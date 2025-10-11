Facebook Account Ban: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट शुक्रवार को अचानक ब्लॉक हो गया. इसके बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई. हालांकि लगभग 16 घंटे के बाद अखिलेश यादव का पेज वापस से सक्रिय हो चुका है. लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई भी आपका फेसबुक अकाउंट बंद करवा सकता है और इसके लिए कहां करनी होती है कम्प्लेन? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

फेसबुक अकाउंट क्यों बंद होता है

वैसे तो आपकी सहमति के बिना किसी के लिए भी आपका फेसबुक अकाउंट बंद करवाना काफी ज्यादा मुश्किल है. लेकिन फेसबुक की अपनी कुछ सख्त कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं. आमतौर पर कोई भी किसी भी अकाउंट के खिलाफ तभी कार्रवाई करता है जब उनकी नजरों में उस अकाउंट ने कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया हो. इसी के साथ फेसबुक भी सख्त सामुदायिक मानकों का पालन करता है. ये नियम फेसबुक यूजर्स को नकली पहचान, उत्पीड़न, अभद्र भाषा और प्लेटफार्म के दुरुपयोग से बचने के लिए बनाए गए हैं. जब तक कोई भी अकाउंट इन नीतियों का उल्लंघन नहीं करता तब तक फेसबुक आमतौर पर निलंबन या फिर हटाने जैसी कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं करता है. हालांकि अगर गलती से कोई भी पोस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करती हैं तो फेसबुक द्वारा पहले एक नोटिस भेजा जाता है. इस नोटिस के बाद आप अपनी उस पोस्ट को हटा सकते हैं. लेकिन अगर इस तरह की चीजें बार-बार होती हैं तब फेसबुक आपके अकाउंट को बैन कर देता है.

अकाउंट बंद करने की स्थिति

फेसबुक द्वारा कुछ हालातो में किसी भी अकाउंट को निलंबित या फिर स्थाई रूप से बंद किया जा सकता है. इनमें एक सबसे आम वजह है नकली पहचान बनाना. इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम, फोटो या फिर व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी झूठी पहचान बनाता है. इसी के साथ अगर कोई अकाउंट फेसबुक की नीतियों का उल्लंघन करते हुए उत्पीड़न या फिर धमकाने और परेशान करने में शामिल होता है तो उसे भी ब्लॉक किया जा सकता है. वहीं अभद्र भाषा फैलाने वाली, हिंसा भड़काने वाली या जाति धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाली पोस्ट अकाउंट बंद करने की एक और वजह हो सकती है.

किसी परेशान करने वाले अकाउंट की रिपोर्ट कैसे करें

यदि आपको फेसबुक की नीतियों का उल्लंघन करने वाला कोई भी अकाउंट मिलता है तो आप सीधे उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए उस अकाउंट की प्रोफाइल पर जाएं और तीन बिंदुओं पर क्लिक करें. वहां आपको रिपोर्ट करने का एक ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी शिकायत का कारण बता सकते हैं. नकली पहचान के मामले में फेसबुक कार्रवाई करने से पहले आपकी पहचान को सत्यापित करने के लिए आपके पहचान दस्तावेज मांग सकता है.

कानूनी उपाय और साइबर शिकायतें

पहचान की चोरी या फिर धमकियों जैसे गंभीर मामलों में फेसबुक यूजर को कानूनी और सरकारी अधिकारियों की मदद मिल सकती है. आप राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर या फिर स्थानीय साइबर अपराध पुलिस थानों में अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत का यह शहर‌ हुआ झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त, जानें कैसे मिली यह बड़ी सफलता?