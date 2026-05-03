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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला

चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला

Chennai Airport: एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था और उसने विमान में दो बार उल्टी भी की थी. इससे यह संकेत मिलता है कि उसने खराब तबीयत की वजह से ऐसा डरावना कदम उठाया होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 03 May 2026 08:17 PM (IST)
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  • सुरक्षा बलों ने यात्री को हिरासत में लिया, रनवे कुछ देर बंद रहा।

तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट पर आज रविवार (3 मई, 2026) की सुबह को एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के शारजाह से चेन्नई पहुंची एयर अरेबिया एयरलाइन की एक फ्लाइट में बैठे सभी यात्रियों के होश उड़ा दिए. दरअसल, जैसे से ही विमान चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और लैंडिंग के बाद विमान को टैक्सी करने की प्रक्रिया चल रही थी, इसी दौरान एक पुरुष यात्री ने विमान के इमरजेंसी दरवाजे को खोल दिया और उससे बाहर छलांग लगा दी.

एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि यह घटना विमान के लैंड करने के तुरंत बाद हुई, जब विमान मेन रनवे से हटकर टैक्सीवे पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था और अभी पूरी तरह रुका भी नहीं था. इस अचानक हुई घटना से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत सुरक्षा प्रतिक्रिया शुरू की गई.

घटना पर चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारी ने क्या कहा?

चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा, ‘हां, विमान धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी एक पुरुष यात्री ने छलांग लगा दी थी. किसी की जान नहीं गई और न ही विमान को कोई नुकसान हुआ.’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह घटना मेन रनवे पर नहीं हुई.

यह भी पढ़ेंः West Bengal Election: बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

एयरपोर्ट अधिकारियों से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, यात्री यात्रा के दौरान अस्वस्थ महसूस कर रहा था. एक अधिकारी ने कहा, ‘उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था और उसने विमान में दो बार उल्टी भी की थी. इससे यह संकेत मिलता है कि उसने खराब तबीयत की वजह से ऐसा डरावना कदम उठाया होगा.

घटना के बाद क्या हुई कार्रवाई?

घटना के तुरंत बाद पायलट ने ग्राउंड सिक्योरिटी को अलर्ट किया. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां आगे जांच जारी है.

इस घटना से एयरपोर्ट के संचालन पर कुछ समय के लिए असर पड़ा. अधिकारियों के अनुसार, एहतियात के तौर पर मेन रनवे को सुबह 03:23 बजे से 04:23 बजे तक बंद रखा गया और इस दौरान उड़ानों को सेकेंडरी रनवे की ओर डायवर्ट किया गया. हालांकि, यात्री की पहचान की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले का निवासी हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः 'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा गिनती की मांग करें', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश

Published at : 03 May 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Sharjah Chennai Airport UAE
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