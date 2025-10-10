Nobel Peace Prize Winner Prize Money: नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है. यह पुरस्कार हर साल उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है. जिन्होंने शांति स्थापित करने संघर्ष कम करने या वैश्विक सहयोग बढ़ाने में असाधारण योगदान दिया हो. नोबेल पुरस्कार में तीन चीजें शामिल होती हैं. जिसमें पदक, प्रमाणपत्र और नकद राशि.

नकद राशि समय-समय पर बदलती रहती है और स्वीडिश क्रोना में दी जाती है. जिसे रुपये में बदलकर देखा जा सकता है. साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला है. मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला से हैं. चलिए आपको बताते हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को मिलने वाले स्वीडिश क्रोना की कीमत भारतीय रुपये में कितनी होती है.

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को मिलते हैं इतने रूपये

साल 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो को दिया गया है. उन्हें यह पुरस्कार लोकतंत्र और मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान के लिए मिला है. नोबेल शांति पुरस्कार के साथ विजेता को नकद राशि भी दी जाती है. जो स्वीडिश क्रोना में दी जाती है. इस साल 2025 में यह राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना रखी गई है. इस अगर भारतीय रुपयों में बदलें तो यह लगभग 10.36 करोड़ रुपये होती हैं. इस रकम के अलावा विजेता को स्वर्ण पदक और प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाता है.

कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो?

मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की जानी-मानी लोकतंत्र समर्थक नेता हैं. जिन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है. नॉर्वेजियन समिति ने यह सम्मान उन्हें देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करने और तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण बदलाव लाने के प्रयासों के लिए दिया. मचाडो ने सुमेट नाम का संगठन बनाया. जो लोकतांत्रिक विकास के लिए काम करता है. वह पिछले 20 साल से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लड़ाई लड़ रही हैं.

नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिलता है?

नोबेल शांति पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है, जिन्होंने विश्व में शांति कायम करने, संघर्ष कम करने और मानवाधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाई हो. इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस पुरस्कार के लिए नामांकित थे. क्योंकि उन्हें यूक्रेन युद्ध और अन्य अंतरराष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता करने के लिए संभावित माना जा रहा था. लेकिन जूरी ने इस बार पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरीना मचाडो को देने का फैसला किया. जिन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए लगातार काम किया है.

