भारत में Indane तो पाकिस्तान में कौन सी है सबसे बड़ी गैस एजेंसी, कैसे करती है काम?

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Pakistan LPG Companies: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर एलपीजी सप्लाई पर भी पड़ा है. इसी बीच काफी लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में कौन सी सबसे बड़ी गैस एजेंसी है. भारत में Indane सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला एलपीजी ब्रांड है. लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो वहां का सिस्टम काफी अलग तरीके से काम करता है. भारत के केंद्रीकृत मॉडल के उलट पाकिस्तान में कोई एक अकेली प्रमुख एलपीजी एजेंसी नहीं है. इसके बजाय वहां का गैस क्षेत्र सरकारी कंपनी और कई निजी कंपनियों के बीच बंटा हुआ है .

पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलपीजी ब्रांड

पाकिस्तान में Indane के सबसे करीब का विकल्प पाकिस्तान स्टेट ऑयल है. यह 'पाक गैस' ब्रांड नाम के तहत काम करता है. पाकिस्तान स्टेट ऑयल की पूरे देश में मजबूत मौजूदगी है. इसके 250 से ज्यादा अधिकृत वितरक हैं. यह चित्राल, गिलगित और स्कार्दू जैसे दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में एलपीजी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाता है. यह ऐसे इलाके हैं जहां पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा या तो सीमित है या फिर बिल्कुल भी नहीं.

मजबूत निजी कंपनियों वाला एक बिखरा हुआ बाजार

भारत के ज्यादातर केंद्रीकृत एलपीजी इकोसिस्टम के उलट पाकिस्तान के बाजार में कई बड़ी निजी कंपनियां भी शामिल हैं. ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल के साथ कंपटीशन करती हैं. इनमें कुछ जाने-माने नाम हैं. जैसे पार्को पियर्ल गैस. यह अपने आधुनिक बुनियादी ढांचे और बड़े नेटवर्क के लिए जानी जाती है. इसी के साथ Burshane LPG इस क्षेत्र की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है.

पाकिस्तान की गैस प्रणाली

पाकिस्तान में गैस प्रणाली दो तरीकों से काम करती है. एलपीजी सिलेंडर और पाइप्ड नेचुरल गैस. Sui Northern Gas Pipelines Limited जैसी कंपनियां मुख्य रूप से पाइप वाली गैस का काम संभालती है. यह शहरी इलाकों में ज्यादा काम करती है. लेकिन जिन इलाकों में पाइपलाइन नहीं पहुंच पाती वहां पाकिस्तान स्टेट ऑयल जैसी एलपीजी कंपनियां हावी रहती हैं.

सिलेंडर वाली एलपीजी घरों तक कैसे पहुंचती है?

पाकिस्तान में एलपीजी सप्लाई चेन भारत के मॉडल से काफी मिलती-जुलती है. गैस सबसे पहले रिफाइनरियों से कच्चे तेल की प्रोसेसिंग के दौरान एक बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त की जाती है. फिर इसे ठंडा करके तरल रूप में बदल दिया जाता है. इसके बाद इसे बॉटलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है. यहां पर एलपीजी को सिलेंडर में भरा जाता है. इसके बाद लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेज दिया जाता है. कंज्यूमर फोन या फिर एप्लीकेशन के जरिए सिलेंडर को बुक कर सकते हैं.

पाइप वाली गैस सप्लाई कैसे काम करती है?

पाइप वाली गैस के लिए गैस क्षेत्रों में बड़ी पाइप लाइनों के जरिए प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाती है. शहर के स्टेशन पर गैस का दबाव कम किया जाता है और फिर इसे जमीन के नीचे बने नेटवर्क के जरिए बांटा जाता है. हर घर में एक मीटर लगा होता है और बिजली के बिल की तरह ही हर महीने गैस के इस्तेमाल के आधार पर बिल बनाया जाता है.

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