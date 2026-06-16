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लेबनान के पीछे क्यों पड़ा है इजरायल, जानें किस बात की है दुश्मनी?

इजरायल और लेबनान के बीच दुश्मनी कोई आज की नहीं है, ये नफरत कई साल पुरानी है. लेबनान के हमलों को रोकने और अपनी उत्तरी सीमा पर बफर जोन बनाने के लिए इजरायल लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है.

Reported By : निधि पाल |  Updated at : 16 Jun 2026 01:19 PM (IST)
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मिडल ईस्ट में छिड़े महासंग्राम के बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है. अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया शांति समझौते के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी बताया है. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने दुनिया को यह साफ संदेश भी दे दिया है कि इजरायल अपनी देश की सुरक्षा को लेकर कोई भी ढील नहीं बरतेगा. नेतन्याहू के मुताबिक, इजरायल ने गाजा, लेबनान और सीरिया की सीमाओं पर अपने मजबूत सुरक्षा घेरे तैयार किए हैं और इजरायली सेना वहां तब तक डटी रहेगी, जब तक देश पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता. आइए जानें कि दोनों के बीच आखिर क्यों इतनी दुश्मनी है.

इस भयंकर दुश्मनी का सबसे बड़ा विलेन कौन?

इजरायल और लेबनान के बीच जारी इस खूनी संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले 'हिज्बुल्लाह' को समझना जरूरी है. हिज्बुल्लाह लेबनान की धरती पर सक्रिय एक शिया सशस्त्र संगठन और बेहद मजबूत राजनीतिक दल है. यह ग्रुप कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके पास लेबनान की आधिकारिक और सरकारी सेना से भी कहीं ज्यादा आधुनिक हथियार और लड़ाके मौजूद हैं. हिज्बुल्लाह का शुरुआती और मुख्य मकसद ही इजरायल के वजूद को पूरी तरह से मिटाना है. यही वजह है कि इजरायल इस संगठन को अपने नागरिकों और देश की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा काल मानता है.

पर्दे के पीछे से खेल रहा है ईरान

इस पूरी दुश्मनी की डोर लेबनान से दूर बैठे ईरान के हाथों में थमी हुई है. हिज्बुल्लाह को एक बेहद खतरनाक सैन्य संगठन बनाने के पीछे ईरान का ही दिमाग और पैसा है. ईरान हर साल हिज्बुल्लाह को करोड़ों डॉलर की आर्थिक मदद और घातक मिसाइलें, रॉकेट व ड्रोन जैसे अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करता है. इजरायल की नजरों में हिज्बुल्लाह सीधे तौर पर ईरान का एक मोहरा है, जिसे ईरान ने इजरायल की उत्तरी सीमा पर तबाही मचाने के लिए पाल रखा है. इसलिए जब भी इजरायल लेबनान पर हमला करता है, तो उसका असली निशाना लेबनान की जनता नहीं बल्कि वहां छिपा हिज्बुल्लाह और ईरान का नेटवर्क होता है.

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इतिहास के पन्नों में छिपी हैं नफरत की जड़ें

यह दुश्मनी कोई दो-चार साल पुरानी नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं. साल 1970 और 1980 के दशक में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) नाम का संगठन लेबनान की सीमा का इस्तेमाल करके इजरायल के रिहायशी इलाकों पर लगातार हमले करता था. इन हमलों से तंग आकर इजरायल ने साल 1978 और फिर 1982 में लेबनान के भीतर घुसकर बहुत बड़ा सैन्य आक्रमण कर दिया था. इसके बाद इजरायली सेना ने लंबे समय तक दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाए रखा. इसी इजरायली कब्जे और हमले के विरोध में साल 1982 में ईरान की सरपरस्ती में हिज्बुल्लाह का जन्म हुआ था.

जब दो बार आमने-सामने लड़े गए विनाशकारी युद्ध

इजरायल और लेबनान के बीच इतिहास में दो बड़े और बेहद विनाशकारी युद्ध लड़े जा चुके हैं. पहला युद्ध साल 1982 में हुआ था और दूसरा बड़ा टकराव साल 2006 में देखने को मिला. 2006 के युद्ध में दोनों तरफ जान-माल का भारी नुकसान हुआ था. संयुक्त राष्ट्र (UN) की दखल के बाद युद्ध तो रुक गया, लेकिन हिज्बुल्लाह ने कभी भी अपने हथियार नहीं डाले. उसने संयुक्त राष्ट्र के नियमों को ताक पर रखकर इजरायल की सीमा के नजदीक अपनी सैन्य चौकियां और सुरंगें बनाना जारी रखा, जिसके कारण सीमा पर कभी भी स्थायी शांति कायम नहीं हो सकी.

जमीन और सीमाओं को लेकर भी है पुराना झगड़ा

दोनों देशों के बीच केवल हथियारों और विचारधारा की ही लड़ाई नहीं है, बल्कि जमीन का भी एक बड़ा विवाद है. इजरायल और लेबनान के बीच की आधिकारिक सीमा को 'ब्लू लाइन' कहा जाता है, जिसे लेकर दोनों देशों के अपने-अपने दावे हैं. इसके अलावा, लेबनान की सरकार और हिज्बुल्लाह पहाड़ी इलाकों में स्थित कुछ विशेष क्षेत्रों पर अपना हक जताते हैं, जो फिलहाल इजरायल के कब्जे में हैं. यह सीमा विवाद दोनों देशों के बीच आग में घी डालने का काम करता है और जब भी राजनीतिक माहौल गरमाता है, इस सीमा पर गोलियां चलने लगती हैं.

मौजूदा वक्त में क्यों दोबारा भड़की यह भीषण आग?

गाजा में छिड़ी जंग के बाद से यह दुश्मनी अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. जैसे ही गाजा में हमास और इजरायल के बीच युद्ध शुरू हुआ, हिज्बुल्लाह ने फिलिस्तीनी समूहों के समर्थन में उत्तरी इजरायल पर हजारों रॉकेट दागने शुरू कर दिए. इन हमलों के कारण इजरायल के उत्तरी इलाकों में रहने वाले लाखों नागरिकों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा. अपने नागरिकों को वापस बसाने और हिज्बुल्लाह को अपनी मिसाइल रेंज (करीब 8 से 10 किलोमीटर) से पीछे खदेड़ने के लिए इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में भारी बमबारी और जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू की है, ताकि वहां एक सुरक्षित बफर जोन बनाया जा सके.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 01:19 PM (IST)
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