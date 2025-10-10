हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजनोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले को मिलते हैं इतने स्वीडिश क्रोना, जानें भारतीय रुपयों में कितनी होगी कीमत?

नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले को मिलते हैं इतने स्वीडिश क्रोना, जानें भारतीय रुपयों में कितनी होगी कीमत?

Nobel Peace Prize Winner Prize Money: नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर स्वीडिश क्रोना में दी जाती है नकद राशि. जान लीजिए कितनी होती है भारतीय रुपयों में यह रकम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 10 Oct 2025 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

Nobel Peace Prize Winner Prize Money: नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है. यह पुरस्कार हर साल उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है. जिन्होंने शांति स्थापित करने संघर्ष कम करने या वैश्विक सहयोग बढ़ाने में असाधारण योगदान दिया हो. नोबेल पुरस्कार में तीन चीजें शामिल होती हैं. जिसमें पदक, प्रमाणपत्र और नकद राशि.

नकद राशि समय-समय पर बदलती रहती है और स्वीडिश क्रोना में दी जाती है. जिसे रुपये में बदलकर देखा जा सकता है.  साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला है. मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला से हैं. चलिए आपको बताते हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को मिलने वाले स्वीडिश क्रोना की कीमत भारतीय रुपये में कितनी होती है. 

 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को मिलते हैं इतने रूपये

साल 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो को दिया गया है. उन्हें यह पुरस्कार लोकतंत्र और मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान के लिए मिला है. नोबेल शांति पुरस्कार के साथ विजेता को नकद राशि भी दी जाती है. जो स्वीडिश क्रोना में दी जाती है. इस साल 2025 में यह राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना रखी गई है. इस अगर भारतीय रुपयों में बदलें तो यह लगभग 10.36 करोड़ रुपये होती हैं. इस रकम के अलावा विजेता को स्वर्ण पदक और प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाता है. 

यह भी पढ़ें: शांति का नोबेल पाने वाले वो चेहरे, जिन्होंने मचाया मौत का तांडव; क्या इनसे वापस लिया जा सकता है यह अवॉर्ड?

कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो?

मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की जानी-मानी लोकतंत्र समर्थक नेता हैं. जिन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है. नॉर्वेजियन समिति ने यह सम्मान उन्हें देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करने और तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण बदलाव लाने के प्रयासों के लिए दिया. मचाडो ने सुमेट नाम का संगठन बनाया. जो लोकतांत्रिक विकास के लिए काम करता है. वह पिछले 20 साल से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लड़ाई लड़ रही हैं. 

यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान में बिजनेस करना हो तो कितनी लगेगी वीजा फीस, काबुल में भारतीय दूतावास खुलने से क्या-क्या होगा फायदा?

नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिलता है?

नोबेल शांति पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है, जिन्होंने विश्व में शांति कायम करने, संघर्ष कम करने और मानवाधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाई हो. इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस पुरस्कार के लिए नामांकित थे. क्योंकि उन्हें यूक्रेन युद्ध और अन्य अंतरराष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता करने के लिए संभावित माना जा रहा था. लेकिन जूरी ने इस बार पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरीना मचाडो को देने का फैसला किया. जिन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए लगातार काम किया है. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली या इस्लामाबाद... 120 गज का मकान बनवाना कहां पड़ेगा महंगा, जानें सीमेंट-मौरंग से लेकर सरिया तक के रेट

Published at : 10 Oct 2025 03:26 PM (IST)
Tags :
General Knowledge Nobel Prize Nobel Peace Prize Maria Corina Machado
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
राज्यसभा चुनाव के लिए उमर अब्दुल्ला ने उतारे उम्मीदवार, कांग्रेस को क्या मिला?
राज्यसभा चुनाव के लिए उमर अब्दुल्ला ने उतारे उम्मीदवार, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Bareilly Violence: दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर के घर बैंक का नोटिस | Breaking
Premanand Maharaj Health: 'आखिरी फिल्म चल रही है', क्या बिगड़ गई महाराज की तबीयत?
पवन सिंह ने खाई पत्नी ज्योति को एबार्शन पिल्स ! भोजपुरी स्टार पर लगा बड़ा आरोप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
राज्यसभा चुनाव के लिए उमर अब्दुल्ला ने उतारे उम्मीदवार, कांग्रेस को क्या मिला?
राज्यसभा चुनाव के लिए उमर अब्दुल्ला ने उतारे उम्मीदवार, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
क्रिकेट
ODI Record: वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
साउथ सिनेमा
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को चुटकी में बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget