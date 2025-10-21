समंदर की अनदेखी दुनिया जहां आज तक नहीं पहुंचा इंसान, जानें वहां क्या-क्या छिपा है?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसमंदर की अनदेखी दुनिया जहां आज तक नहीं पहुंचा इंसान, जानें वहां क्या-क्या छिपा है?

Most Inaccessible Place: समुद्र की गहराई केवल पानी और जीव-जंतु का घर नहीं, बल्कि कई रहस्यों, अज्ञात संसाधनों और भूगर्भीय संरचनाओं का संग्रह है. चलिए जानें कि समंदर की अनदेखी दुनिया में क्या क्या है.

By : निधि पाल | Updated at : 21 Oct 2025 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

धरती पर पानी लगभग 71% है, लेकिन इसके बावजूद समुद्र की गहराईयों का बड़ा हिस्सा इंसानी आंखों और तकनीक से अब तक छिपा हुआ है. वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र की सबसे गहरी जगहों तक पहुंचना आज भी बेहद चुनौतीपूर्ण है. ये क्षेत्र न केवल वातावरण और दबाव के हिसाब से कठिन हैं, बल्कि यहां की जलचर और भूगर्भीय संरचना भी रहस्यों से भरी हुई है. इस कारण समुद्र की यह अनदेखी दुनिया आज भी इंसान के लिए एक रहस्य बनी हुई है.

समुद्र की गहराई और मानव पहुंच

अब तक समुद्र का सिर्फ 20% हिस्सा ही खोजा गया है, अभी 80% हिस्सा अज्ञात है. समुद्र की सतह से लेकर सबसे गहरे भाग तक का दबाव और तापमान इंसानी जीवन के लिए असहनीय होता है. उदाहरण के तौर पर मैरीना ट्रेंच, जो पृथ्वी की सबसे गहरी खाई मानी जाती है, इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है. इतनी गहराई पर पानी का दबाव इंसानी शरीर को सहन नहीं कर सकता है. यही वजह है कि इंसानी खोज और रिसर्च अभी तक सतही जल और थोड़ी गहराई तक ही सीमित रह गई है.

समुद्र के रहस्य

समुद्र की गहराईयों में इंसान के लिए कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं. यहां अनगिनत अजीब और अद्भुत जीव-जंतु पाए जाते हैं. गहरे समुद्र में रहने वाले जीव अक्सर प्रकाशहीन होते हैं और इनकी शरीर की बनावट भी असामान्य होती है. इसके अलावा समुद्र के तल में अज्ञात समुद्री पर्वत, गड्ढे, और ज्वालामुखी संरचनाएं मौजूद हैं, जिन्हें वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं.

समुद्र के गहरे हिस्सों में खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है. कई जगहों पर मेटल, गैस और दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं. इसके अलावा समुद्र की गहराई में पुराने जहाजों के अवशेष, समुद्री जहाज दुर्घटनाओं के शिलालेख और मानव सभ्यता के निशान भी छिपे हुए हो सकते हैं. यही कारण है कि समुद्र वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है.

तकनीक और खोज

हाल के वर्षों में सोनार, रोबोटिक सबमरिन्स और अंडरवाटर ड्रोन जैसी तकनीकियों ने गहरे समुद्र की तस्वीर सामने लाने में मदद की है. इसके बावजूद, समुद्र के विशाल विस्तार के कारण अब भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा अनदेखा और अज्ञात है. वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दशकों में नई तकनीक और अंतरिक्ष जैसी रिसर्च से समुद्र की इन रहस्यमयी गहराईयों के बारे में और जानकारी मिल सकती है.

निधि पाल

Published at : 21 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
Mariana Trench Most Inaccessible Place Deep Sea Mysteries
