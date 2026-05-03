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कपास की खेती के लिए मौसम हुआ मेहरबान, बुवाई के इस तकनीक से कई गुना बढ़ जाएगा उत्पादन
Cotton Cultivation Tips: खरीफ सीजन में कपास की बुवाई के लिए मौसम पूरी तरह सही है. सही समय पर उन्नत किस्म के बीजों और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर किसान बंपर पैदावार ले सकते हैं.
खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही कपास उगाने वाले किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है. इस बार मौसम का मिजाज कपास की बुवाई के लिए एकदम सटीक बना हुआ है. जो बेहतर शुरुआत का संकेत है. अगर किसान भाई सही समय और सही तकनीक का चुनाव करते हैं. तो उत्पादन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है.
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Published at : 03 May 2026 04:26 PM (IST)
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