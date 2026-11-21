Sleep Deprivation Effects: अच्छी सेहत और दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद बेहद जरूरी मानी जाती है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, ऑफिस के दबाव और देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत के कारण लोग अपनी नींद से समझौता कर रहे हैं. ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर कोई इंसान बिना सोए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है और शरीर की सहनशक्ति की अधिकतम सीमा क्या है. मेडिकल साइंस और दुनिया भर में हुई रिसर्च इस सवाल के बेहद चौंकाने वाले जवाब देते हैं.

क्या है बिना सोए रहने की वैज्ञानिक सीमा?

विज्ञान के पास इस बात का कोई सटीक और निश्चित आंकड़ा नहीं है कि कोई स्वस्थ इंसान बिना सोए ठीक कितने दिनों में दम तोड़ सकता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नैतिक नियमों के कारण इंसानों पर ऐसे जानलेवा प्रयोग नहीं किए जा सकते. हालांकि, 1980 के दशक में चूहों पर किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों में यह सामने आया था कि लगातार नींद से वंचित रखने पर कुछ हफ्तों के भीतर शरीर का तापमान गिरने लगता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और अंगों के काम बंद करने से मौत हो जाती है. इंसानों के मामले में वैज्ञानिक रूप से सबसे अच्छी तरह दर्ज किया गया मामला करीब 11 दिन बिना सोए रहने का है.

1964 में बना था सबसे चर्चित विश्व रिकॉर्ड

दिसंबर 1963 से 8 जनवरी 1964 के बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में 17 वर्षीय छात्र रैंडी गार्डनर ने एक साइंस प्रोजेक्ट के तहत लगातार 11 दिन और 25 मिनट करीब 264.4 घंटे तक जागकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था. रैंडी ने बिना किसी कॉफी, चाय या दवा के सहारे यह समय पूरा किया था, और इस दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नींद विशेषज्ञ डॉ. विलियम डेमेंट तथा अमेरिकी नौसेना के डॉक्टर जॉन रॉस ने उनकी सेहत की निगरानी की थी.

बाद में 1986 में रॉबर्ट मैकडोनाल्ड ने 18 दिन और 21 घंटे तक जागने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन सेहत पर पड़ने वाले जानलेवा खतरों को देखते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 1997 में इस श्रेणी के रिकॉर्ड दर्ज करना हमेशा के लिए बंद कर दिया.

24 से 48 घंटे में शुरू होता है 'माइक्रोस्लीप' का खतरा

लगातार जागने पर इंसान के शरीर और दिमाग में हर घंटे के साथ खतरनाक बदलाव शुरू हो जाते हैं. अमेरिकी संस्था CDC और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अनुसार, लगातार 24 घंटे तक बिना सोए रहने पर व्यक्ति की सोचने-समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है, जितनी खून में 0.10 प्रतिशत अल्कोहल होने पर होती है.

जब कोई इंसान 36 से 48 घंटे तक नहीं सोता, तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए माइक्रोस्लीप में जाने लगता है. इस स्थिति में व्यक्ति की आंखें खुली होने के बावजूद उसका दिमाग कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह सो जाता है, जिसका उसे खुद भी पता नहीं चलता.

तीन दिन बाद होने लगता है मतिभ्रम

यदि कोई व्यक्ति 72 घंटे यानी तीन दिन या उससे अधिक समय तक बिना सोए रहता है, तो उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण तेजी से घटने लगता है. रैंडी गार्डनर के प्रयोग के दौरान भी चौथे और पांचवें दिन उन्हें बोलने में लड़खड़ाहट, याददाश्त कमजोर होने, बेवजह शक करने और मतिभ्रम की समस्या शुरू हो गई थी. इस अवस्था में इंसान को ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देने लगती हैं जो असल में वहां मौजूद ही नहीं होतीं, साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बुरी तरह प्रभावित होती है.

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क्या नींद की कमी से सीधे मौत हो सकती है?

जहां तक सीधे मौत का सवाल है, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति के केवल अपनी मर्जी से जागते रहने के कारण सीधे मौत होने का कोई पुख्ता मेडिकल प्रमाण नहीं है, क्योंकि एक सीमा के बाद दिमाग जबरन व्यक्ति को सुला देता है. हालांकि, दुनिया में फैटल फैमिलियल इन्सोम्निया नाम की एक बेहद दुर्लभ आनुवंशिक दिमागी बीमारी जरूर मौजूद है. इस लाइलाज बीमारी में मरीज धीरे-धीरे सोने की क्षमता पूरी तरह खो देता है और कुछ महीनों से लेकर दो-तीन साल के भीतर दिमाग और शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिससे मरीज की मौत हो जाती है.

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