Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आरबीआई के नए दिशानिर्देश 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

योग्य पीड़ितों को ₹50,000 तक पर आंशिक मुआवजा मिलेगा।

धोखाधड़ी की रिपोर्ट 5 दिनों में करने पर बैंक जिम्मेदार।

संदिग्ध खातों से पैसे निकालने को पोर्टल पर रिपोर्ट करें।

Cyber Fraud Compensation: साइबर धोखाधड़ी के बाद पैसों को दोबारा से प्राप्त करना इस बात पर निर्भर होता है कि लेनदेन कैसे हुआ. जब सहमति के बिना पैसा निकाला जाता है और जब पीड़ित धोखे के बाद अपने आप पैसा देते हैं तो नियम अलग-अलग होते हैं. 24 जून 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन दिशा निर्देश जारी किए जो 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे. वे पात्र पीड़ितों के लिए मुआवजा देते हैं लेकिन हर मामले में रिफंड की गारंटी नहीं होती.

आरबीआई मुआवजा

योग्य पीड़ितों को तब भी राहत मिल सकती है जब धोखे से उन्हें भुगतान करना पड़े. पात्रता आरबीआई की शर्तों पर निर्भर होती है. अगर कुल नुकसान ₹50,000 तक का है तो कंपनसेशन प्रयास के बाद शुद्ध नुकसान का 85 प्रतिशत या फिर ₹25,000 तक जो भी कम हो, हो सकता है.

इसका फायदा किसी व्यक्ति के जीवनकाल में एक बार ही मिलता है. संयुक्त खाते के लिए सिर्फ एक धारक ही इसका दावा कर सकता है. घरेलू मामलों में आरबीआई 65%, पीड़ित का बैंक 10% और लाभार्थी का बैंक 10% का योगदान देता है. सीमा पार के मामलों में योगदान का अनुपात अलग होता है.

पीड़ितों को पांच कैलेंडर दिनों के अंदर अपने बैंक और 1930 हेल्पलाइन या फिर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिर्पोटिंग पोर्टल के जरिए से धोखाधड़ी के रिपोर्टिंग करनी होगी. 23 नवंबर 2026 को आरबीआई ने बैंक लापरवाही और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सुरक्षा पर एक मसौदा भी जारी किया है. इसमें 14 दिसंबर तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं. यह बस एक प्रस्ताव है कोई लागू नियम नहीं.

अनधिकृत लेनदेन के लिए बैंक कब उत्तरदायी होते हैं?

अगर सिस्टम हैक या फिर तीसरे पक्ष के उल्लंघन के बाद सहमति के बिना पैसा कट जाता है तो बैंक को पांच कैलेंडर दिनों के अंदर सूचित करने पर शून्य दायित्व लागू हो सकता है. बैंक को ग्राहक की लापरवाही साबित करनी होगी. आरबीआई के दिशा निर्देश घरेलू धोखाधड़ी की शिकायतों को सुलझाने करने के लिए 45 दिनों तक और सीमा पार मामलों के लिए 7 दिनों की मंजूरी देते हैं. बैंक को ₹500 से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के लिए एसएमएस अलर्ट और ईमेल पता मौजूद होने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के लिए ईमेल अलर्ट भेजना होगा.

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संदिग्ध खातों में रखे पैसे कैसे वापस पाएं?

1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिर्पोटिंग पोर्टल द्वारा जारी 14 अंकों की संख्या अपने पास रखें. अगर किसी संदिग्ध के खाते में पैसा है तो एमआरएम पोर्टल mrm.ncrp.mha.gov.in पर आवेदन करें. आवेदकों को शिकायत संख्या और उनके मोबाइल पर भेजा गया एक ओटीपी चाहिए. उन्हें पैन कार्ड की प्रति और बैंक खाते का विवरण देना होगा.

14C मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ₹50,000 से कम की राशि को बिना किसी एफआईआर के तय शर्तों के तहत अंतरिम हिरासत में छोड़ा जा सकता है. ₹50,000 से ऊपर एक एफआईआर जरूरी है. जांच अधिकारी खाताधारक को सूचित करता है और प्रतिक्रिया की मंजूरी देता है. अगर धनराशि पीड़ित के स्वामित्व के रूप में पुष्टि की जाती है तो एक आदेश बैंक को अनुमोदन के बाद उन्हें जारी करने का निर्देश दे सकता है.

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