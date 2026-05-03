हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?

'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?

ईरान ने वॉशिंगटन की 2 महीने के युद्धविराम की योजना का खंडन किया और सभी मुद्दों को हल करने के लिए 30 दिन की समय सीमा का समर्थन किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 03 May 2026 11:16 AM (IST)
Preferred Sources

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्तावित 9 सूत्रीय फ्रेमवर्क को लेकर ईरान का जवाब आया है. तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नया 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा है.

ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तेहरान ने मांग की है कि अमेरिका लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करे, नौसैनिक नाकाबंदी हटाए, अपनी सेना वापस बुलाए और होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए एक नई शासन व्यवस्था स्थापित करे. 14 सूत्रीय योजना में अन्य मांगों के साथ-साथ ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, ईरान की जब्त संपत्तियों को रिलीज करना और मुआवजे की मांग भी शामिल है.

ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी का बयान  

ईरान ने वॉशिंगटन की 2 महीने के युद्धविराम की योजना का खंडन किया और सभी मुद्दों को हल करने के लिए 30 दिन की समय सीमा का समर्थन किया. इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका को वार्ता के माध्यम से समझौता करना है या खुले युद्ध की ओर लौटना है. यह अमेरिका पर निर्भर करता है और तेहरान दोनों के लिए तैयार है.

ईरान की सरकारी मीडिया आईआरआईबी के अनुसार, ग़रीबाबादी ने तेहरान में राजनयिकों से कहा, "अब अमेरिका को कूटनीति का रास्ता चुनना है या टकराव का रुख अपनाना है." उन्होंने कहा, "ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों रास्तों के लिए तैयार है."

'समुद्री लुटेरों' की तरह काम कर रही US नेवी, ट्रंप का होर्मुज नाकेबंदी पर बड़ा बयान, ईरान ने कहा- 'हथियारबंद डकैती'

ईरान की योजना पर अमेरिका की प्रतिक्रिया

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के नवीनतम 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने नए अमेरिकी हमलों की संभावना का भी संकेत दिया. उन्होंने कहा, "ईरान के संबंध में हमारी स्थिति काफी अच्छी है. वे समझौता करना चाहते हैं. उन्हें यह तय करने में कठिनाई हो रही है कि उनका नेता कौन है. मैं इस पर विचार कर रहा हूं. उन्होंने मुझे समझौते की अवधारणा के बारे में बताया है. वे अब मुझे इसका सटीक मतलब बताएंगे."

ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अभी-अभी हमें जो योजना भेजी है, मैं जल्द ही उसकी समीक्षा करूंगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगी क्योंकि उन्होंने पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है, उसके लिए उन्होंने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है. 

ये भी पढ़ें 

किस देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर-1, भारत और पाकिस्तान किस पायदान पर? सामने आई 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग, देखें लिस्ट

Published at : 03 May 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
US West Asia Pakistan DONALD Trump IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
विश्व
किस देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर-1, भारत और पाकिस्तान किस पायदान पर? सामने आई 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग, देखें लिस्ट
किस देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर-1, भारत-PAK किस पायदान पर? सामने आई 2026 की रैंकिंग, देखें लिस्ट
विश्व
चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC को बड़ा झटका, ग्वादर में चीनी कंपनी ने बंद किया काम, शहबाज शरीफ के दावों की खुली पोल
चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC को बड़ा झटका, ग्वादर में चीनी कंपनी ने बंद किया काम, शहबाज शरीफ के दावों की खुली पोल
विश्व
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', ईरान संग बातचीत के बीच अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर-1, भारत और पाकिस्तान किस पायदान पर? सामने आई 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग, देखें लिस्ट
किस देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर-1, भारत-PAK किस पायदान पर? सामने आई 2026 की रैंकिंग, देखें लिस्ट
बिहार
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
विश्व
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', ईरान संग बातचीत के बीच अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
आईपीएल 2026
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
बॉलीवुड
आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रहीं तारा सुतारिया? वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को फिर हुआ प्यार!
आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रहीं तारा सुतारिया? वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को फिर हुआ प्यार!
विश्व
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने PAK के जरिए US भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
बिजनेस
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
शिक्षा
DSHM Recruitment 2026 : DSHM ने डेंटल सर्जन समेत कई पदों के लिए निकाली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
DSHM ने डेंटल सर्जन समेत कई पदों के लिए निकाली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget