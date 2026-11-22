भारत में कुछ ऐसे रिहायशी इलाके हैं, जहां घर खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता. इनमें दिल्ली का लुटियंस बंगला जोन और मुंबई का मालाबार हिल खास तौर पर चर्चा में रहते हैं. दोनों ही इलाके देश के सबसे महंगे और आलीशान रिहायशी क्षेत्रों में गिने जाते हैं. यहां प्रॉपर्टी की कीमतों का अंदाजा लगाना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों जगह घरों का आकार, लोकेशन और सुविधाएं अलग-अलग हैं.

लुटियंस दिल्ली में बड़े बंगले और जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है, जबकि मालाबार हिल समुद्र के खूबसूरत नजारे और लग्जरी अपार्टमेंट के लिए जाना जाता है. ऐसे में सवाल है कि आखिर इन दोनों में घर खरीदना ज्यादा महंगा कहां पड़ता है?

लुटियंस दिल्ली में क्यों इतनी महंगी है प्रॉपर्टी?

दिल्ली का लुटियंस बंगला जोन देश के सबसे खास रिहायशी इलाकों में शामिल है. यहां बड़े-बड़े बंगले, हरे-भरे परिसर और खुली जगह देखने को मिलती है. पृथ्वीराज रोड और आसपास की प्राइम लोकेशन पर मौजूद प्रॉपर्टी की कीमत कई सौ करोड़ रुपये तक पहुंचती है. कुछ बड़े सौदों का मूल्य 1000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताया जाता है. यहां प्रॉपर्टी महंगी होने की सबसे बड़ी वजह जमीन की सीमित उपलब्धता है. इसके अलावा, इस इलाके में निर्माण और जमीन के इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम हैं. सरकारी कार्यालयों, राजनयिक क्षेत्रों और प्रमुख संस्थानों के पास होने के कारण भी इसकी खास पहचान है.

मालाबार हिल में घर खरीदना भी नहीं है आसान

मुंबई का मालाबार हिल भी देश के सबसे महंगे रिहायशी इलाकों में गिना जाता है. यहां से अरब सागर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. इस इलाके में आलीशान अपार्टमेंट, पेंटहाउस और पुराने विरासत वाले बंगले मौजूद हैं. यहां प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों से लेकर सैकड़ों करोड़ रुपये तक पहुंचती है. मुंबई में जमीन की कमी और लग्जरी घरों की लगातार मांग इसकी कीमतों को ऊंचा बनाए रखती है. इसके अलावा, समुद्र के किनारे स्थित होने और शहर के प्रमुख इलाकों से अच्छी कनेक्टिविटी के कारण भी मालाबार हिल अमीर खरीदारों की पसंद बना हुआ है. यहां खास तौर पर सी-व्यू अपार्टमेंट और प्रीमियम सुविधाओं वाले घरों की मांग रहती है.

यह भी पढ़ें : Taj Mahal Construction Cost: ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे, उस दौर में कितना हुआ था खर्च?

आखिर दोनों में कहां घर खरीदना पड़ेगा ज्यादा महंगा?

अगर बड़े बंगले और जमीन की कुल कीमत की बात करें, तो लुटियंस दिल्ली कई मामलों में मालाबार हिल से आगे निकलता है. यहां बड़े प्लॉट और स्वतंत्र बंगलों के सौदे बेहद महंगे होते हैं. वहीं, मालाबार हिल में समुद्र के नजारे वाले लग्जरी अपार्टमेंट और पेंटहाउस की कीमत भी काफी ऊंची होती है. इसलिए दोनों इलाकों की तुलना केवल प्रति वर्ग फुट कीमत या कुल प्रॉपर्टी वैल्यू के आधार पर करना सही नहीं होगा. घर का आकार, निर्माण, लोकेशन और सुविधाएं कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं. कुल मिलाकर, बड़े बंगले और जमीन के मामले में लुटियंस दिल्ली बेहद महंगा ऑप्शन है, जबकि समुद्र के नजारे वाले लग्जरी घरों के लिए मालाबार हिल की अपनी अलग पहचान है.

यह भी पढ़ें : Sleep Deprivation Effects: बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, क्या है लिमिट?