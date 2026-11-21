Gold Custom Rules in India; घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. नवंबर 2026 में ही 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर से लुढ़ककर 1.25 लाख रुपये के आसपास आ गया है. सोने के दाम गिरने के बाद दुबई, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों से भारत लौटने वाले लोगों के बीच सस्ता सोना और खासकर सोने के सिक्के खरीदने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. हालांकि, विदेश से सोने के सिक्के भारत लाने को लेकर कस्टम विभाग के नियम बेहद सख्त हैं, जिनकी जानकारी न होने पर एयरपोर्ट पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या सोना जब्त हो सकता है.

सोने के सिक्कों पर नहीं मिलती कोई ड्यूटी-फ्री छूट

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए बैगेज रूल्स 2026 के अनुसार, विदेश से सोने के सिक्के, बिस्किट या बार बिना टैक्स चुकाए भारत लाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है. कस्टम विभाग की ड्यूटी फ्री छूट केवल पहनने वाले आभूषणों पर ही लागू होती है. यदि कोई यात्री विदेश से एक ग्राम का भी सोने का सिक्का या बिस्किट लेकर आता है, तो उस पर पहले ग्राम से ही कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य होता है.

अधिकतम कितना सोना और सिक्के ला सकते हैं भारत?

कस्टम नियमों के तहत भारतीय मूल का कोई पात्र यात्री या वैध भारतीय पासपोर्ट धारक, जो कम से कम 6 महीने तक विदेश में रहकर भारत लौट रहा हो, वह अपने साथ अधिकतम 1 किलोग्राम तक सोना ला सकता है. इस एक किलो की अधिकतम सीमा में सोने के सिक्के, बार और आभूषण सभी शामिल होते हैं. यानी संख्या के हिसाब से सिक्कों की कोई अलग गिनती तय नहीं है, बल्कि कुल वजन 1 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए.

कितनी देनी होती है कस्टम ड्यूटी और क्या हैं शर्तें?

कम से कम 6 महीने विदेश में रहने के बाद लौटने वाले पात्र यात्रियों को 1 किलोग्राम तक के सोने के सिक्कों या बार पर रियायती दर से कुल 15 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी (10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 प्रतिशत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस) चुकानी होती है. इसके लिए एक जरूरी शर्त यह भी है कि कस्टम ड्यूटी का भुगतान केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा जैसे अमेरिकी डॉलर या दिरहम में ही करना होता है. यदि कोई व्यक्ति 6 महीने से कम समय विदेश में बिताकर या टूरिस्ट वीजा पर घूमकर लौट रहा है और सोने के सिक्के लाता है, तो उसे रियायती दर का लाभ नहीं मिलता और करीब 38.5 प्रतिशत की सामान्य भारी ड्यूटी चुकानी पड़ती है.

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आभूषणों पर मिलती है अलग वजन की छूट

सोने के सिक्कों के विपरीत, यदि कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति एक साल से अधिक समय तक विदेश में रहने के बाद भारत लौटता है, तो उसे केवल निजी इस्तेमाल के आभूषणों पर ड्यूटी-फ्री छूट मिलती है. नए नियमों के तहत महिला यात्री 40 ग्राम तक और पुरुष यात्री 20 ग्राम तक के सोने के गहने बिना किसी टैक्स के ला सकते हैं. बैगेज रूल्स 2026 में गहनों पर लगी पुरानी रुपये की मूल्य सीमा को हटा दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे कि इस कोटे में भी सोने के सिक्के शामिल नहीं किए जा सकते.

एयरपोर्ट पर रेड चैनल से गुजरना जरूरी

यदि आपके पास विदेश से खरीदे गए सोने के सिक्के हैं, तो एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल के बजाय रेड चैनल से गुजरना और कस्टम अधिकारियों के सामने इसकी घोषणा करना अनिवार्य है. यात्री के पास सोने की खरीद का असली बिल होना भी जरूरी है, जिसमें शुद्धता और वजन साफ लिखा हो. बिना जानकारी दिए ग्रीन चैनल से सोने के सिक्के बाहर ले जाने की कोशिश करने पर कस्टम अधिनियम के तहत सामान जब्त होने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

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