Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ताजमहल निर्माण 1631-32 में शुरू होकर, 1653 तक पूरा हुआ।

ताजमहल की मूल लागत का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है।

20,000 कारीगरों ने मकराना संगमरमर और कीमती पत्थर लगाए।

आज ताजमहल बनाने की कोई आधिकारिक प्रमाणित लागत नहीं।

Taj Mahal Construction Cost: पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक की भारत यात्रा के दौरान ताजमहल चर्चा में आ चुका है. शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने आए मलिक को आगरा के ताजमहल के साथ-साथ चार जगहों पर जाने के लिए मंजूरी दे दी गई है. इससे पहले रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि उनकी आवाजाही सिर्फ बैठक स्थल तक ही सीमित रहेगी. मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल कई चरणों में पूरा हुआ था. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में इसके निर्माण को लेकर तो जानकारी मिलती है लेकिन इसमें कितना खर्चा आया था यह साफ नहीं है.

निर्माण में कितना वक्त लगा था?

ताजमहल की आधिकारिक वेबसाइट और UNESCO के दस्तावेजों के मुताबिक 1631-32 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था. सफेद संगमरमर का जो मकबरा था वह 1648 तक बनकर तैयार हो चुका था. इसे बनाने में लगभग 16 से 17 साल का वक्त लगा था.

इस परिसर में एक मस्जिद, एक मेहमानखाना, मुख्य प्रवेश द्वार और चारबाग शैली का बगीचा भी शामिल है. ये सभी हिस्से 1653 तक पूरे हुए. इस तरह पूरे ताजमहल को बनने में लगभग 22 साल का वक्त लगा. 1643 में वहां एक उर्स समारोह आयोजित किया गया था. लेकिन यह इसके आधिकारिक तौर पर पूरा होने की तारीख नहीं थी. मकबरा 1648 में और पूरा परिसर 1653 में बनकर तैयार हुआ था.





ताजमहल की मूल लागत क्या थी?

ताजमहल की कुल लागत को लेकर कोई एक आंकड़ा मौजूद नहीं है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 1946 के एक बुलेटिन में इस बात का जिक्र था कि इस स्मारक और इससे जुड़ी संरचनाओं पर असलियत में कितना खर्च आया इसकी कोई जानकारी नहीं है. दरअसल कभी-कभी जिन अनुमानों को सटीक ऐतिहासिक लागत के रूप में बताया जाता है उनमें जरूरी नहीं है कि परियोजना के हर हिस्से या फिर इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों का हिसाब शामिल हो. 2013 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में इसकी लागत 40 मिलियन यानी 4 करोड रुपये बताई गई थी. लेकिन यह कोई पूरी तरह से प्रमाणित अंतिम आंकड़ा नहीं है.

बादशाहनामा क्या कहता है?

दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी की किताब बादशाहनामा में शाहजहां के शासनकाल का जिक्र मिलता है और यह उस दौर के बारे में जानकारी का एक जरूरी स्रोत भी है. हालांकि इस दावे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है कि इसका शुरुआती बजट ₹50 लाख था और आखिरी प्रमाणित लागत ₹32 मिलियन यानी ₹3.2 करोड़ थी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक पुराने बुलेटिन में ₹5 मिलियन का जिक्र है लेकिन इसमें संगमरमर और कीमती पत्थरों जैसे खर्च शामिल नहीं थे. इस वजह से इसे कुल लागत नहीं माना जा सकता.





इसमें कितने कारीगरों और किन सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ था?

ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 से 22,000 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया था. इनमें राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, नक्काशी करने वाले, चित्रकार और कीमती पत्थरों को जड़ने वाले कारीगर शामिल थे. इस स्मारक को बनाने और सजावट के लिए इन लोगों के अलग-अलग कौशल की जरूरत थी. इसमें कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से किया गया बारीक काम भी शामिल है. मुख्य ढांचे में राजस्थान के मकराना का सफेद संगमरमर इस्तेमाल किया गया था. इसी के साथ सजावट के लिए कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था.

आज के समय में ताजमहल को बनाने में कितना खर्च आएगा?

आज के समय में अगर ताजमहल को फिर से बनाया जाए तो उसके लिए कोई प्रमाणित आधिकारिक अनुमान मौजूद नहीं है. इसकी पारंपरिक तकनीक, खास तरह का संगमरमर, कीमती पत्थर और बारीक कारीगरी के कारण आज के वक्त में इसका सही मूल्य आंकना काफी मुश्किल है. आज की कीमत इस बात पर निर्भर होती है कि इन सामग्री, तरीकों और खास काम का मूल्यांकन कैसे किया जाता है. यही वजह है कि बिना किसी ठोस आधार के दी गई ऐसी संख्या को सावधानी से देखा जाना चाहिए.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी अनुमान है कि आज के वक्त में मुख्य मकबरे को बनाने में लगभग ₹5,280 करोड़ का खर्च आएगा. हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की किसी मूल रिपोर्ट या फिर गणना के विवरण में इस आंकड़े की पुष्टि नहीं होती है.

एक और अनुमान के मुताबिक पूरे परिसर को बनाने में ₹7000 करोड़ से ₹8000 करोड़ का खर्च आ सकता है. लेकिन इसका भी समर्थन करने के लिए कोई प्रमाणित आधिकारिक स्टडी मौजूद नहीं है.

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ताजमहल से सालाना कितनी कमाई होती है?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में टिकट बिक्री से लगभग ₹99.77 करोड़ की कमाई हुई है. इसी के साथ 2023-24 में यह आंकड़ा ₹98.55 करोड़ था.

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