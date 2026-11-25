Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NVS-03 के सफल लॉन्च से भारत का NavIC सिस्टम मजबूत हुआ।

पिछली NVS-02 उपग्रह विफलता ने NavIC सेवाओं को बाधित किया था।

NVS-03 कक्षा में स्थापित, स्वदेशी परमाणु घड़ियां इसमें महत्वपूर्ण हैं।

NavIC भारत की क्षेत्रीय प्रणाली है, जिसका कई क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है।

India Satellite Navigation System: NVS-03 के लॉन्च के साथ भारत अपने स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, NavIC को मजबूत कर रहा है. इसरो ने 30 अक्टूबर 2026 को जीएसएलवी-एफ 18 रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च किया. विकास विदेशी नेविगेशन थोड़ा टाइमिंग सिस्टम पर निर्भरता को कम कर सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि भारत ने अमेरिकी जीपीएस का इस्तेमाल बंद कर दिया है. इसकी रिकवरी भारत के नेविगेशन बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी है.

NavIC को क्यों लगा झटका?

29 जुलाई 2026 को संसद में दी गई जानकारी में कहा गया कि सिर्फ तीन सैटेलाइट IRNSS-1B, IRNSS-1I और NVS-01 पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवा दे रहे थे. स्वतंत्र स्थिति के लिए कम से कम 4 परिचालन सैटेलाइट की जरूरत होती है. इस वजह से NavIC स्टैंडअलोन पोजिशनिंग सेवा नहीं दे सका. हालांकि टाइमिंग सेवल जारी रही.

29 जनवरी 2025 को लॉन्च किए गए NVS-02 की विफलता के बाद यह झटका लगा. इसके ऑक्सिडाइजर वाल्व में खराबी ने सैटेलाइट को अपनी ऑर्बिट राइजिंग प्रक्रिया को पूरा करने और अपनी तय कक्षा तक पहुंचने से रोक दिया.

NVS-03 लॉन्च के बाद क्या बदलाव आया?

30 अक्टूबर को लॉन्च होने के बाद NVS-03 ने 4 नवंबर तक चार कक्षा कौशल पूरे किए और जियोसिंक्रोनस कक्षा में पहुंच गया. हालांकि यह स्थापित करने के लिए अभी भी आधिकारिक पुष्टि की जरूरत है कि क्या NavIC की स्वतंत्र पोजिशनिंग सेवाएं पूरी तरह से बहाल हो गई हैं.

स्वदेशी परमाणु घड़ियां NavIC को कैसे मजबूत कर रही हैं?

पहली पीढ़ी के कुछ NavIC सैटेलाइट स्विस निर्मित रुबिडियम परमाणु घड़ियां ले गए. उन इकाइयों में तकनीकी खराबी के बाद इसरो ने एक सदस्य घड़ी बनाई. NVS-03 भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु घड़ी को अंतरिक्ष में ले गया. इसी के साथ दो पहले से ही कक्षा में काम कर रही थीं. NVS-01 के लिए 12 साल के मिशन जीवन को हर सैटेलाइट के लिए नहीं माना जाना चाहिए. इसरो अगली पीढ़ी के NVS-04 और NVS-05 सैटेलाइट विकसित कर रहा है. यह NavIC के साथ उपग्रह आधार परत को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त उपग्रह की भी योजना बना रहा है.

NavIC जीपीएस से किस तरह अलग है?

जीपीएस संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक नेविगेशन प्रणाली है जबकि NavIC भारत की क्षेत्रीय प्रणाली है. इसे देश और उसकी सीमाओं से परे लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है. दोनों प्रणालियां एक साथ काम कर सकती हैं.

NavIC सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए एक मानक पोजिशनिंग सेवा और अधिकृत रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए एक इंक्रिप्टेड प्रतिबंधित सेवा देता है.

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NavIC का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 से ज्यादा स्मार्टफोन मॉडल NavIC का समर्थन करते हैं. हालांकि सरकार ने निर्माता के लिए इसका समावेश अनिवार्य नहीं किया है. फरवरी 2026 तक NavIC आधारित तकनीक का इस्तेमाल 10,000 से ज्यादा लोकोमोटिव, 40000 मछली पकड़ने वाले जहाज और 1.5 मिलियन से ज्यादा वाहनों द्वारा किया जा रहा था.

जरूरी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भारतीय मानक समय और समय प्रणालियों को बनाए रखने के लिए स्वदेशी स्रोतों को मजबूत करने के प्रयास भी चल रहे हैं. इससे बैंकिंग, दूरसंचार और पावर ग्रिड सहित क्षेत्रों में विदेशी ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम पर निर्भरता कम हो सकती है.

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