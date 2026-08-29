Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितनी है जैवलिन मिसाइल की कीमत, कितना पैसा खर्च करेगा भारत?

कितनी है जैवलिन मिसाइल की कीमत, कितना पैसा खर्च करेगा भारत?

Javelin Missile Deal: भारत और अमेरिका के बीच बड़ी रक्षा डील होने जा रही है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 29 Aug 2026 05:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत अमेरिका से लगभग 100 जैवलिन मिसाइल खरीदेगा, $45.7 मिलियन।
  • इस डील में मिसाइल, लॉन्चर और प्रशिक्षण उपकरण शामिल हैं।
  • जैवलिन
  • संयुक्त उत्पादन की संभावना से रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

Javelin Missile Deal: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका के बीच फिर से शुरू हुए रणनीतिक और रक्षा सहयोग के तहत भारत अमेरिका से लगभग 100 जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रहा है. इस प्रस्तावित डील की कीमत लगभग 45.7 मिलियन डॉलर यानी कि करीब ₹292 करोड़  है. यह खरीद इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि भारत अमेरिका के साथ रक्षा और रणनीतिक संबंध बनाए रखने के साथ-साथ एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए रूस और चीन के साथ भी जुड़ा हुआ है. 

जैवलिन मिसाइल की कीमत कितनी है? 

जैवलिन की कीमत इस बात पर तय होती है कि कीमत सिर्फ मिसाइल की है या फिर पूरे हथियार सिस्टम की. अमेरिकी सेना के बजट आंकड़ों के मुताबिक एक जैवलिन मिसाइल की औसत बेस कीमत लगभग 107,500 डॉलर है. यह लगभग ₹90 लाख होते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक पुराने वर्जन की कीमत प्रति मिसाइल लगभग 80,000 डॉलर यानी कि करीब ₹67 लाख थी. हालांकि मिसाइल खुद जैवलिन सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है. अतिरिक्त उपकरण और सेवा शामिल होने पर कुल खरीद लागत काफी ज्यादा बढ़ सकती है. इनमें दोबारा इस्तेमाल होने वाली कमांड लॉन्च यूनिट, ट्रेनिंग के उपकरण और सिम्युलेटर, स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल सपोर्ट, वारंटी और लाइफसाइकिल सपोर्ट से जुड़ी दूसरी जरूरतें शामिल हो सकती हैं. इस वजह से सिर्फ एक मिसाइल की कीमत को मिसाइल की संख्या से गुणा करने पर किसी अंतरराष्ट्रीय रक्षा डील की असल कीमत का पता नहीं चलता. 


कितनी है जैवलिन मिसाइल की कीमत, कितना पैसा खर्च करेगा भारत?

भारत कितना खर्च करेगा? 

प्रस्तावित समझौते के तहत भारत लगभग 45.7 मिलियन डॉलर खर्च करेगा. इस पैकेज में लगभग 100 जैवलिन मिसाइल और 25 कमांड लॉन्च यूनिट के साथ-साथ ट्रेनिंग के सामान, स्पेयर पार्ट्स और दूसरे संबंधित उपकरण शामिल होने की उम्मीद है.

इस डील को भारतीय सेना की एंटी-आर्मर क्षमता में एक जरूरी बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है. यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी सीमा पर संभावित खतरों के खिलाफ अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता है. 


कितनी है जैवलिन मिसाइल की कीमत, कितना पैसा खर्च करेगा भारत?

जैवलिन मिसाइल क्या है? 

जैवलिन एक मीडियम रेंज, फायर-एंड-फॉरगेट एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है. इसे अमेरिकी रक्षा कंपनियां आरटीएस और लॉकहीड मार्टिन मिलकर बनाती हैं. इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना और मरीन कॉर्प्स के साथ-साथ कई दूसरे देशों की सेनाओं द्वारा भी किया गया. यह हथियार मुख्य रूप से बख्तरबंद गाड़ी, टैंक और मजबूत ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है. इसकी असरदार रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर है, जो इसके प्रकार और इस्तेमाल की स्थिति पर निर्भर करती है. 

इसकी सबसे बड़ी खूबियां में से एक है फायर एंड फॉरगेट क्षमता. जब ऑपरेटर टारगेट को लॉक करके मिसाइल लॉन्च कर देता है तो सैनिक को लगातार उसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे ऑपरेटर को फायरिंग की जगह से हटने का मौका मिलता है, बजाय इसके कि वह मिसाइल को टारगेट तक गाइड करते समय खुले में खड़ा रहे. जैवलिन को सैनिक के कंधे से या फिर ट्राइपॉड पर लगाकर लॉन्च किया जा सकता है, जिससे सैनिकों को युद्ध के अलग-अलग हालात में लचीलापन मिलता है. 

यह भी पढ़ेंः चीन ने ऐसा क्या किया हिमालय के साथ, जिसका अंजाम भुगत रहा नेपाल?

भारत के लिए जैवलिन डील क्यों जरूरी है? 

जैवलिन की खरीद ना सिर्फ इसमें शामिल मिसाइलों की संख्या की वजह से जरूरी है बल्कि इस वजह से भी क्योंकि इससे भारत और अमेरिका के बीच गहरे रक्षा सहयोग की संभावना बनती है.

शुरुआती खरीद के बाद दोनों देशों के बीच भारत में जैवलिन मिसाइल के संयुक्त उत्पादन की संभावना पर चर्चा होने की उम्मीद है. अगर ऐसा सहयोग होता है तो यह भारत के घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ाने और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के व्यापक लक्ष्य में मदद कर सकता है. इस वजह से भारत के लिए इस डील के दो पहलू हैं. तत्काल सैन्य क्षमता और लंबे समय का रक्षा औद्योगिक सहयोग. 

लगभग ₹300 करोड़ की यह खरीद भारत की कुछ बड़ी रक्षा डीलों की तुलना में छोटी लग सकती है. हालांकि इसमें मिसाइल, लॉन्च यूनाइटेड, ट्रेनिंग का सामान, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट सिस्टम हैं जो इसे सिर्फ 100 अलग-अलग मिसाइल की खरीद से कहीं ज्यादा बनाते हैं.

यह भी पढ़ेंः क्या है सेटलमेंट, क्यों ज्यादा रकम देकर कम भुगतान पर तैयार हो जाते हैं बैंक?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Javelin Missile Deal Javelin Missile Price Javelin Missile India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कितनी है जैवलिन मिसाइल की कीमत, कितना पैसा खर्च करेगा भारत?
कितनी है जैवलिन मिसाइल की कीमत, कितना पैसा खर्च करेगा भारत?
जनरल नॉलेज
क्या पाकिस्तान में भी है मुफ्त राशन की व्यवस्था? कितने लोग ले रहे फायदा
क्या पाकिस्तान में भी है मुफ्त राशन की व्यवस्था? कितने लोग ले रहे फायदा
जनरल नॉलेज
कौन है कनॉट प्लेस और चांदनी चौक का मालिक, कौन वसूलता है किराया?
कौन है कनॉट प्लेस और चांदनी चौक का मालिक, कौन वसूलता है किराया?
जनरल नॉलेज
चीन ने ऐसा क्या किया हिमालय के साथ, जिसका अंजाम भुगत रहा नेपाल?
चीन ने ऐसा क्या किया हिमालय के साथ, जिसका अंजाम भुगत रहा नेपाल?
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! CM शुभेंदु के आदेश पर पुलिस का एक्शन
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! कोलकाता पुलिस ने लिया एक्शन
बिहार
रौशन आनंद सर का रक्षा बंधन पर बड़ा ऐलान, बोले- आधी संपत्ति दान करेंगे
रौशन आनंद सर का रक्षा बंधन पर बड़ा ऐलान, बोले- आधी संपत्ति दान करेंगे
क्रिकेट
इंग्लैंड के दिग्गज ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का उड़ाया मजाक, कहा- सेकंड डिवीजन काउंटी टीम...
इंग्लैंड के दिग्गज ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का उड़ाया मजाक, कहा- सेकंड डिवीजन काउंटी टीम...
बॉलीवुड
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इंडिया
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
हेल्थ
Swine Flu: स्वाइन फ्लू का कहर: किस राज्य में कितने मरीज? देखें पूरी लिस्ट
स्वाइन फ्लू का कहर: किस राज्य में कितने मरीज? देखें पूरी लिस्ट
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget