National Milk Day: दूध को संपूर्ण पौष्टिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है. आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा, जहां रोजाना दूध का इस्तेमाल न होता हो. भारत में तो लोगों की सुबह की शुरूआत ही दूध की चाय के साथ होती है. लोग रोजाना पीने और कॉफी के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा दूध से और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनते हैं, जिनका बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त पर देश में दूध की कमी थी, लेकिन डॉ. वर्गीज कुरीन की मेहनत ने भारत को दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया. देश में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है. इस मौके पर जानते हैं कि भारत कैसे सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना.

कौन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक?

भारत में डॉ. वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है. ऑपरेशन फ्लड उनकी अगुवाई में चला था, जिनके बलबूते ही भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाला देश बना था. भारत में ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसी वजह से देश में दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला. डॉ. वर्गीज कुरियन का जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था. पहले वे मैकेनिकल इंजीनियर थे, बाद में उनको अमेरिका कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में डेयरी इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली थी. जब वे 1949 में भारत लौटे तो उन्हें गुजरात के छोटे से शहर आनंद में भेज दिया गया, जहां उनके एक फैसले ने इतिहास रच दिया.

श्वेत क्रांति क्या थी?

श्वेत क्रांति का एकमात्र उद्देश्य भारत को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और डेयरी किसानों को दूध का सही दाम दिलाना था. 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी. यही दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था. दरअसल पहले देश में दूध महंगा हुआ करता था और इसकी सप्लाई भी कम थी. बिचौलिए इसे बांट देते थे और वे किसानों को इसकी कीमत कम देते थे. तब डॉ. वर्गीज कुरियन ने एक कोऑपरेटिव सिस्टम बनाया किसानों को दूध के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल मिला.

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श्वेत क्रांति कैसे शुरू हुई?

1946 में जब गुजरात के आनंद में डेयरी किसानों को अपना दूध प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, तब वे सब मिलकर एक कोऑपरेटिव बन गए. डॉ. वर्गीज कुरियन भी इसी ग्रुप का हिस्सा बने और उनकी कोशिशों ने इस आंदोलन को ग्लोबल मूवमेंट में तब्दील कर दिया. उन्होंने अमूल कोऑपरेटिव के फाउंडर के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम बनाया जो आज भी सफल है. भारत में अमूल, आनंद मिल्क यूनियन का ब्रांड नेम है जो देश में श्वेत क्रांति की नींव है.

भारत हर साल कितना दूध का उत्पादन करता है?

एक रिपोर्ट की मानें तो हर साल भारत में 208,984,430 टन दूध का उत्पादन किया जाता है. यह आंकड़ा काफी बड़ा है और हिसाब से हमारा देश दुनिया के कुल दूध उत्पादन में तकरीबन 24 फीसदी का योगदान देता है. इसीलिए भारत को दूध की राजधानी भी कहा जाता है. इसके बाद दूध उत्पादन में अमेरिका का नंबर आता है. वहां पर हर साल 102,654,616 टन दूध उत्पादित होता है.

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