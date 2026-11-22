Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारतीय दान में वृद्धि; शिव नादर परिवार लगातार शीर्ष पर।

World’s Biggest Philanthropists: कुछ लोग एक शताब्दी में दान की गई संपत्ति के अनुमानित मूल्य की गणना करते हैं और कुछ जीवित दानकर्ताओं द्वारा पूरे जीवन में दिए गए दान पर नजर रखते हैं. 2021 एडेलगिव हुरुन रिपोर्ट में भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा को पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा दानवीर व्यक्ति बताया गया है. फरवरी 2026 की फॉर्ब्स सूची में वॉरेन बफेट को अमेरिका के आजीवन दानदाताओं में पहले स्थान पर रखा गया है. भारत में एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2026 में शिव नादर और उनके परिवार को लगातार पांचवें साल पहला स्थान दिया है.

जमशेदजी टाटा सदी की सूची में सबसे आगे हैं

एडेलगिव फाउंडेशन और हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2021 में एडेलगिव हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी रिपोर्ट छापी थी. इसने पिछले 100 सालों में दान की गई संपत्ति और पैसे के अनुमानित वर्तमान मूल्य का आकलन किया.

जमशेदजी टाटा 102.4 बिलियन डॉलर के अनुमानित परोपकारी योगदान के साथ पहले नंबर पर आते हैं. टाटा ट्रस्ट ने बेंगलुरु में आईआईएससी सहित प्रमुख संस्थाओं का समर्थन किया है.

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए से 74.6 बिलियन डॉलर के योगदान के साथ बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स दूसरे स्थान पर आते हैं. उनके काम ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वैक्सीनेशन, संक्रामक रोग की रोकथाम और गरीबी में कमी का समर्थन किया है. ब्रिटिश अमेरिकी फार्मास्युटिकल उद्यमी हेनरी वेलकम 56.7 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहे. वेलकम ट्रस्ट चिकित्सा अनुसंधान और जैव चिकित्सा विज्ञान का समर्थन करना जारी रखता है.

अमेरिकी उद्योगपति और फिल्म निर्माता हॉवर्ड ह्यूजेस चौथे स्थान पर आते हैं. अनुमानित 38.6 बिलियन डॉलर के दान के साथ इसका ज्यादातर हिस्सा हॉवर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टिट्यूट के जरिए से अनुसंधान के लिए है. इस शताब्दी के लंबे मूल्यांकन में वॉरेन बफेट 37.4 बिलियन डॉलर के योगदान के साथ पांचवें स्थान पर हैं.





सबसे बड़े जीवित दानकर्ता कौन हैं?

फोर्ब्स ने 9 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवनकाल में 25 सबसे बड़े सबसे ज्यादा दान देने वालों की अपनी सूची जारी की है. इसमें 2025 के अंत तक योगदान को मापा गया था. बफेट 68.3 बिलियन डॉलर के योगदान के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने 2006 में एक दान पहल शुरू की थी जिसमें उन्होंने अपना ज्यादातर दान गेट्स फाउंडेशन और चार पारिवारिक फाउंडेशनों को दिया. सितंबर 2026 फोर्ब्स 400 परोपकार स्कोर ने बाद में उनके योगदान को 72.6 बिलियन डॉलर बताया.

फरवरी की सूची में बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स 52.6 बिलियन डॉलर के संयुक्त जीवनकाल योगदान के साथ दूसरे स्थान पर रहे. मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने 2024 में गेट्स फाउंडेशन छोड़ दिया और अब पिवोटल के जरिए से महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर काम करती हैं.

यील्ड गिविंग के जरिए से आजीवन दान में 26.4 बिलियन डॉलर के साथ मैकेंजी स्कॉट तीसरे स्थान पर रहे. उनका दान शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय में काम करने वाले 2500 से ज्यादा संगठनों को बिना किसी खास शर्त के समर्थन देता है. माइकल ब्लूमबर्ग 25.4 बिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर हैं. न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर ने 2025 में लगभग 4.3 बिलियन डॉलर दिए और लगातार तीसरे साल क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की 2025 दाता सूची में टॉप स्थान पर रहे. फरवरी फॉर्ब्स की सूची में जॉर्ज सोरोस 24 बिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर रहे. सितंबर 2026 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा 24.2 बिलियन डॉलर का था.





यह भी पढ़ें: भारत के पास कितना बचा फॉरेक्स रिजर्व, साल की शुरुआत में कितना था?

2026 में भारत की परोपकार सूची में कौन सबसे आगे?

20 नवंबर को जारी एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2026, वित्त वर्ष 2026 के दौरान भारतीय दानकर्ताओं का आकलन करती है. इसमें बताया गया है कि 219 व्यक्तियों ने ₹11,554 करोड़ दान दिए. यह पिछले वित्तीय वर्ष में योगदान किए गए ₹10,380 करोड़ से लगभग 11% ज्यादा है.

शिव नादर और उनके परिवार लगातार पांचवें साल भारतीय सूची में टॉप पर रहा. उन्होंने ₹2,593 करोड़ या हर दिन औसतन लगभग ₹7.1 करोड़ दान किया. गौतम अडानी और उनके परिवार ₹877 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर रहे. बजाज परिवार ₹632 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर रहा और उसके बाद मुकेश अंबानी और उनका परिवार ₹620 करोड़ के साथ चौथे स्थान पर रहा. इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी 380 करोड़ का दान देकर 5वें स्थान पर हैं.

यह भी पढ़ें: बिना शादी किए साथ रहना कहां-कहां गैरकानूनी, क्या मिलती है सजा?