ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAirline Revenue: एयर इंडिया और एयर चाइना में कौन है ज्यादा अमीर, किसके पास सबसे ज्यादा यात्री?

Airline Revenue: एयर इंडिया और एयर चाइना में कौन है ज्यादा अमीर, किसके पास सबसे ज्यादा यात्री?

हवाई सफर के मामले में भारत और चीन की एयर इंडिया और एयर चाइना दोनों एयरलाइंस के बीच कड़ा मुकाबला है. लेकिन कमाई, विमानों की संख्या और यात्रियों को सफर कराने में कौन आगे है?

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Nov 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में लोग लंबी दूरी का सफर करने के लिए हवाई जहाज को पसंद कर रहे हैं. ऐसे में एयरलाइन कंपनियों का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है. भारत की एयर इंडिया और चीन की एयर चाइना भी इसी कारोबार की बड़ी कंपनियां हैं. दोनों देश और विदेश में अपनी उड़ानें चलाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में किसकी कमाई ज्यादा है? किसके पास ज्यादा विमान हैं और कौन हर साल ज्यादा यात्रियों को सफर कराता है? इन सभी मामलों में दोनों की स्थिति अलग-अलग है. आइए जानते हैं कि एयर इंडिया और एयर चाइना में कौन आगे है.

कमाई के मामले में कौन है आगे?

कमाई की बात करें तो एयर चाइना, एयर इंडिया से काफी आगे है. एयर चाइना चीन की बड़ी सरकारी एयरलाइन है. साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की कुल कमाई करीब 171.48 अरब चीनी युआन रही, अमेरिकी डॉलर में यह करीब 23.4 अरब डॉलर होती है. वहीं, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मिलाकर सालाना कमाई करीब 71,870 करोड़ रुपये है. कंपनी की बाजार कीमत यानी मार्केट कैप की बात करें तो एयर चाइना का मार्केट कैप करीब 17 से 19 अरब डॉलर के बीच है. यह कीमत शेयर बाजार में रोज बदलती रहती है. वहीं, एयर इंडिया टाटा ग्रुप की कंपनी है और शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Nvidia Spy Scandal: कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?
कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?
जनरल नॉलेज
NASA Artemis Programme: अब चांद पर बसने की तैयारी कर रहा नासा, कौन जा सकता है यहां?
अब चांद पर बसने की तैयारी कर रहा नासा, कौन जा सकता है यहां?
जनरल नॉलेज
BPL Ration Card: BPL राशन कार्ड पीले रंग का ही क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की वजह
BPL राशन कार्ड पीले रंग का ही क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
Life On Moon: चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?
चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?

यह भी पढ़ें : Homicide Law in India: भारत में किन लोगों को मिलती है खून माफी, किन हत्याओं पर नहीं होती सजा?

किसके पास हैं ज्यादा विमान?

विमानों की संख्या के मामले में भी एयर चाइना आगे है. साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर चाइना और उससे जुड़ी दूसरी कंपनियों के पास कुल 964 विमान थे, इसमें दूसरी एयरलाइंस के विमान भी शामिल हैं. वहीं, मई 2026 तक एयर इंडिया के पास करीब 184 विमान थे. एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान भी जोड़ दें तो यह संख्या करीब 290 हो जाती है. विमानों की संख्या के मामले में एयर चाइना के पास एयर इंडिया से काफी ज्यादा विमान हैं. 

किस एयरलाइन में सफर करते हैं ज्यादा यात्री?

यात्रियों की संख्या के मामले में भी एयर चाइना आगे है. साल 2025 में इस एयरलाइन ने करीब 16.06 करोड़ यात्रियों को सफर कराया. वहीं, भारत में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी बड़ी संख्या में यात्रियों को अपनी उड़ानों से सफर कराती हैं. सितंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, दोनों ने डोमेस्टिक उड़ानों में करीब 31.65 लाख यात्रियों को सफर कराया. इस दौरान भारत के डोमेस्टिक विमान बाजार में उनकी हिस्सेदारी 26.8 फीसदी रही.  विमानों की संख्या और यात्रियों के मामले में एयर चाइना, एयर इंडिया से आगे है.

यह भी पढ़ें :Kitchen AQI: रोटी सेंकने से लेकर सब्जी तलने तक, किचन का AQI सबसे ज्यादा कौन बिगाड़ता है? 

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
ABP NEWS G.K News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Nvidia Spy Scandal: कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?
कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?
जनरल नॉलेज
NASA Artemis Programme: अब चांद पर बसने की तैयारी कर रहा नासा, कौन जा सकता है यहां?
अब चांद पर बसने की तैयारी कर रहा नासा, कौन जा सकता है यहां?
जनरल नॉलेज
BPL Ration Card: BPL राशन कार्ड पीले रंग का ही क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की वजह
BPL राशन कार्ड पीले रंग का ही क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
Life On Moon: चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?
चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
दिल्ली NCR
'योगी का आदर करता हूं लेकिन 1.27 करोड़...' हिन्दू वोट कटने के दावों पर कपिल सिब्बल का सीएम से सवाल
'योगी का आदर करता हूं लेकिन 1.27 करोड़...' हिन्दू वोट कटने के दावों पर सिब्बल का CM से सवाल
बॉलीवुड
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
इंडिया
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
एग्रीकल्चर
Drip Irrigation: ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ट्रैवल
Bike Riders Psychology fact: मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget