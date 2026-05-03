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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRajasthan Royals New Owner: किस अरबपति ने खरीदी है राजस्थान रॉयल्स की टीम, उनके पास कितना पैसा और क्या करते हैं काम?

Rajasthan Royals New Owner: किस अरबपति ने खरीदी है राजस्थान रॉयल्स की टीम, उनके पास कितना पैसा और क्या करते हैं काम?

Rajasthan Royals New Owner: आईपीएल के एक बड़े सौदे के तहत राजस्थान रॉयल्स का मालिकाना हक अब देश के चौथे सबसे अमीर कारोबारी के हाथों में चला गया है. आइए जानें कि किसने इस टीम को खरीदा.

By : निधि पाल | Updated at : 03 May 2026 04:36 PM (IST)
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  • आर्सेलर मित्तल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी.

Rajasthan Royals New Owner: आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की दुनिया में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है. दुनिया भर में स्टील किंग के नाम से मशहूर भारतीय मूल के अरबपति लक्ष्मी एन मित्तल और उनके बेटे आदित्य मित्तल ने राजस्थान रॉयल्स टीम को खरीदने के लिए एक फाइनल एग्रीमेंट किया है. यह डील उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक अदार पूनावाला के साथ मिलकर मनोज बडाले और उनके कंसोर्टियम के साथ की है. इस खबर के सामने आते ही हर कोई यह जानना चाहता है कि राजस्थान रॉयल्स के नए मालिकों के पास आखिर कितनी संपत्ति है और वे क्या काम करते हैं.

मनोज बडाले और पूनावाला के साथ हुई डील

लक्ष्मी एन मित्तल और आदित्य मित्तल ने 3 मई को इस बड़े सौदे का आधिकारिक ऐलान किया. उन्होंने आईपीएल की शुरुआत से जुड़ी रही राजस्थान रॉयल्स फ्रैंचाइजी को खरीदने के लिए फाइनल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं. इस ऐतिहासिक डील में उनके साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला भी शामिल हैं. इन दोनों ने मिलकर मनोज बडाले और उनके कंसोर्टियम से इस टीम के मालिकाना हक को खरीदने की प्रक्रिया पूरी की है. इस डील के बाद अब राजस्थान रॉयल्स का भविष्य और इसकी कमान पूरी तरह से नए हाथों में आ गई है.

सादुलपुर से स्टील किंग का सफर

लक्ष्मी एन मित्तल का जन्म और पालन-पोषण उत्तरी राजस्थान के सादुलपुर में हुआ था. यही वजह है कि राजस्थान से उनका बेहद गहरा और भावनात्मक लगाव रहा है. अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने पूरी दुनिया में 'स्टील किंग' के रूप में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई. भारतीय मूल के इस दिग्गज कारोबारी की गिनती पिछले कई दशकों से ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में होती रही है. हालांकि, कुछ समय पहले ही उन्होंने ब्रिटेन छोड़ने का बड़ा फैसला लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था. अब वे अपने कारोबार को नए आयाम दे रहे हैं.

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भारतीय अमीरों में चौथे नंबर पर हैं मित्तल

अगर हम लक्ष्मी मित्तल की कुल संपत्ति की बात करें, तो उनके पास बेहिसाब दौलत है. फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार, लक्ष्मी मित्तल भारतीय अमीरों की लिस्ट में चौथे पायदान पर काबिज हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 28.4 अरब डॉलर आंकी गई है. इतनी भारी-भरकम संपत्ति के मालिक होने के नाते उनके लिए आईपीएल जैसी बड़ी लीग में निवेश करना कोई बड़ी बात नहीं है. राजस्थान रॉयल्स में उनकी एंट्री से अब टीम को वित्तीय तौर पर काफी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 

दुनिया की बड़ी स्टील कंपनी

लक्ष्मी मित्तल साल 1995 में लंदन शिफ्ट हुए थे और बहुत ही कम समय में वे ब्रिटेन के सबसे प्रमुख भारतीय कारोबारियों में गिने जाने लगे. उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति 'आर्सेलर मित्तल' कंपनी के जरिए बनाई है. यह कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी है. इस विशाल कंपनी में लक्ष्मी मित्तल और उनके परिवार के पास लगभग 40 फीसदी की बड़ी हिस्सेदारी है. साल 2021 में लक्ष्मी मित्तल ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की जिम्मेदारी अपने बेटे आदित्य मित्तल को सौंप दी थी, लेकिन वे खुद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं.

लंदन से दुबई तक फैली संपत्ति

लक्ष्मी मित्तल के पास न केवल स्टील का विशाल कारोबार है, बल्कि दुनिया के सबसे महंगे इलाकों में शानदार संपत्तियां भी हैं. ब्रिटेन में मौजूद आलीशान संपत्तियों के अलावा उनके पास दुबई में एक बहुत बड़ी हवेली है. हाल ही में उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के पास नाया आइलैंड पर एक बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है. इसके अलावा, लंदन के 'बिलियनेयर्स-रो' कहे जाने वाले केंसिंग्टन पैलेस गार्डन्स में उनकी संपत्तियां मौजूद हैं, जो पूरे ब्रिटेन के सबसे महंगे और आलीशान घरों की लिस्ट में शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: इस हिंदू राजा ने दुनिया की सबसे महंगी कारों से उठवाया था कूड़ा, हिल गई थी ब्रिटिश हुकूमत

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 03 May 2026 04:36 PM (IST)
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Adar Poonawalla Rajasthan Royals Lakshmi Mittal IPL 2026 Rajasthan Royals New Owner
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