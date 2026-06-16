जेवर एयरपोर्ट पर लखनऊ से आई पहली फ्लाइट, जानें IGI पर कौन-सी थी पहली लैंडिंग? 

IGI Airport First Flight: 15 June 2026 की सुबह Noida International Airport पर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आई Indigo की फ्लाइट नंबर 6E 2278 ने पहली commercial flight के रूप में सफल लैंडिंग की. इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 7:05 बजे रवाना हुई और ठीक एक घंटे बाद, सुबह 8:05 बजे जेवर एयरपोर्ट पर उतरी. इस ऐतिहासिक उड़ान में कुल 182 यात्री सवार थे. साथ ही इस पूरी योजना में सबसे खास पल वह था जब यह पता चला कि फ्लाइट में सफर करने वाले यात्री किसान थे, वे किसान जिन्होंने एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन दी थी. यानी जिस जमीन पर आज यह एयरपोर्ट खड़ा है, उसके असली मालिक आज उसी की पहली उड़ान में बैठे थे. इसके अलावा जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह भी इस खास पल में शामिल थे.

Noida International Airport को Yamuna Expressway के किनारे जेवर में बनाया गया है. यह एयरपोर्ट दिल्ली-NCR का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा है. इसके शुरू होने से Noida, Greater Noida और आसपास के इलाकों के लोगों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि अब उन्हें एयरपोर्ट तक जाने के लिए लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि सबसे चर्चित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां कोई ऐसी देश की फ्लाइट नहीं होगी जो न उतरी हो, वहां यह दृश्य देखने को कब मिला था. यानी IGI में सबसे पहली फ्लाइट कब और कौन-सी उतरी थी. ऐसे में आइए इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं.

यह भी पढ़ेंः लेबनान के पीछे क्यों पड़ा है इजरायल, जानें किस बात की है दुश्मनी?

IGI एयरपोर्ट दिल्ली की पहली लैंडिंग

अगर बात करें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो वह पल भी उतना ही खास था जितना आज का है. बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाली सबसे पहली दर्ज लैंडिंग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब इसे ब्रिटिश शासन के दौरान RAF पालम एयरपोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. बाद में 1962 में यही पालम एयरपोर्ट आगे चलकर IGI बना. ये नाम 1984 में निधन हुईं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में रखा गया. जब 2 मई 1986 को टर्मिनल 2 बनने के बाद पालम एयरपोर्ट का नाम बदलकर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट रख दिया गया था.

वहीं अगर आप विशेष रूप से टर्मिनल 3 पर लैंडिंग की बात करें तो टर्मिनल 3 पर पहली लैंडिंग 14 जुलाई 2010 में एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-102 ने की थी. आज की दौर में IGI एयरपोर्ट दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है. यही कारण है कि ये एयरपोर्ट हमेशा से ही चर्चित में रहता है.

यह भी पढ़ेंः Slovakia Economy: किस चीज से सबसे ज्यादा कमाई करता है स्लोवाकिया, कैसे बना इतना अमीर?