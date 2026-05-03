हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं नर्वस था...', हेमा मालिनी संग डांस करने में छूट गया था अनिल कपूर का पसीना, 41 साल बाद किया खुलासा

'मैं नर्वस था...', हेमा मालिनी संग डांस करने में छूट गया था अनिल कपूर का पसीना, 41 साल बाद किया खुलासा

41 Years of Yudh Film: अनिल कपूर ने फिल्म 'युद्ध' के 41 साल पूरे होने पर एक खास तस्वीर शेयर की है. उन्होंने हेमा मालिनी के साथ डांस करते का अनुभव शेयर किया और अपनी दिल की बात कही.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 May 2026 10:21 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की फिल्म 'युद्ध' को आज 41 साल पूरे हो गए है. इसी खास मौके पास अनिल कपूर ने फिल्म की एक तस्वीर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने फिल्म से जुड़े अपने अनुभवों को बताया. साथ ही 41 साल पूरे होने पर खुशी जताई. तस्वीर में फिल्म का वो सीन है, जिसमें हेमा मालिनी और अनिल कपूर एक साथ डांस कर रहे है. अब उनकी ये स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. 

हेमा मालिनी संग डांस करने के लगा डर 

अनिल कपूर ने तस्वीर को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर लिखा, 'युद्ध के 41 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी उस पल को नहीं भूल पाया हूं... डबल रोल निभाना तो आसान था, लेकिन हेमा जी के साथ डांस करना उसके मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल था. उस दौरान मैं सच में बहुत नर्वस था! वो उस समय देश की सबसे बड़ी स्टार थीं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत दमदार थी और मैं एक दुबला-पतला सा लड़का, जो बस 'झक्कास' बोलते हुए उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा था. उनके साथ एक ही फ्रेम में आना, डांस करना और उनसे सीखना मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था, भले ही उस वक्त घबराहट अपने चरम पर थी. मेरे करियर के जो पल मेरी जिंदगी को बदलने वाले और मुझे बनाने वाले रहे हैं, उनमें ये पल सबसे खास और यादगार पलों में से एक है...'

मैं नर्वस था...', हेमा मालिनी संग डांस करने में छूट गया था अनिल कपूर का पसीना, 41 साल बाद किया खुलासा

 

ये भी पढ़ें: करीना कपूर ने ठुकराई शाहरुख की सुपरहिट फिल्म, तो चमकी प्रीति जिंटा की किस्मत, सेकंड ऑप्शन बनने पर दिया रिएक्शन

फिल्म की स्टारकास्ट और कहानी

बता दें कि ये फिल्म साल 1985 में रिलीज हुई थी, जिसे राजीव राय ने निर्देशित किया था. इस फिल्म के अनिल कपूर के साथ हेमा मालिनी, जैकी श्रॉफ, शत्रुघन सिन्हा, टीना मुनीम, प्राण, डैनी डेन्जोंगपा और नूतन जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म की कहानी सावित्री नाम की एक का और उसके जुड़वां बेटों के इर्द-गिर्द है, जो एक अपराधी के कारण अलग हो जाते है. दोनों अलग अलग बड़े होते है और फिर अपने दुश्मन से लड़ते है. आखिर में उन्हें अपनी मां से मिलने का मौका मिलता है. ये फिल्म उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी. आज भी इसके किरदार और फिल्म की कहानी दर्शकों को याद है. 

ये भी पढ़ें: Raja Shivaji BO Day 3 Live: 'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 4 बजे तक किया 25 करोड़ किया कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 03 May 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Hema Malini Yudh Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैं नर्वस था...', हेमा मालिनी संग डांस करने में छूट गया था अनिल कपूर का पसीना, 41 साल बाद किया खुलासा
'मैं नर्वस था...', हेमा मालिनी संग डांस करने में छूट गया था अनिल कपूर का पसीना, दिलचस्प है किस्सा
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 3 Live: 'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 9.30 बजे तक किया 31 करोड़ किया कलेक्शन
'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 9.30 बजे तक किया 31 करोड़ किया कलेक्शन
बॉलीवुड
करीना कपूर ने ठुकराई शाहरुख की सुपरहिट फिल्म, तो चमकी प्रीति जिंटा की किस्मत, सेकंड ऑप्शन बनने पर दिया रिएक्शन
'कल हो ना हो' के लिए करीना कपूर थीं पहली पसंद, सेकंड ऑप्शन बनने पर प्रीति जिंटा ने दिया रिएक्शन
बॉलीवुड
Sunday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' का कब्ज़ा, 'पैट्रियट' ने 'भूत बंगला' को पछाड़ा, जानिए संडे कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' का कब्ज़ा, 'पैट्रियट' ने 'भूत बंगला' को पछाड़ा, जानिए संडे कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

AC Blast in Delhi News: AC ने ली 9 जान, रहिए सावधान....! | Vivek Vihar | Breaking | ABP News
Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला
चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और विनोद तावड़े से अचानक क्यों मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य? सामने आई बड़ी वजह
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और विनोद तावड़े से अचानक क्यों मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य? सामने आई बड़ी वजह
आईपीएल 2026
पंजाब किंग्स के साथ पहली बार हुआ इतना बुरा, मोहम्मद सिराज की सिर्फ 2 गेंदों ने बना दिया रिकॉर्ड
पंजाब किंग्स के साथ पहली बार हुआ इतना बुरा, मोहम्मद सिराज की सिर्फ 2 गेंदों ने बना दिया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office: मराठी की टॉप 10 ग्रॉसर फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'राजा शिवाजी'? बजट का 32% कर चुकी वसूल
मराठी की टॉप 10 ग्रॉसर फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'राजा शिवाजी'? बजट का 32% कर चुकी वसूल
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
विश्व
फिलीपींस में 'मायोन' ज्वालामुखी का तांडव: 6 किमी तक का इलाका सील, हजारों लोगों ने छोड़े घर, अलर्ट लेवल-3 जारी
फिलीपींस में 'मायोन' ज्वालामुखी का तांडव: 6 किमी तक का इलाका सील, हजारों लोगों ने छोड़े घर
ट्रेंडिंग
एक रुपये किलो आलू और 7 रुपये किलो चीनी, 1989 के राशन बिल ने लोगों को चौंकाया, यूजर्स बोले, कहां गए वो दिन
एक रुपये किलो आलू और 7 रुपये किलो चीनी, 1989 के राशन बिल ने लोगों को चौंकाया, यूजर्स बोले, कहां गए वो दिन
टेक्नोलॉजी
AI Companion का नया खेल! Teens इस तरह कर रहे इसका इस्तेमाल, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश
AI Companion का नया खेल! Teens इस तरह कर रहे इसका इस्तेमाल, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget