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हिंदी न्यूज़ऑटोBMW ने पेश की शानदार कारें, क्या है कन्वर्टिबल कार और X6 की खासियत? यहां जानिए डिटेल्स

BMW ने पेश की शानदार कारें, क्या है कन्वर्टिबल कार और X6 की खासियत? यहां जानिए डिटेल्स

BMW Powerful Cars: बीएमडब्ल्यू M440i को भारत में करीब 1.09 करोड़ रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है. वहीं एक और दमदार SUV BMW X6 को भी भारत में पेश किया गया है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 03 May 2026 01:09 PM (IST)
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लग्जरी कार सेगमेंट में BMW ने भारत में अपनी नई गाड़ियों के साथ एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है. कंपनी ने एक तरफ नई कन्वर्टिबल कार लॉन्च की है, वहीं दूसरी तरफ अपनी पॉपुलर SUV को भी नए अवतार में पेश किया है. ये दोनों गाड़ियां न सिर्फ शानदार डिजाइन के लिए जानी जाएंगी, बल्कि पावर और एडवांस फीचर्स के मामले में भी काफी दमदार हैं.

सबसे पहले बात करें BMW M440i Convertible को भारत में करीब 1.09 करोड़ रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है.यह कार पहले मौजूद BMW Z4 की जगह लेती है, लेकिन उससे ज्यादा प्रैक्टिकल और बेहतर पैकेज मानी जा रही है. इस कार में 3.0 लीटर का 6-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 374 हॉर्सपावर और 500Nm का टॉर्क पैदा करता है. यानी यह कार पावर और परफॉर्मेंस दोनों में काफी मजबूत है.

क्या है कन्वर्टिबल कार की खासियत?

इस कन्वर्टिबल कार की खास बात इसकी छत है, जो सिर्फ 18 सेकंड में खुल या बंद हो सकती है.इसमें हार्ड टॉप की जगह सॉफ्ट टॉप दिया गया है, जिससे यह हल्की और इस्तेमाल में आसान बनती है. साथ ही, इसमें चार सीटें दी गई हैं, जिससे यह सिर्फ दो लोगों के लिए नहीं, बल्कि फैमिली के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है.

फीचर्स की बात करें तो इसमें 14.9 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 12 स्पीकर वाला Harman Kardon साउंड सिस्टम, पावर्ड सीट्स जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा यह ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम के साथ आती है, जिससे हर तरह की सड़क पर बेहतर पकड़ मिलती है.

BMW X6 SUV को भी किया गया पेश

इसी इवेंट में BMW ने अपनी एक और दमदार SUV BMW X6 को भी भारत में पेश किया है. यह कार पहले भी बाजार में थी और अब नए अवतार में वापसी कर रही है. X6 को दुनिया की पहली कूपे SUV माना जाता है, जिसने इस तरह की गाड़ियों का ट्रेंड शुरू किया था.

नई X6 भारत में M60i वर्जन में आएगी, जिसमें ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन और माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम दिया जाएगा.यह SUV BMW की लाइनअप में एक प्रीमियम परफॉर्मेंस कार होगी, जो X5 से ऊपर पोजिशन की जाएगी.इसका डिजाइन वही कूपे SUV स्टाइल वाला है, जो इसे बाकी SUVs से अलग और ज्यादा आकर्षक बनाता है.

कुल मिलाकर, BMW की ये नई पेशकशें उन लोगों के लिए हैं जो लग्जरी, पावर और स्टाइल तीनों एक साथ चाहते हैं.नई M440i Convertible जहां ओपन-एयर ड्राइविंग का मजा देती है, वहीं X6 एक दमदार और स्टाइलिश SUV के रूप में बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार है.

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Published at : 03 May 2026 01:09 PM (IST)
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