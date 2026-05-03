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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजInternational Road Trip From India: भारत से सड़क मार्ग से कौन-कौन से देश जा सकते हैं, देख लें पूरी लिस्ट

International Road Trip From India: भारत से सड़क मार्ग से कौन-कौन से देश जा सकते हैं, देख लें पूरी लिस्ट

International Road Trip From India: भारत से विदेश यात्रा का सपना अब सिर्फ हवाई जहाज तक सीमित नहीं है. कई ऐसे खूबसूरत देश हैं जहां आप अपनी गाड़ी से सड़क मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं. चलिए जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 03 May 2026 02:11 PM (IST)
International Road Trip From India: भारत से विदेश यात्रा का सपना अब सिर्फ हवाई जहाज तक सीमित नहीं है. कई ऐसे खूबसूरत देश हैं जहां आप अपनी गाड़ी से सड़क मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं. चलिए जानें.

International Road Trip From India: विदेश घूमने का शौक रखने वालों के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करना एक बेहद रोमांचक अनुभव होता है. बहुत से लोग यह सोचते हैं कि दूसरे देशों में जाने के लिए केवल फ्लाइट ही एकमात्र जरिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां से कई पड़ोसी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों तक सड़क के रास्ते आसानी से पहुंचा जा सकता है. आप अपने खुद के वाहन से या अंतरराष्ट्रीय बस सेवा के जरिए इन देशों की सरजमीं पर कदम रख सकते हैं. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं और इसके लिए आपको कितना सफर तय करना होगा.

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भारत से सड़क मार्ग द्वारा विदेश जाने के लिए नेपाल सबसे सुविधाजनक और लोकप्रिय विकल्प है. नई दिल्ली से नेपाल की दूरी लगभग 686 किलोमीटर है, जिसे आप रोड के जरिए तय कर सकते हैं. नेपाल जाने के लिए भारतीय नागरिकों को किसी पासपोर्ट या वीजा की कड़ी औपचारिकता से नहीं गुजरना पड़ता. आप सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश या बिहार की सीमा पार करके सीधे नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं.
भारत से सड़क मार्ग द्वारा विदेश जाने के लिए नेपाल सबसे सुविधाजनक और लोकप्रिय विकल्प है. नई दिल्ली से नेपाल की दूरी लगभग 686 किलोमीटर है, जिसे आप रोड के जरिए तय कर सकते हैं. नेपाल जाने के लिए भारतीय नागरिकों को किसी पासपोर्ट या वीजा की कड़ी औपचारिकता से नहीं गुजरना पड़ता. आप सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश या बिहार की सीमा पार करके सीधे नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं.
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भूटान अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. दिल्ली से भूटान की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 2,000 किलोमीटर है. यहां तक पहुंचने के लिए आपको भारत के खूबसूरत राज्यों और शानदार हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरना पड़ता है. रास्ते में पड़ने वाले छोटे-छोटे भूटानी गांव पर्यटकों का मन मोह लेते हैं. भूटान की यात्रा के लिए आपको भारत-भूटान सीमा पर जरूरी परमिट लेने होते हैं.
भूटान अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. दिल्ली से भूटान की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 2,000 किलोमीटर है. यहां तक पहुंचने के लिए आपको भारत के खूबसूरत राज्यों और शानदार हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरना पड़ता है. रास्ते में पड़ने वाले छोटे-छोटे भूटानी गांव पर्यटकों का मन मोह लेते हैं. भूटान की यात्रा के लिए आपको भारत-भूटान सीमा पर जरूरी परमिट लेने होते हैं.
Published at : 03 May 2026 02:11 PM (IST)
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