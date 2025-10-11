Customs Duty on Gold: भारत में सोने को सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि एक इमोशन और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है. शादी-ब्याह से लेकर त्योहारों तक, सोना भारतीय समाज का अहम हिस्सा रहा है. इसके अलावा लोग इसे एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि इसकी कीमत समय के साथ बढ़ती रही है. यही वजह है कि भारत दुनियाभर में सबसे बड़ा सोना आयात करने वाला देश है.

आजकल सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हैं. ऐसे में कुछ लोग ऐसे देशों में यात्रा करते समय सोना खरीदना चाहते हैं, जहां इसकी कीमत भारत से कम होती है. कई बार विदेश से लौटते समय लोग सोना लाते हैं, लेकिन अगर सीमा शुल्क के नियमों की जानकारी न हो तो यह भारी पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि विदेश से सोना लाने के नियमों को अच्छी तरह समझा जाए. चलिए जानते हैं कि विदेश से भारत कितना सोना ला सकते हैं, इसको लेकर क्या नियम है.

विदेश से भारत कितना सोना ला सकते हैं

सरकार ने विदेश से भारत सोना लाने को लेकर कुछ नियम बनाए हैं. अगर कोई भारतीय पुरुष एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहा है, तो वह बिना किसी टैक्स के 20 ग्राम तक का सोना भारत ला सकता है, जिसकी कीमत 50,000 रुपये तक होनी चाहिए. इस पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा. वहीं महिलाओं को थोड़ी ज्यादा छूट मिलती है, वह 40 ग्राम तक सोना ला सकती हैं, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये होनी चाहिए. यह भी बिना टैक्स के अनुमति है.

क्या तय नियमों से ज्यादा 10 किलो तक सोना ला सकते हैं?

कुछ खास परिस्थितियों में भारतीय मूल के व्यक्ति 10 किलोग्राम तक सोना ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियम थोड़े सख्त हैं. ऐसे भारतीय नागरिक जो 6 महीने से ज्यादा समय तक लगातार विदेश में रहे हों, वे भारत में 10 किलो तक सोना ला सकते हैं. 10 किलो सोना लाने की अनुमति तो है, लेकिन इसके लिए सीमा शुल्क देना जरूरी है. इस सोने पर लगने वाला टैक्स विदेशी मुद्रा में देना होता है, यानी वह पैसा जिसे आपने भारत से बाहर कमाया या भेजा हो.

