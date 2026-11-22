अमेरिका में स्कूलों के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल और छात्रों की पढ़ाई पर इसके असर को लेकर एक अहम रिसर्च सामने आई है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एजुकेशन पॉलिसी रिसर्च (CEPR) ने Phone-Free Schools and Achievement Growth: A Student-Level Analysis नाम से एक स्टडी जारी की है. इस रिसर्च को हार्वर्ड के प्रोफेसर और CEPR के फैकल्टी डायरेक्टर डॉ. टॉम केन ने किया, जिसमें यह समझने की कोशिश की गई कि स्कूलों में मोबाइल फोन पर सख्त पाबंदी लगाने से छात्रों की पढ़ाई और शैक्षणिक प्रदर्शन में कितना बदलाव आता है.

इस स्टडी के लिए अमेरिका के 49 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के करीब 4,600 स्कूलों में पढ़ने वाले 33 लाख छात्रों का डेटा शामिल किया गया. रिसर्च में 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के पांच शैक्षणिक वर्षों के रिकॉर्ड का एनालिसिस किया गया. इसमें तीसरी से दसवीं कक्षा तक के छात्रों की गणित और रीडिंग क्षमता को NWEA MAP Growth टेस्ट के जरिए मापा गया. खास बात यह रही कि रिसर्चर्स ने उन स्कूलों के नतीजों की तुलना की, जहां छात्रों के मोबाइल फोन को पूरे स्कूल समय के दौरान Yondr जैसी लॉक होने वाली पाउच में रखना अनिवार्य था और जहां इस तरह की सख्त पाबंदी लागू नहीं थी.

मोबाइल रखने के लिए इस्तेमाल हुई खास तकनीक

इस स्टडी की खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल पर सामान्य रोक लगाने वाले स्कूलों को नहीं देखा गया. रिसर्चर्स ने उन स्कूलों पर खास ध्यान दिया, जहां छात्रों के फोन रखने के लिए लॉक होने वाली खास पाउच का इस्तेमाल किया गया था. इन पाउच को Yondr Pouches कहा जाता है. इस व्यवस्था में छात्र स्कूल पहुंचने के बाद अपना मोबाइल फोन पाउच में रखते हैं और उसे लॉक कर दिया जाता है. स्कूल का समय खत्म होने पर ही इसे खोला जा सकता है. इस तरह छात्र पूरे स्कूल समय में सोशल मीडिया, गेमिंग और मैसेजिंग जैसी गतिविधियों से दूर रहते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी सख्त व्यवस्था लागू होने के बाद स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल में करीब 20 परसेंट की कमी का अनुमान सामने आया.

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कितने बेहतर हुए छात्रों के रिजल्ट?

रिसर्च के सबसे अहम नतीजे में पाया गया कि लॉक होने वाली पाउच के जरिए मोबाइल पर सख्त पाबंदी लगाने वाले स्कूलों में छात्रों की एनुअल एकेडमिक प्रोग्रेस में करीब 0.01 स्टैंडर्ड डिविएशन का सुधार हुआ. इसे समझें तो यह एक साल में लगभग एक से दो सप्ताह की अतिरिक्त पढ़ाई के बराबर है. यानी हर घंटे की पढ़ाई में करीब दो मिनट का अतिरिक्त प्रभाव देखने को मिला. यह सुधार गणित और रीडिंग दोनों विषयों में देखा गया. खास बात यह रही कि इसका सकारात्मक असर प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों में भी लगभग समान था.

स्कूलों में छात्रों की आर्थिक स्थिति और उनके पहले के एकेडमिक पर्फोर्मेंस के आधार पर भी इस प्रभाव में कोई बड़ा अंतर नहीं मिला. रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मोबाइल पर पाबंदी से उन छात्रों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है, जिनकी रीडिंग क्षमता में एक साल के दौरान काफी गिरावट आती है. यानी जिन बच्चों का ध्यान बार-बार भटकता है, उन्हें फोन से दूरी बनाने पर पढ़ाई में फायदा मिल सकता है.

2013 से लगातार गिर रहे थे छात्रों के स्कोर

हार्वर्ड की रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया. अमेरिका में 2013 से 2024 के बीच आठवीं कक्षा के छात्रों के गणित और रीडिंग के प्रदर्शन में लगभग एक ग्रेड के बराबर गिरावट दर्ज की गई. हर साल करीब 2 से 3 सप्ताह की पढ़ाई के बराबर सीखने का नुकसान हो रहा था. रिसर्चर्स के मुताबिक स्मार्टफोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के साथ यह गिरावट देखने को मिली. मोबाइल पर स्कूलों में प्रतिबंध लगाने से इस सालाना गिरावट के लगभग आधे हिस्से की भरपाई होने का अनुमान लगाया गया है.

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