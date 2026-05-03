बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की फिल्म 'युद्ध' को आज 41 साल पूरे हो गए है. इसी खास मौके पास अनिल कपूर ने फिल्म की एक तस्वीर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने फिल्म से जुड़े अपने अनुभवों को बताया. साथ ही 41 साल पूरे होने पर खुशी जताई. तस्वीर में फिल्म का वो सीन है, जिसमें हेमा मालिनी और अनिल कपूर एक साथ डांस कर रहे है. अब उनकी ये स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

हेमा मालिनी संग डांस करने के लगा डर

अनिल कपूर ने तस्वीर को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर लिखा, 'युद्ध के 41 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी उस पल को नहीं भूल पाया हूं... डबल रोल निभाना तो आसान था, लेकिन हेमा जी के साथ डांस करना उसके मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल था. उस दौरान मैं सच में बहुत नर्वस था! वो उस समय देश की सबसे बड़ी स्टार थीं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत दमदार थी और मैं एक दुबला-पतला सा लड़का, जो बस 'झक्कास' बोलते हुए उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा था. उनके साथ एक ही फ्रेम में आना, डांस करना और उनसे सीखना मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था, भले ही उस वक्त घबराहट अपने चरम पर थी. मेरे करियर के जो पल मेरी जिंदगी को बदलने वाले और मुझे बनाने वाले रहे हैं, उनमें ये पल सबसे खास और यादगार पलों में से एक है...'

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फिल्म की स्टारकास्ट और कहानी

बता दें कि ये फिल्म साल 1985 में रिलीज हुई थी, जिसे राजीव राय ने निर्देशित किया था. इस फिल्म के अनिल कपूर के साथ हेमा मालिनी, जैकी श्रॉफ, शत्रुघन सिन्हा, टीना मुनीम, प्राण, डैनी डेन्जोंगपा और नूतन जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म की कहानी सावित्री नाम की एक का और उसके जुड़वां बेटों के इर्द-गिर्द है, जो एक अपराधी के कारण अलग हो जाते है. दोनों अलग अलग बड़े होते है और फिर अपने दुश्मन से लड़ते है. आखिर में उन्हें अपनी मां से मिलने का मौका मिलता है. ये फिल्म उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी. आज भी इसके किरदार और फिल्म की कहानी दर्शकों को याद है.

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