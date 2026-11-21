अनंत सिंह बिहार की राजनीति का चर्चित नाम हैं. वह मोकामा विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं और उन्हें बिहार के बाहुबली नेताओं में गिना जाता है. इन दिनों वह अपनी बेटी शिवांगी सिंह की शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. शादी 25 नवंबर 2026 को उनके पैतृक गांव लदमा में होनी है. इस समारोह में बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है. शादी की तैयारियों में भव्य आयोजन, घुड़दौड़ और बड़े स्तर पर भोज की चर्चा भी हो रही है. इसके अलावा, अनंत सिंह राजनीतिक और कानूनी मामलों को लेकर भी खबरों में हैं.

दिल्ली से कितनी दूर है मोकामा?

मोकामा बिहार के पटना जिले में स्थित एक कस्बा और विधानसभा क्षेत्र है. यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है और पटना शहर से करीब 85 से 90 किलोमीटर पूर्व की ओर पड़ता है. दिल्ली से मोकामा की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 1,129 किलोमीटर है. कार से यह सफर पूरा करने में करीब 17 से 18 घंटे लगते हैं, वहीं, ट्रेन से नई दिल्ली से मोकामा जंक्शन तक की दूरी लगभग 1,072 से 1,094 किलोमीटर बताई जाती है. इस रूट पर कई ट्रेनें चलती हैं. मोकामा पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के अंतर्गत आता है और उत्तर बिहार को जोड़ने वाले प्रमुख रेल और सड़क मार्गों के पास स्थित है.

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पटना जिले के किस हिस्से में है अनंत सिंह का पैतृक घर?

अनंत सिंह का पैतृक गांव लदमा है, जिसे नदवां या नदावां नाम से भी जाना जाता है. यह गांव पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में स्थित है. प्रशासनिक रूप से यह बाढ़ क्षेत्र का हिस्सा है और बाढ़ शहर से लगभग 5 से 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है. पटना शहर से इसकी दूरी करीब 65 किलोमीटर बताई जाती है. वहीं, मोकामा से लदमा गांव की दूरी सड़क के रास्ते लगभग 30 से 40 किलोमीटर है. यानी अनंत सिंह का पैतृक गांव पटना जिले के पूर्वी हिस्से में, मोकामा और बाढ़ के आसपास के इलाके में स्थित है. इन दिनों बेटी की शादी के आयोजन के कारण यही गांव फिर से चर्चा में है.

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