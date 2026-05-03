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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकपास की खेती के लिए मौसम हुआ मेहरबान, बुवाई के इस तकनीक से कई गुना बढ़ जाएगा उत्पादन

कपास की खेती के लिए मौसम हुआ मेहरबान, बुवाई के इस तकनीक से कई गुना बढ़ जाएगा उत्पादन

Cotton Cultivation Tips: खरीफ सीजन में कपास की बुवाई के लिए मौसम पूरी तरह सही है. सही समय पर उन्नत किस्म के बीजों और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर किसान बंपर पैदावार ले सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 03 May 2026 04:26 PM (IST)
Cotton Cultivation Tips: खरीफ सीजन में कपास की बुवाई के लिए मौसम पूरी तरह सही है. सही समय पर उन्नत किस्म के बीजों और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर किसान बंपर पैदावार ले सकते हैं.

खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही कपास उगाने वाले किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है. इस बार मौसम का मिजाज कपास की बुवाई के लिए एकदम सटीक बना हुआ है. जो बेहतर शुरुआत का संकेत है. अगर किसान भाई सही समय और सही तकनीक का चुनाव करते हैं. तो उत्पादन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है.

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कपास की खेती में सबसे पहली और जरूरी बात बुवाई का सही समय चुनना है. जानकारों के मुताबिक, अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर मई का महीना कपास लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है. इस दौरान तापमान और मिट्टी की नमी पौधों के शुरुआती विकास में बहुत मदद करती है, जिससे फसल बाद में कीटों के हमले से भी सुरक्षित रहती है.
कपास की खेती में सबसे पहली और जरूरी बात बुवाई का सही समय चुनना है. जानकारों के मुताबिक, अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर मई का महीना कपास लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है. इस दौरान तापमान और मिट्टी की नमी पौधों के शुरुआती विकास में बहुत मदद करती है, जिससे फसल बाद में कीटों के हमले से भी सुरक्षित रहती है.
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बीजों का चुनाव करते समय हमेशा उन्नत और हाइब्रिड किस्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए. बुवाई से पहले बीजों का उपचार करना भी उतना ही जरूरी है. जिससे मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों का डर खत्म हो जाए. स्वस्थ बीज ही एक मजबूत फसल की बुनियाद होते हैं. जो आगे चलकर अच्छी पैदावार की गारंटी देते हैं.
बीजों का चुनाव करते समय हमेशा उन्नत और हाइब्रिड किस्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए. बुवाई से पहले बीजों का उपचार करना भी उतना ही जरूरी है. जिससे मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों का डर खत्म हो जाए. स्वस्थ बीज ही एक मजबूत फसल की बुनियाद होते हैं. जो आगे चलकर अच्छी पैदावार की गारंटी देते हैं.
Published at : 03 May 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Cotton Cotton Farming Farming Tips

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