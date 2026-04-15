पाकिस्तान का सबसे रईस आदमी कौन, जानें उनके पास मुकेश अंबानी से कितना कम पैसा?

Pakistan Richest Man: हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अक्सर आर्थिक संकट, महंगाई और कर्ज की खबरों की वजह से चर्चा में रहता है. लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कई उद्योगपति भी हैं, जिन्होंने अरबों डॉलर की संपत्ति खड़ी कर ली है. आर्थिक संकट के बाद भी पाकिस्तान के कई उद्योगपति वहां की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं. हालांकि पाकिस्तान के अरबपतियों की तुलना अगर भारत के अरबपतियों से की जाए तो वह बहुत पीछे है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के सबसे रईस आदमी कौन है और उनके पास मुकेश अंबानी से कितना कम पैसा है.



शाहिद खान है पाकिस्तान के सबसे रईस व्यक्ति



पाकिस्तान का सबसे रईस आदमी शाहिद खान को माना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि उनकी सफलता की कहानी संघर्ष से शुरू होकर ग्लोबल बिजनेस तक पहुंची है. शाहिद खान मूल रूप से पाकिस्तान से हैं, लेकिन आज अमेरिका में रहते हैं. उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी कंपनी Flex-N-Gate के जरिए नाम कमाया. यह कंपनी ऑटो पार्ट्स सप्लाई के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है. इसके अलावा शाहिद खान खेल जगत में भी सक्रिय है. वह Jacksonville Jaguars के मालिक है और इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब Fulham F.C. में उनकी हिस्सेदारी है. उनकी संपत्ति करीब 13.3 से 13.7 अरब डॉलर रखी जाती है. खास बात यह है कि वह पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे और शुरुआती दिनों में खर्च चलाने के लिए होटल में बर्तन तक धोते थे.



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मुकेश अंबानी से कितने पीछे हैं पाकिस्तान के सबसे रईस शख्स

अगर भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी से तुलना करें तो फर्क बहुत बड़ा नजर आता है. मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 100 अरब डॉलर से ज्यादा है, जबकि शाहिद खान की संपत्ति करीब 13 अरब डॉलर के आसपास है. यानी दौलत के मामले में शाहिद खान मुकेश अंबानी से काफी पीछे हैं. दोनों के बीच का अंतर कई गुना ज्यादा है.

पाकिस्तान के दूसरे बड़े बिजनेसमैन कौन?

पाकिस्तान में सिर्फ शाहिद खान ही नहीं बल्कि, कई और बड़े नाम भी है, जो देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं. मियां मुहम्मद मंश निशात ग्रुप के मालिक, जिनका कारोबार टेक्सटाइल बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्र तक फैला है. उनकी संपत्ति करीब 5 अरब डॉलर बताई जाती है. वहीं अनवर परवेज बेस्टवे ग्रुप के संस्थापक है, जिनकी नेटवर्थ करीब तीन अरब डॉलर बताई जाती है. इसके अलावा नासिर शान, शान फूड्स के मालिक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान मसालों को वैश्विक पहचान दिलाई.

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