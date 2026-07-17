INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMale Virility: किस उम्र में पूरी तरह खत्म हो जाती है मर्द की पौरुष शक्ति? आंकड़ा जानकर नहीं होगा यकीन

Male Virility: किस उम्र में पूरी तरह खत्म हो जाती है मर्द की पौरुष शक्ति? आंकड़ा जानकर नहीं होगा यकीन

Male Virility: हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 7 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी को पौरुष शक्ति खत्म होने तक की जेल की सजा सुनाई है. जानें पूरा मामला.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 17 Jul 2026 04:22 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले से पौरुष शक्ति पर बहस छिड़ी।
  • चिकित्सा विज्ञान के अनुसार पुरुष पौरुष शक्ति अचानक समाप्त नहीं होती।
  • पुरुषों में 30 साल बाद टेस्टोस्टेरोन धीरे-धीरे घटता है।
  • कोर्ट का 'पौरुष शक्ति' मतलब शारीरिक रूप से कमजोर होने तक कैद।

Male Virility: 7 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले ने एक नई चर्चा को छेड़ दिया है. दरअसल निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को संशोधित करते हुए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि दोषी को पौरुष शक्ति के खत्म होने तक जेल में रखा जाएगा. इस फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर किस उम्र में किसी पुरुष की पौरुष शक्ति खत्म हो जाती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब. 

कोई निश्चित उम्र नहीं 

चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक ऐसी कोई भी तय उम्र नहीं है जब पुरुषों की पौरुष क्षमता या फिर यौन और प्रजनन क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है. मेनोपॉज का अनुभव करने वाली महिलाओं के उलट पुरुषों में यौन क्रिया में अचानक या फिर स्थायी हानि नहीं होती. इसके बजाय हार्मोनल परिवर्तन और यौन क्षमता आमतौर पर कई दशकों में धीरे-धीरे कम हो जाती है. 

गिरावट कब शुरू होती है? 

प्राथमिक पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन 30 साल की आयु के बाद धीरे-धीरे कम होने लगता है. मेडिकल स्टडीज से यह पता चलता है कि इस उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन का स्तर आमतौर पर प्रति वर्ष लगभग 1% कम हो जाता है. हालांकि कई पुरुषों को शुरू में कोई ध्यान देने योग्य लक्षण अनुभव नहीं होते. यह धीरे-धीरे होने वाली कमी आखिर में ऊर्जा स्तर, मांसपेशियों, कामेच्छा और यौन प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है. 

एंड्रोपोज क्या है?

40 से 50 साल की आयु के बीच कुछ पुरुषों को टेस्टोस्टेरोन के स्तर में गिरावट से जुड़े लक्षणों का अनुभव होने लगता है. इसे एंड्रोपोज कहा जाता है. हालांकि मेनोपॉज के उलट यह ना तो यूनिवर्सल है और ना ही अचानक. 

यह भी पढ़ेंः बाब अल-मंडेब से हर दिन कितना होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इस रास्ते से भारत क्या-क्या आता है?

पुरुष कब तक यौन रूप से सक्रिय रह सकते हैं?

शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से यह पता चलता है कि कई पुरुष 75 से 85 साल की उम्र के बीच यौन रूप से सक्रिय रहते हैं. विशेषज्ञों का यह कहना है कि जो पुरुष शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखते हैं वे बुढ़ापे तक सक्रिय यौन जीवन जारी रख सकते हैं. 

कोर्ट के आदेश का क्या मतलब था? 

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले में जब मर्द की पौरूष शक्ति का जिक्र किया गया तो इसका मतलब चिकित्सीय रूप से परिभाषित उम्र नहीं बल्कि एक कानूनी अभिव्यक्ति है. अदालत के निर्देश से या संकेत मिलता है कि दोषी को तब तक कैद में रखा जाना चाहिए जब तक कि वह उस उम्र तक नहीं पहुंच जाता जब वह शारीरिक रूप से इतना बूढ़ा और कमजोर हो जाए कि उससे किसी को यौन खतरा न हो.  यह निर्णय बिना छूट के 50 साल की न्यूनतम वास्तविक जेल अवधि के कानूनी जरूरत के अनुरूप है.

यह भी पढ़ेंः जींद से सोनीपत का सफर करने में कितनी हाइड्रोजन खर्च करेगी ट्रेन? एक क्लिक में समझ लें पूरी लागत

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Andropause Male Virility Testosterone Decline
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Male Virility: किस उम्र में पूरी तरह खत्म हो जाती है मर्द की पौरुष शक्ति? आंकड़ा जानकर नहीं होगा यकीन
किस उम्र में पूरी तरह खत्म हो जाती है मर्द की पौरुष शक्ति? आंकड़ा जानकर नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
देश के इतिहास में सबसे पहले किस केंद्रीय मंत्री ने नेहरू सरकार से दिया था इस्तीफा, क्या थी वजह?
देश के इतिहास में सबसे पहले किस केंद्रीय मंत्री ने नेहरू सरकार से दिया था इस्तीफा, क्या थी वजह?
जनरल नॉलेज
बाब अल-मंडेब से हर दिन कितना होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इस रास्ते से भारत क्या-क्या आता है?
बाब अल-मंडेब से हर दिन कितना होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इस रास्ते से भारत क्या-क्या आता है?
जनरल नॉलेज
देश में कितने जंतर-मंतर, किसने और क्यों बनवाया था इन्हें? जान लीजिए इतिहास
देश में कितने जंतर-मंतर, किसने और क्यों बनवाया था इन्हें? जान लीजिए इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Aamir Khan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- Phunsukh Wangdu का किरदार Sonam Wangchuk पर आधारित नहीं था
Sansani: बैड बीवी की आशिकी | Crime News
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Christopher Nolan की The Odyssey क्या है? जानिए क्यों पूरी दुनिया इस फिल्म का इंतजार कर रही है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
विश्व
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
मध्य प्रदेश
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
स्पोर्ट्स
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
नौकरी
New Delhi Police Commissioner: कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget