Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 10,000 सैनिकों की 'अमर' सेना फारस की खास टुकड़ी थी।

सैनिकों की मृत्यु पर तुरंत नए सैनिकों की नियुक्ति होती थी।

अमर सैनिक फारसी सम्राटों के निजी अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे।

यह सेना अपनी वेशभूषा, शस्त्रों और विशेष भत्तों के लिए जानी जाती थी।

Immortals Army: प्राचीन फारस पर शक्तिशाली सम्राटों का शासन था. लेकिन यह ना सिर्फ अपने विशाल साम्राज्य के लिए बल्कि अपने काफी ज्यादा अनुशासित सेना के लिए भी जाना जाता था. इसकी सबसे खूंखार सेनाओं में 10,000 सैनिकों की एक खास टुकड़ी थी जिसे 'अमर' के नाम से जाना जाता था.

क्यों कहा जाता था उन्हें अमर?

इस सेना को अमर इस वजह से कहा जाता था क्योंकि उसकी संख्या कभी भी बदलता नहीं थी. यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के मुताबिक इस टुकड़ी में हमेशा 10,000 सैनिक होते थे. अगर कोई सैनिक मारा जाता था, घायल हो जाता था या बीमार पड़ जाता था तो उसकी जगह तुरंत एक और प्रशिक्षित सैनिक ले लेता था. इससे यह भ्रम पैदा होता था की सेना कभी कम नहीं हो सकती.

शत्रुओं को किया भयभीत

विरोधी सेनाओं को ऐसा लगता था मानों फारसी सैनिक बार-बार जीवित होकर लौट रहे हैं. क्योंकि सेना की ताकत कभी कम नहीं होती थी इस वजह से शत्रु को लगता था कि वह एक ऐसी सेना का सामना कर रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं.

एक और मुख्य रणनीति युद्ध के मैदान से गिरे हुए सैनिकों को तुरंत हटाना था. इससे शत्रु यह नहीं समझ पाता था की सेना को वास्तव में कितना नुकसान हुआ है.

सैनिकों से कहीं बढ़कर

अमर सैनिक सिर्फ लड़ाके ही नहीं थे वे फारसी सम्राटों के निजी अंगरक्षक के रूप में भी काम करते थे. उनकी वफादारी और खास दर्जे ने उन्हें शाही सुरक्षा के साथ-साथ सैन्य अभियान का भी एक बड़ा हिस्सा बना दिया था. सिर्फ फारसी, मीडियन और एलामाइट पृष्ठभूमि के सबसे बेहतरीन योद्धाओं का ही चयन किया जाता था. उनका प्रशिक्षण काफी कम उम्र में ही शुरू हो जाता था. इसमें घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल और कड़े अनुशासन पर ध्यान लगाया जाता था.

अमर सैनिक अपनी खास वेशभूषा के लिए भी जाने जाते थे. वे सोने और चांदी के आभूषण से सजी हुई वर्दी पहनते थे. इसी के साथ उनके भालों के सिरे पर सेब या फिर अनार के आकार की सुंदर नक्काशी होती थी. वे भाले, तलवारें, धनुष और ढालें ​​रखते थे. आम सैनिकों की तुलना में उन्हें काफी अच्छा भोजन और भत्ते मिलते थे. इसी के साथ उनके साथ सेवक और रसोइए भी होते थे.

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