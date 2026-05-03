भूटान अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. दिल्ली से भूटान की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 2,000 किलोमीटर है. यहां तक पहुंचने के लिए आपको भारत के खूबसूरत राज्यों और शानदार हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरना पड़ता है. रास्ते में पड़ने वाले छोटे-छोटे भूटानी गांव पर्यटकों का मन मोह लेते हैं. भूटान की यात्रा के लिए आपको भारत-भूटान सीमा पर जरूरी परमिट लेने होते हैं.