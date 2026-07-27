रोजाना रात में 3 बजे क्यों टूटती है नींद? आज जान लें असली वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हार्मोनल बदलाव व कई मेडिकल स्थितियां नींद बिगाड़ती हैं।

Sleep Cycle: काफी लोगों के लिए हर रात लगभग 3:00 बजे जागना एक आम बात है. कुछ लोग इसे आध्यात्मिक मान्यताओं से जोड़ते हैं लेकिन विज्ञान कई शारीरिक और जीवन शैली से जुड़े कारणों की तरफ इशारा करता है. शरीर की आंतरिक घड़ी, हार्मोन का स्तर, पाचन और नींद के चक्र यह सभी इस बात को तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं कि आप सोते रहेंगे या फिर अचानक जाग जाएंगे. आइए समझते हैं इस पैटर्न को.

शरीर की आंतरिक घड़ी की भूमिका

लोगों के लगभग 3:00 बजे जागने का एक मुख्य कारण शरीर की जैविक घड़ी है जो सोने-जागने के चक्र को कंट्रोल करती है. रात के पहले हिस्से में गहरी नींद ज्यादा आती है. हालांकि लगभग 3:00 के बाद नींद स्वाभाविक रूप से हल्की हो जाती है. इससे छोटी-मोटी हलचल से भी आपकी नींद खुल सकती है.

कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ना

सुबह 3:00 से 4:00 के बीच शरीर धीरे-धीरे कॉर्टिसोल का उत्पादन बढ़ाता है. यह एक ऐसा हार्मोन है जो आपको जागने के लिए तैयार करता है. अगर आप दिन भर काफी ज्यादा तनाव, चिंता या फिर ज्यादा सोचने की क्षमता से जूझ रहे हैं तो रात में कॉर्टिसोल का स्तर सामान्य से ज्यादा हो सकता है. इससे दिमाग सतर्क अवस्था में आ सकता है और नींद में खलल पड़ सकता है.

हल्की रैपिड आई मूवमेंट नींद में जागना आसान होता है

नींद बार-बार होने वाले चक्र में आती है और रात के बाद के हिस्से में ज्यादा रैपिड आई मूवमेंट नींद होती है. यह गहरी नींद की तुलना में हल्की होती है. इस चरण के दौरान कमरे के तापमान में बदलाव, हल्की रोशनी या फिर थोड़ी सी आवाज जैसी छोटी-छोटी चीज भी आपकी नींद खोलने के लिए काफी हो सकती हैं.

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ब्लड शुगर और पाचन का नींद पर असर

रात में ब्लड शुगर में अचानक गिरावट आने पर शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए ग्लूकोज छोड़ सकता है. इससे बेचैनी हो सकती है और नींद खुल सकती है. देर शाम भारी, तला-भुना या फिर मसालेदार खाना खाने से भी नींद में खलल पड़ सकता है. धीमा पाचन, एसिडिटी या फिर गैस की वजह से बेचैनी और सीने में जलन हो सकती है.

हार्मोनल बदलाव और मेडिकल स्थिति

उम्र बढ़ने के साथ प्राकृतिक हार्मोनल बदलाव की वजह से नींद की गुणवत्ता बदल सकती है. महिलाओं में थायरॉयड की समस्या, गर्भावस्था या फिर मेनोपॉज से जुड़े हार्मोनल बदलाव रात में गर्मी, बेचैनी और नींद में खनन की वजह बन सकते हैं. कुछ मेडिकल स्थिति की वजह से भी बार-बार नींद खुल सकती है.

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