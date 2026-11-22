Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सभी सूचीबद्ध अपराधी खतरनाक, गिरफ्तारी पर नाम सूची से हटता है।

FBI Most Wanted List: FBI की 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में शामिल होने का मतलब यह होता है कि उस भगोड़े को एजेंसी खतरनाक या फिर पकड़ने में मुश्किल मानती है. भारतीय गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को इस सूची में जोड़ा गया है. गोल्डी बराड़ इस लिस्ट में शामिल होने वाला 543वां व्यक्ति है. इसी के साथ बराड़ की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर एक मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 9.2 करोड़ रुपये तक के इनाम की घोषणा भी की गई है.

FBI किस तरह के अपराधियों को चुनती है?

एसबीआई हर भगोड़े को अपनी 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में शामिल नहीं करती है. इसके लिए व्यक्ति का गंभीर अपराधों का एक लंबा इतिहास होना चाहिए या फिर उस पर लगे आरोपों की वजह से उसे काफी खतरनाक माना जाना चाहिए. इसी के साथ एजेंसी को इस बात का भी विश्वास होना चाहिए कि उस व्यक्ति की तस्वीर और जानकारी सार्वजनिक करने से उसकी गिरफ्तारी में मदद मिल सकती है.

इस सूची में पहले भी हत्या, अपहरण, हथियारों के बल पर लूट, संगठित अपराध, गिरोह की गतिविधियां, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में शामिल होने को रखा गया है. यह सूची सिर्फ सीरियल किलर, गैंगस्टर या फिर आतंकवादियों तक ही सीमित नहीं है. इसमें कई तरह के अपराधों के लिए वांटेड ऐसे लोगों को शामिल किया जा सकता है जो अब तक गिरफ्तारी से बचते रहे हैं.





इस सूची में शामिल लोग कितने खतरनाक होते हैं?

FBI सूची में शामिल हर व्यक्ति को हथियारबंद और खतरनाक माना जाता है. यह सूची आम जनता को चेतावनी देती है कि वे इन लोगों के करीब न जाएं. अगर किसी को लगता है कि उसका सामना सूची में शामिल किसी भगोड़े से हुआ है तो उसे खुद कुछ करने की कोशिश करने के बजाय पुलिस या फिर FBI से संपर्क करना चाहिए.

इस चेतावनी का मतलब यह नहीं होता कि सभी भगोड़ों ने एक ही तरह का अपराध किया है या फिर वह कोई अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क चलाते हैं. कुछ लोग कई देशों में फैली आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं जबकि कुछ अमेरिका के अंदर किए गए गंभीर अपराधों के लिए वांटेड हैं. इस वजह से उनके मामलों और उन पर लगे आरोपों में काफी अंतर हो सकता है.





FBI इन 10 नामों को कैसे चुनती है?

चयन प्रक्रिया तब शुरू हो जाती है जब सूची में कई जगह खाली होती हैं. FBI अपने सभी 56 फील्ड कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहती है. FBI मुख्यालय का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिविजन और ऑफिस का पब्लिक अफेयर्स प्रस्तावित नामों की समीक्षा करते हैं. इसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है जो अंतिम चयन करते हैं.

फैसला लेते वक्त मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान दिया जाता है. पहली यह कि फरार व्यक्ति समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और उस पर लगे आरोप कितने गंभीर हैं. दूसरी यह कि क्या उस व्यक्ति की तस्वीर और पहचान संबंधी जानकारी जारी करने से उसे गिरफ्तार करने में मदद मिल सकती है.

सूचना देने वालों को कितना इनाम मिल सकता है?

FBI इस सूची में शामिल लोगों की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर इनाम देती है. इसमें आमतौर पर $1,00,000 तक का इनाम दिया जाता है. लेकिन कुछ मामलों में यह राशि इससे भी ज्यादा हो सकती है.

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किसी फरार व्यक्ति का नाम सूची से कब हटाया जा सकता है?

यह सूची उनके खतरनाक होने के आधार पर कोई रैंकिंग नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सूची में पहले नंबर पर मौजूद व्यक्ति दसवें नंबर पर मौजूद व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक हो. इसमें 10 फरार अपराधी शामिल होते हैं और किसी के हटने पर खाली हुई जगह पर कोई नया नाम जोड़ा जा सकता है.

FBI किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण या फिर मौत के बाद उसका नाम सूची से हटा सकती है. इसके अलावा अगर उसे व्यक्ति के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही खारिज हो जाती है या फिर वह व्यक्ति अब चयन मानदंड को पूरा नहीं करता तब भी इसका नाम हटाया जा सकता है. इस सूची का उद्देश्य गंभीर अपराधों में वांटेड फरार अपराधियों को खोजने में जनता की मदद लेना है.

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