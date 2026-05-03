कपास की खेती के लिए मौसम हुआ मेहरबान, बुवाई के इस तकनीक से कई गुना बढ़ जाएगा उत्पादन

कपास की खेती में सबसे पहली और जरूरी बात बुवाई का सही समय चुनना है. जानकारों के मुताबिक, अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर मई का महीना कपास लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है. इस दौरान तापमान और मिट्टी की नमी पौधों के शुरुआती विकास में बहुत मदद करती है, जिससे फसल बाद में कीटों के हमले से भी सुरक्षित रहती है.