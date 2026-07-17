किस उम्र में पूरी तरह खत्म हो जाती है मर्द की पौरुष शक्ति? आंकड़ा जानकर नहीं होगा यकीन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले से पौरुष शक्ति पर बहस छिड़ी।

चिकित्सा विज्ञान के अनुसार पुरुष पौरुष शक्ति अचानक समाप्त नहीं होती।

पुरुषों में 30 साल बाद टेस्टोस्टेरोन धीरे-धीरे घटता है।

कोर्ट का 'पौरुष शक्ति' मतलब शारीरिक रूप से कमजोर होने तक कैद।

Male Virility: 7 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले ने एक नई चर्चा को छेड़ दिया है. दरअसल निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को संशोधित करते हुए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि दोषी को पौरुष शक्ति के खत्म होने तक जेल में रखा जाएगा. इस फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर किस उम्र में किसी पुरुष की पौरुष शक्ति खत्म हो जाती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

कोई निश्चित उम्र नहीं

चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक ऐसी कोई भी तय उम्र नहीं है जब पुरुषों की पौरुष क्षमता या फिर यौन और प्रजनन क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है. मेनोपॉज का अनुभव करने वाली महिलाओं के उलट पुरुषों में यौन क्रिया में अचानक या फिर स्थायी हानि नहीं होती. इसके बजाय हार्मोनल परिवर्तन और यौन क्षमता आमतौर पर कई दशकों में धीरे-धीरे कम हो जाती है.

गिरावट कब शुरू होती है?

प्राथमिक पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन 30 साल की आयु के बाद धीरे-धीरे कम होने लगता है. मेडिकल स्टडीज से यह पता चलता है कि इस उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन का स्तर आमतौर पर प्रति वर्ष लगभग 1% कम हो जाता है. हालांकि कई पुरुषों को शुरू में कोई ध्यान देने योग्य लक्षण अनुभव नहीं होते. यह धीरे-धीरे होने वाली कमी आखिर में ऊर्जा स्तर, मांसपेशियों, कामेच्छा और यौन प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है.

एंड्रोपोज क्या है?

40 से 50 साल की आयु के बीच कुछ पुरुषों को टेस्टोस्टेरोन के स्तर में गिरावट से जुड़े लक्षणों का अनुभव होने लगता है. इसे एंड्रोपोज कहा जाता है. हालांकि मेनोपॉज के उलट यह ना तो यूनिवर्सल है और ना ही अचानक.

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पुरुष कब तक यौन रूप से सक्रिय रह सकते हैं?

शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से यह पता चलता है कि कई पुरुष 75 से 85 साल की उम्र के बीच यौन रूप से सक्रिय रहते हैं. विशेषज्ञों का यह कहना है कि जो पुरुष शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखते हैं वे बुढ़ापे तक सक्रिय यौन जीवन जारी रख सकते हैं.

कोर्ट के आदेश का क्या मतलब था?

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले में जब मर्द की पौरूष शक्ति का जिक्र किया गया तो इसका मतलब चिकित्सीय रूप से परिभाषित उम्र नहीं बल्कि एक कानूनी अभिव्यक्ति है. अदालत के निर्देश से या संकेत मिलता है कि दोषी को तब तक कैद में रखा जाना चाहिए जब तक कि वह उस उम्र तक नहीं पहुंच जाता जब वह शारीरिक रूप से इतना बूढ़ा और कमजोर हो जाए कि उससे किसी को यौन खतरा न हो. यह निर्णय बिना छूट के 50 साल की न्यूनतम वास्तविक जेल अवधि के कानूनी जरूरत के अनुरूप है.

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