क्या है सेटलमेंट, क्यों ज्यादा रकम देकर कम भुगतान पर तैयार हो जाते हैं बैंक?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एस्सेल के सुभाष चंद्र को ₹6.5 करोड़ चुकाने का आदेश.

बैंक एनपीए, वसूली खर्च बचाने को समझौता करते हैं.

सेटलमेंट से क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता, नए कर्ज मुश्किल.

Loan Settlement: एस्सेल ग्रुप के अध्यक्ष सुभाष चंद्र को पर्सनल दिवालियापन मामले में ₹6.5 करोड़ चुकाने होंगे. बैंक और दूसरे फाइनेंशियल संस्थाओं ने कुल ₹22,006.57 करोड़ की रिकवरी का दावा किया था. लेनदारों ने रीपेमेंट प्लान पर वोट किया और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत इस फैसले को सही ठहराया. यह मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है. जब कानूनी तौर पर काफी ज्यादा रकम बकाया हो तो कोई बैंक काफी कम रकम लेने के लिए क्यों तैयार होता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

लोन सेटेलमेंट क्या है?

लोन सेटेलमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें बैंक या फिर फाइनेंशियल संस्थान उधार लेने वाले के बकाया लोन को कुल बकाया रकम से कम रकम लेकर बंद करने के लिए सहमत हो जाते हैं. इसे आमतौर पर वन-टाइम सेटलमेंट के तौर पर जाना जाता है.

जब उधार लेने वाला गंभीर आर्थिक मुश्किल में होता है और पूरी बकाया रकम नहीं चुका पाता तो उधार देने वाला मूलधन, ब्याज, पेनल्टी या फिर दूसरे चार्ज का कुछ हिस्सा माफ करने के लिए सहमत हो सकते हैं. तय रकम का भुगतान होने के बाद सेटलमेंट की शर्तों के मुताबिक अकाउंट को सेटल किया जा सकता है. हालांकि सेटलमेंट लोन को पूरी तरह चुकाने से अलग है. उधार लेने वाले की क्रेडिट हिस्ट्री पर इसके गंभीर असर पढ़ सकते हैं.





बैंक कम पैसे क्यों स्वीकार करते हैं?

पहली नजर में बकाया रकम का एक छोटा हिस्सा स्वीकार करना बैंक के लिए सीधा नुकसान लग सकता है. लेकिन उधार देने वाले अक्षर प्रस्तावित सेटलमेंट की तुलना उस रकम से करते हैं जिनके लंबे समय तक चलने वाली रिकवरी प्रोसेस से मिलने की उन्हें असल में उम्मीद होती है.

एनपीए का जोखिम

जब उधार लेने वाला 90 दिनों तक तय समय पर लोन का भुगतान नहीं कर पता तो लागू बैंकिंग नियम के तहत लोन को आमतौर पर नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट के तौर पर क्लासिफाई कर दिया जाता है. एक बार लोन के बैड एसेट बन जाने पर रिकवरी और भी अनिश्चित हो जाती है. इस वजह से बैंक यह तय कर सकते हैं कि अनिश्चित रिकवरी के लिए सालों तक कोशिश करने के बजाय तुरंत पैसे का कुछ हिस्सा वसूलना बेहतर है.

कानूनी खर्च और लंबी प्रक्रिया

रिकवरी प्रोसेस में वकील, कोर्ट केस, नोटिस, रिकवरी एजेंसी और दूसरे खर्च शामिल हो सकते हैं. इसमें काफी ज्यादा समय भी लग सकता है. सेटलमेंट से उधार देने वाले को तेजी से और ज्यादा निश्चित रिकवरी मिल सकती है. साथ ही कुछ अतिरिक्त खर्चों से भी बचा जा सकता है.

बैड लोन कम करने का दबाव

बैंकों को अपने लोन की क्वालिटी को मैनेज करने की जरूरत होती है. तनावपूर्ण खातों को सुलझाने से एनपीए के बोझ से निपटने और लंबे समय से चल रहे रिकवरी मामलों को खत्म करने में मदद मिल सकती है.





असली आर्थिक तंगी

उधार लेने वाले की परिस्थितियां भी बातचीत पर असर डाल सकती हैं. नौकरी छूटना, बिजनेस में नुकसान या फिर दूसरी गंभीर आर्थिक मुश्किल की वजह से पूरा लोन चुकाना मुश्किल हो सकता है. ऐसे मामलों में लैंडर बकाया रकम का कम से कम कुछ हिस्सा वसूलने के लिए सेटलमेंट को एक व्यवहारिक तरीका मान सकता है.

सेटलमेंट के बाद उधार लेने वाले का क्या होता है?

हालांकि सेटलमेंट से भारी कर्ज से तुरंत राहत मिल सकती है लेकिन इसके गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले नतीजे भी हो सकते हैं.

क्रेडिट स्कोर पर असर

सेटल किए गए खातों से उधार लेने वाले के क्रेडिट प्रोफाइल पर बुरा असर पड़ सकता है. साथ ही भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है.

सेटल स्टेटस

लोन को पूरी तरह से चुकाया हुआ या बंद दिखाने के बजाय क्रेडिट रिपोर्ट में यह दिख सकता है कि लैंडर ने पूरी बकाया रकम से कम रकम स्वीकार की. भविष्य के लैंडर इसे नकारात्मक रूप से देख सकते हैं.

नया लोन मिलने में मुश्किल

घर, गाड़ी या फिर पर्सनल लोन के लिए आवेदन का आकलन करते समय बैंक सेटल किए गए खातों के इतिहास वाले उधार लेने वाले को ज्यादा जोखिम वाला मान सकते हैं.

लोन लेने की ज्यादा लागत

अगर कोई नया लैंडर आवेदन को मंजूरी दे भी देता है तो उधार लेने वाले को उनके कुल क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर कम अनुकूल शर्तों का सामना करना पड़ सकता है.

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क्रेडिट कार्ड पर पाबंदी

खराब क्रेडिट हिस्ट्री की वजह से नए क्रेडिट कार्ड या फिर ज्यादा क्रेडिट लिमिट पाना भी मुश्किल हो सकता है.

को बॉरोअर और गारंटर

लोन डिफॉल्ट या फिर सेटलमेंट के नतीजे को बॉरोअर और गारंटर के लिए भी हो सकते हैं. यह इस बात पर तय होता है कि खाते की रिपोर्ट कैसे की जाती है और लैंडर क्या कदम उठाता है.

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