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International Road Trip From India: भारत से सड़क मार्ग से कौन-कौन से देश जा सकते हैं, देख लें पूरी लिस्ट
International Road Trip From India: भारत से विदेश यात्रा का सपना अब सिर्फ हवाई जहाज तक सीमित नहीं है. कई ऐसे खूबसूरत देश हैं जहां आप अपनी गाड़ी से सड़क मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं. चलिए जानें.
International Road Trip From India: विदेश घूमने का शौक रखने वालों के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करना एक बेहद रोमांचक अनुभव होता है. बहुत से लोग यह सोचते हैं कि दूसरे देशों में जाने के लिए केवल फ्लाइट ही एकमात्र जरिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां से कई पड़ोसी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों तक सड़क के रास्ते आसानी से पहुंचा जा सकता है. आप अपने खुद के वाहन से या अंतरराष्ट्रीय बस सेवा के जरिए इन देशों की सरजमीं पर कदम रख सकते हैं. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं और इसके लिए आपको कितना सफर तय करना होगा.
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Published at : 03 May 2026 02:11 PM (IST)
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