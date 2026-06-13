हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLieutenant Dhiraj Seth: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने नए आर्मी चीफ, जानें कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी?

Lieutenant Dhiraj Seth: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने नए आर्मी चीफ, जानें कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी?

Lieutenant Dhiraj Seth: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारत के नए आर्मी के बनने जा रहे हैं. आइए जानते हैं उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Jun 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • लेफ्टिनेंट धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ, 2026 में पदभार संभालेंगे।
  • उन्हें मासिक ₹2.5 लाख वेतन, उच्चतम सरकारी पद का दर्जा मिलेगा।
  • आवास, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधाएँ और कई विशेषाधिकार भी मिलेंगे।

Lieutenant Dhiraj Seth: केंद्र सरकार ने अगले आर्मी चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. वर्तमान में वाइस आर्मी चीफ के रूप में कार्यरत वह 30 जून 2026 को भारत के 31वें आर्मी चीफ के रूप में कार्यभार संभालेंगे. लगभग चार दशकों की सैन्य सेवा के साथ लेफ्टिनेंट जनरल सेठ भारतीय सेना के लिए एक जरूरी समय पर कमान संभालेंगे. आइए जानते हैं कि उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा.

नए आर्मी चीफ को कितना वेतन मिलेगा?

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को हर महीने ₹2,50,000 का निश्चित मूल वेतन दिया जाएगा. आर्मी चीफ का वेतन भारत सरकार के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 18 के तहत निर्धारित किया जाता है. इसे आमतौर पर कैबिनेट सचिव ग्रेड के रूप में जाना जाता है. यह सरकारी अधिकारियों के लिए उपलब्ध उच्चतम वेतन स्तर है.

महंगाई भत्ता और अतिरिक्त लाभ 

निर्धारित मूल वेतन के अलावा सेना प्रमुख महंगाई भत्ते के भी हकदार हैं. इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित की जाती है. डीए को शामिल करने से मासिक पैकेज काफी बढ़ जाता है.

आवास और दूसरे भत्ते

आर्मी चीफ को या तो मकान किराया भत्ता या फिर पूरी तरह से सुसज्जित आधिकारिक आवास दिया जाता है. इसके अलावा इस पद पर कई सेवा संबंधी भत्ते दिए जाते हैं. इनमें सरकारी नियमों के मुताबिक खास कमांड संबंधित लाभ और मुफ्त राशन शामिल है. 

यह भी पढ़ेंः IAF का जो प्लेन हुआ जोरहाट में क्रैश उसकी कितनी थी कीमत, किस काम आता था यह एयरक्राफ्ट?

आधिकारिक सुविधाएं 

यह पद कई आधिकारिक विशेषाधिकारों और सुविधाओं के साथ आता है. इनमें एक विशाल सरकारी बंगला, एक समर्पित बुलेटप्रूफ वाहन, चालक सेवा, घरेलू कर्मचारी और कार्यालय के कामकाज के लिए जरूरी उच्च स्तरीय प्रशासनिक सहायता तक पहुंच शामिल है. 

चिकित्सा लाभ और पेंशन

सेना प्रमुख पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और दूसरे सैन्य स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क के जरिए से व्यापक चिकित्सा सुविधा के हकदार हैं. सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारी सशस्त्र बलों के नियमों के तहत निर्धारित पेंशन और दूसरे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भी पात्र है.

स्वीकृत नियुक्ति के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल सेठ के 31 अगस्त 2028 तक सेना प्रमुख के रूप में काम करने की उम्मीद है. सेना प्रमुख का कार्यकाल आम तौर पर तीन साल या 62 साल की उम्र तक जो भी पहले हो, होता है.

यह भी पढ़ेंः किसी भी जहाज पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, जानें क्या है इंटरनेशनल कानून?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Army Chief Indian Army Lieutenant Dhiraj Seth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Lieutenant Dhiraj Seth: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने नए आर्मी चीफ, जानें कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी?
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने नए आर्मी चीफ, जानें कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी?
जनरल नॉलेज
IAF Aircraft Crash: IAF का जो प्लेन हुआ जोरहाट में क्रैश उसकी कितनी थी कीमत, किस काम आता था यह एयरक्राफ्ट?
IAF का जो प्लेन हुआ जोरहाट में क्रैश उसकी कितनी थी कीमत, किस काम आता था यह एयरक्राफ्ट?
जनरल नॉलेज
US Ship Attack: किसी भी जहाज पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, जानें क्या है इंटरनेशनल कानून?
किसी भी जहाज पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, जानें क्या है इंटरनेशनल कानून?
जनरल नॉलेज
Richest Person: एलन मस्क बने दुनिया के पहले खरबपति, जानें कितने देशों की GDP से भी ज्यादा अमीर?
एलन मस्क बने दुनिया के पहले खरबपति, जानें कितने देशों की GDP से भी ज्यादा अमीर?
Advertisement

वीडियोज

Iran US War | Ceasefire Deal: ईरान के सामने ट्रंप ने टेकें घुटने! क्या जिनेवा में होगी महा-डील?
IAF Plane Crash : लैंडिंग के वक्त सेना का विमान क्रैश! | AN 32 | Jorhat | Breaking News| Air Force
IAF Plane Crash : Air Force का AN-32 क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | Jorhat | Breaking News
US-Iran War Updates : US और ईरान के बीच 105 दिनों की तकरार खत्म ? | Trump | Iran Peace Deal 2026
Indian Ship Attacked in Hormuz News : 3 भारतीयों की मौत पर भड़का भारत, अमेरिका को कड़ा संदेश #war
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘डेटा की गलतियों के कारण असली वोटर लिस्ट से...’, तेलंगाना SIR पर ओवैसी ने जताई चिंता, जानें किसे दी चेतावनी
‘डेटा की गलतियों के कारण असली वोटर लिस्ट से...’, तेलंगाना SIR पर क्या बोले ओवैसी, जानें किसे दी चेतावनी
पंजाब
चंडीगढ़: सेक्टर-11 के नामी मेडिकल स्टोर में फायरिंग, कैशियर को गोलियों से भूना, हालत नाजुक
चंडीगढ़: सेक्टर-11 के नामी मेडिकल स्टोर में फायरिंग, कैशियर को गोलियों से भूना, हालत नाजुक
इंडिया
IAF Plane Crash: असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का प्लेन क्रैश, 5 जवान शहीद, जांच के आदेश
असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का प्लेन क्रैश, 5 जवान शहीद, जांच के आदेश
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में चोरी हुआ इंग्लैंड टीम का सामना, अमेरिका की मेजबानी पर खड़े हुए कई सवाल
FIFA वर्ल्ड कप में चोरी हुआ इंग्लैंड टीम का सामना, अमेरिका की मेजबानी पर खड़े हुए कई सवाल
ओटीटी
Ikka Release Date: सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का' की रिलीज डेट आई, इस दिन मचेगी OTT पर तबाही!
सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का' की रिलीज डेट आई, इस दिन मचेगी OTT पर तबाही!
इंडिया
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालयों में लागू होगा नया नियम, संस्कृत के लिए बनेगा अलग सेक्शन
केंद्रीय विद्यालयों में लागू होगा नया नियम, संस्कृत के लिए बनेगा अलग सेक्शन
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S25 Edge या iPhone 17e? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू-फॉर-मनी किंग
Samsung Galaxy S25 Edge या iPhone 17e? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू-फॉर-मनी किंग
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget