कितनी है जैवलिन मिसाइल की कीमत, कितना पैसा खर्च करेगा भारत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत अमेरिका से लगभग 100 जैवलिन मिसाइल खरीदेगा, $45.7 मिलियन।

इस डील में मिसाइल, लॉन्चर और प्रशिक्षण उपकरण शामिल हैं।

जैवलिन

संयुक्त उत्पादन की संभावना से रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

Javelin Missile Deal: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका के बीच फिर से शुरू हुए रणनीतिक और रक्षा सहयोग के तहत भारत अमेरिका से लगभग 100 जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रहा है. इस प्रस्तावित डील की कीमत लगभग 45.7 मिलियन डॉलर यानी कि करीब ₹292 करोड़ है. यह खरीद इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि भारत अमेरिका के साथ रक्षा और रणनीतिक संबंध बनाए रखने के साथ-साथ एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए रूस और चीन के साथ भी जुड़ा हुआ है.

जैवलिन मिसाइल की कीमत कितनी है?

जैवलिन की कीमत इस बात पर तय होती है कि कीमत सिर्फ मिसाइल की है या फिर पूरे हथियार सिस्टम की. अमेरिकी सेना के बजट आंकड़ों के मुताबिक एक जैवलिन मिसाइल की औसत बेस कीमत लगभग 107,500 डॉलर है. यह लगभग ₹90 लाख होते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक पुराने वर्जन की कीमत प्रति मिसाइल लगभग 80,000 डॉलर यानी कि करीब ₹67 लाख थी. हालांकि मिसाइल खुद जैवलिन सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है. अतिरिक्त उपकरण और सेवा शामिल होने पर कुल खरीद लागत काफी ज्यादा बढ़ सकती है. इनमें दोबारा इस्तेमाल होने वाली कमांड लॉन्च यूनिट, ट्रेनिंग के उपकरण और सिम्युलेटर, स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल सपोर्ट, वारंटी और लाइफसाइकिल सपोर्ट से जुड़ी दूसरी जरूरतें शामिल हो सकती हैं. इस वजह से सिर्फ एक मिसाइल की कीमत को मिसाइल की संख्या से गुणा करने पर किसी अंतरराष्ट्रीय रक्षा डील की असल कीमत का पता नहीं चलता.





भारत कितना खर्च करेगा?

प्रस्तावित समझौते के तहत भारत लगभग 45.7 मिलियन डॉलर खर्च करेगा. इस पैकेज में लगभग 100 जैवलिन मिसाइल और 25 कमांड लॉन्च यूनिट के साथ-साथ ट्रेनिंग के सामान, स्पेयर पार्ट्स और दूसरे संबंधित उपकरण शामिल होने की उम्मीद है.

इस डील को भारतीय सेना की एंटी-आर्मर क्षमता में एक जरूरी बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है. यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी सीमा पर संभावित खतरों के खिलाफ अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता है.





जैवलिन मिसाइल क्या है?

जैवलिन एक मीडियम रेंज, फायर-एंड-फॉरगेट एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है. इसे अमेरिकी रक्षा कंपनियां आरटीएस और लॉकहीड मार्टिन मिलकर बनाती हैं. इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना और मरीन कॉर्प्स के साथ-साथ कई दूसरे देशों की सेनाओं द्वारा भी किया गया. यह हथियार मुख्य रूप से बख्तरबंद गाड़ी, टैंक और मजबूत ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है. इसकी असरदार रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर है, जो इसके प्रकार और इस्तेमाल की स्थिति पर निर्भर करती है.

इसकी सबसे बड़ी खूबियां में से एक है फायर एंड फॉरगेट क्षमता. जब ऑपरेटर टारगेट को लॉक करके मिसाइल लॉन्च कर देता है तो सैनिक को लगातार उसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे ऑपरेटर को फायरिंग की जगह से हटने का मौका मिलता है, बजाय इसके कि वह मिसाइल को टारगेट तक गाइड करते समय खुले में खड़ा रहे. जैवलिन को सैनिक के कंधे से या फिर ट्राइपॉड पर लगाकर लॉन्च किया जा सकता है, जिससे सैनिकों को युद्ध के अलग-अलग हालात में लचीलापन मिलता है.

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भारत के लिए जैवलिन डील क्यों जरूरी है?

जैवलिन की खरीद ना सिर्फ इसमें शामिल मिसाइलों की संख्या की वजह से जरूरी है बल्कि इस वजह से भी क्योंकि इससे भारत और अमेरिका के बीच गहरे रक्षा सहयोग की संभावना बनती है.

शुरुआती खरीद के बाद दोनों देशों के बीच भारत में जैवलिन मिसाइल के संयुक्त उत्पादन की संभावना पर चर्चा होने की उम्मीद है. अगर ऐसा सहयोग होता है तो यह भारत के घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ाने और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के व्यापक लक्ष्य में मदद कर सकता है. इस वजह से भारत के लिए इस डील के दो पहलू हैं. तत्काल सैन्य क्षमता और लंबे समय का रक्षा औद्योगिक सहयोग.

लगभग ₹300 करोड़ की यह खरीद भारत की कुछ बड़ी रक्षा डीलों की तुलना में छोटी लग सकती है. हालांकि इसमें मिसाइल, लॉन्च यूनाइटेड, ट्रेनिंग का सामान, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट सिस्टम हैं जो इसे सिर्फ 100 अलग-अलग मिसाइल की खरीद से कहीं ज्यादा बनाते हैं.

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