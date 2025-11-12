मिस इंडिया बनने के बाद कैसे होती है विनर की कमाई, खुल जाते हैं कितने ऑप्शंस?

थाईलैंड में चल रही मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में इस वक्त भारत की खूबसूरत और कॉन्फिडेंट प्रतिनिधि मनिका विश्वकर्मा ने सबका दिल जीत लिया है. मिस यूनिवर्स 2025 पेजेंट का फिनाले 21 नवंबर को थाईलैंड में होना जा रहा है. राजस्थान की रहने वाली मनिका ने अगस्त 2025 में मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया था और अब वो दुनिया के सबसे बड़े ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स में भारत का नाम रोशन कर रही हैं.

उनकी स्टाइल, सोच, और भारतीय संस्कृति को खूबसूरती से पेश करने का तरीका हर किसी को प्रभावित कर रहा है. लेकिन ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि मिस इंडिया बनने के बाद आखिर क्या होता है, क्या सिर्फ एक ताज तक ही यह सफर सीमित रहता है या इसके बाद ढेरों नए रास्ते खुलते हैं. तो आइए जानते हैं कि मिस इंडिया बनने के बाद विनर की कमाई कैसे होती है.

मिस इंडिया क्या होती है?

मिस इंडिया, जिसे फेमिना मिस इंडिया कहा जाता है, देश का सबसे बड़ा नेशनल ब्यूटी पेजेंट है. हर साल फेमिना ग्रुप इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है. यहां से चुनी गई विजेता को मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है. इस प्रतियोगिता में सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि दिमाग, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी इन सबकी परीक्षा होती है.

मिस इंडिया बनने के बाद कैसी होती है कमाई?

मिस इंडिया को शुरुआत में करीब 1 लाख की प्राइज मनी मिलती है, इसके बाद कई ब्रांड्स, फैशन शो, और एंडोर्समेंट्स के ऑफर मिलते हैं. मिस इंडिया बनने के बाद देश-विदेश के डिजाइनर्स उनके साथ काम करना चाहते हैं.रनवे शो, फोटोशूट्स और ब्रांड कैंपेन से लाखों रुपये की कमाई होती है. कई मिस इंडिया विजेता बाद में बॉलीवुड या ओटीटी में कदम रखती हैं . मिस इंडिया बनने के बाद सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स लाखों में पहुंच जाते हैं.ब्रांड प्रमोशन और सोशल मीडिया पार्टनरशिप से अच्छी कमाई होती है. इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कवरेज भी मिलता है.

कैसे करें मिस इंडिया के लिए अप्लाई

अगर आप भी मनिका की तरह मिस इंडिया बनने का सपना देखती हैं, तो https://www.femina.in/beauty-pageants/missindiaentryformऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और मांगी गई सभी जानकारी दें. अब इंट्रोडक्शन, रैम्प वॉक और आपका टैलेंट तीन वीडियो अपलोड करें. इसके साथ ही एक क्लोज-अप फोटो और एक फुल लेंथ फोटो डालें. इसके बाद राष्ट्रीयता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट और अपनी हाइट, बर्थप्लेस आदि की जानकारी अपलोड करें फिर सभी टर्म्स एक्सेप्ट करके सबमिट करें. अगर आपका चयन होता है, तो आपको अगले राउंड के लिए बुलाया जाता है, जहां ट्रेनिंग, ग्रूमिंग और कई रिहर्सल होते हैं.

