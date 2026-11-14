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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMicrosoft Outage से कितना नुकसान, एक दिन में कितना कारोबार करती है कंपनी?

Microsoft Outage से कितना नुकसान, एक दिन में कितना कारोबार करती है कंपनी?

Microsoft Outage: माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी आने की वजह से इसकी सर्विस 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक रुकी रही. आइए जानते हैं कि इससे कितना नुकसान हुआ.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 14 Nov 2026 01:30 PM (IST)
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  • माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में वैश्विक तकनीकी खराबी ने कामकाज रोका।
  • करोड़ों उपयोगकर्ता प्रभावित, ₹93 हजार करोड़ का वैश्विक आर्थिक नुकसान।
  • माइक्रोसॉफ्ट को $500 मिलियन नुकसान, शेयर 2% गिरे।

Microsoft Outage: Microsoft की सर्विस में आई एक बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से दुनिया भर में कारोबार और सरकारी दफ्तरों के कामकाज पर काफी ज्यादा असर पड़ा है. यह परेशानी 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बनी रही जिस वजह से कंपनी की ईमेल सर्विस, आउटलुक और ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफार्म, टीम्स काफी ज्यादा प्रभावित हुए. Microsoft 365 की सर्विस भी ठप हो गई थी. इस रुकावट ने इस बात पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि इस आउटेज से कितना ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है और कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज का दायरा कितना बड़ा है. 

इस वैश्विक आउटेज की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और प्रभावित क्षेत्रों को लगभग ₹93 हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है. खुद माइक्रोसॉफ्ट को सीधे तौर पर 500 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग ₹4700 करोड़ तक का नुकसान होने का अनुमान है. 

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कितने यूजर्स और कारोबार प्रभावित हुए? 

बिजनेस स्टैंडर्ड और कुछ पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक Outlook, Teams और Microsoft 365 में आई यह रुकावट लगभग 22 से 24 घंटे तक रही. इससे 70 से ज्यादा देशों में करीब 43 करोड़ यूजर्स और 37 लाख से 40 लाख कंपनियों पर असर पड़ा. 

इस रुकावट का दायरा इतना बड़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी सर्विस पर निर्भर कंपनियों के काम रुक ही गए. प्रभावित होने वालों में सरकारी दफ्तर और कई कारोबार शामिल थे. सामने आए आंकड़े इस बात को बताते हैं कि यह समस्या किसी एक देश या फिर ग्राहकों के छोटे समूह तक सीमित नहीं थी बल्कि कई बाजारों में फैली हुई थी. 


Microsoft Outage से कितना नुकसान, एक दिन में कितना कारोबार करती है कंपनी?

माइक्रोसॉफ्ट को सीधा आर्थिक नुकसान क्यों उठाना पड़ सकता है? 

माइक्रोसॉफ्ट का मुख्य कारोबार काफी हद तक सब्सक्रिप्शन पर ही चलता है. इस वजह से किसी भी सर्विस में आई रुकावट कमाई पर तुरंत असर नहीं डालेगी. लेकिन इसके बाद भी कंपनी को 500 मिलियन डॉलर तक का सीधा आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है.  संभावित नुकसान में सर्विस लेवल एग्रीमेंट के तहत ग्राहकों को दिए जाने वाले सर्विस क्रेडिट और दिया जाने वाला मुआवजा शामिल हो सकता है. इसके अलावा कंपनी को कस्टमर सपोर्ट पर और ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है और तकनीकी सुधार से जुड़े खर्च भी उठाने पड़ सकते हैं. सब्सक्रिप्शन का भुगतान जारी रहने के बावजूद इन जिम्मेदारियों की वजह से कंपनी पर आर्थिक असर पड़ सकता है.

इस आउटेज के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है. तकनीकी खराबी के बाद प्री मार्केटिंग ट्रेडिंग मैं कंपनी के शेयर लगभग 2% गिर गए. यह उतार-चढ़ाव बाजार की प्रतिक्रिया को दिखाता है. 


Microsoft Outage से कितना नुकसान, एक दिन में कितना कारोबार करती है कंपनी?

माइक्रोसॉफ्ट एक दिन में कितनी कमाई करता है? 

माइक्रोसॉफ्ट के सालाना और 3 महीने के रेवेन्यू के आंकड़ों का इस्तेमाल करके इसके एक दिन के कारोबार का अनुमान लगाया जा सकता है. वित्त वर्ष 2026 के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी का कुल सालाना रेवेन्यू लगभग 331.84 अरब डॉलर रहा. इस राशि को पूरे साल में बांटने पर औसत दैनिक रेवेन्यू लगभग 909.1 मिलियन डॉलर आता है. यह लगभग ₹8,546 करोड़ के बराबर है.

हाल ही में जारी 3 महीने के आंकड़ों के आधार पर गणना करने पर एक दिन का औसत काफी ज्यादा आता है. 30 सितंबर 2026 को खत्म हुई तिमाही के लिए माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू 92.28 अरब डॉलर रहा.  3 महीने के इस प्रदर्शन के आधार पर अनुमान लगाए तो 1 दिन का कारोबार लगभग एक अरब डॉलर यानी करीब ₹9,429 करोड़ बैठता है. 

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माइक्रोसॉफ्ट 365 और इसके कारोबार का पैमाना 

आंकड़ों के मुताबिक हाल ही में 3 महीने के दैनिक कारोबार अनुमान में माइक्रोसॉफ्ट 365 क्लाउड कैटिगरी का हिस्सा लगभग 30% है. यह कंपनी के कुल रेवेन्यू में क्लाउड से जुड़ी सर्विस के महत्व को दिखाता है. 

यह आउटेज दिखाता है कि काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल सर्विस में बाधा आने से दुनिया भर के अलग-अलग देश और क्षेत्र के संगठनों पर क्या असर पड़ सकता है. इसका अनुमानित वैश्विक आर्थिक प्रभाव 10 अरब डालर तक हो सकता है जो माइक्रोसॉफ्ट के अपने डायरेक्ट नुकसान की तुलना में काफी ज्यादा है. वहीं कंपनी के रेवेन्यू आंकड़े बताते हैं कि वह हर दिन लगभग 909 मिलियन डॉलर से लेकर एक अरब डॉलर तक का कारोबार करती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 01:30 PM (IST)
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