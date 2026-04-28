हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजआम आदमी को स्पेस में भेजने जा रहा ISRO, बस करना होगा ये काम

आम आदमी को स्पेस में भेजने जा रहा ISRO, बस करना होगा ये काम

ISRO अब गगनयान मिशन में आम नागरिकों को भी अंतरिक्ष में भेजेगा. सिलेक्शन कमेटी ने खास बैकग्राउंड वाले विशेषज्ञ नागरिकों को एस्ट्रोनॉट बनाने की सिफारिश की है. आइए इसके बारे में समझें.

By : निधि पाल | Updated at : 28 Apr 2026 03:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भविष्य में 40 अंतरिक्ष यात्रियों का पूल बनेगा, साल में दो मिशन.

अंतरिक्ष का सपना अब केवल फाइटर पायलटों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अपने एस्ट्रोनॉट कैडर के दरवाजे आम नागरिकों के लिए खोलने का फैसला किया है. अब तक अंतरिक्ष मिशनों में सिर्फ सेना के जांबाज पायलटों का दबदबा रहा है, लेकिन भविष्य के गगनयान मिशनों में वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ भी सितारों की सैर करते नजर आएंगे. यह पहल भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में मजबूती से खड़ा कर रही है, जो आम लोगों को अंतरिक्ष भेजने की क्षमता रखते हैं.

किन आम लोगों का एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन कमेटी करेगी चयन?

ISRO की एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन कमेटी ने सिफारिश की है कि गगनयान मिशन के आगामी चरणों में विविधता को प्राथमिकता दी जाए. इस योजना के तहत, भविष्य के बैचों में वायुसेना के पायलटों के साथ-साथ चार ऐसे नागरिकों को शामिल किया जाएगा, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ (STEM) के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों. इस कदम का मुख्य उद्देश्य केवल अंतरिक्ष यात्रा ही नहीं, बल्कि वहां जाकर रिसर्च और तकनीकी कार्यों को अंजाम देना भी है. यह बदलाव इसरो के मिशनों को अधिक वैज्ञानिक और शोध-आधारित बनाएगा.

करना होगा यह काम

एक एस्ट्रोनॉट को तैयार करना कोई आसान काम नहीं है. इसरो के मानकों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित करने से लेकर उसे मिशन के लिए पूरी तरह तैयार करने तक करीब 54 महीने यानी साढ़े चार साल का समय लगता है. कमेटी ने एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत दूसरे बैच को अगले 72 महीनों में और तीसरे बैच को 96 महीनों में मिशन के लिए तैयार किया जाएगा. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक फिटनेस से लेकर तकनीकी दक्षता तक की कड़ी परीक्षा ली जाती है.

यह भी पढ़ें: Indian Navy Ships Names: INS विक्रांत से INS अरिदमन तक...कैसे रखे जाते हैं नेवी के वॉरशिप के नाम, इसमें INS का क्या मतलब?

चौथा मानव मिशन

भले ही दूसरे बैच में नागरिकों को ट्रेनिंग के लिए शामिल किया जा रहा है, लेकिन उनकी अंतरिक्ष यात्रा चौथे मानव मिशन से शुरू होगी. इसरो का मानना है कि जब तक तकनीक पूरी तरह परिपक्व और सुरक्षित न हो जाए, तब तक मिलिट्री बैकग्राउंड वाले पायलटों को ही भेजना उचित है. एक बार तकनीक पर पूरी पकड़ बन जाने के बाद, सिविलियन स्पेशलिस्ट अंतरिक्ष की कक्षा में अपनी भूमिका निभाएंगे. यह क्रमिक विकास इसरो की सुरक्षा नीति को भी दर्शाता है.

गगनयान पहला क्रू वाला स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम

ISRO का महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान 2027 तक लॉन्च होने वाला है. तीन दिन के इस मिशन में तीन अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह से 400 किमी ऊपर अंतरिक्ष की कक्षा में जाएंगे. पहले बैच में इंडियन एयरफोर्स के अनुभवी टेस्ट पायलट शामिल हैं, जिनमें एयर कमांडर प्रशांत बी नायर, जीपी कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जीपी कैप्टन अजीत कृष्णन और जीपी कैप्टन अंगद प्रताप शामिल हैं. उनका मुख्य लक्ष्य मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आना है.

आने वाले समय में 40 एस्ट्रोनॉट्स का पूल

इसरो अब एक स्थायी एस्ट्रोनॉट कैडर बनाने की दिशा में काम कर रहा है. भविष्य में साल में दो मानव मिशन भेजने की योजना है. इस विशाल लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसरो को कुल 40 एस्ट्रोनॉट्स का एक मजबूत पूल तैयार करना होगा. तीसरे बैच की संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें 12 में से 10 सदस्य सिविलियन होंगे. यह भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और तकनीकी विस्तार का एक स्पष्ट संकेत है.

यह भी पढ़ें: SPG कमांडो को एक साल में कितनी दारू मिलती है, कितना होता है लिकर कोटा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 28 Apr 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Gaganyaan Mission ISRO Common Citizens In Space
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
आम आदमी को स्पेस में भेजने जा रहा ISRO, बस करना होगा ये काम
आम आदमी को स्पेस में भेजने जा रहा ISRO, बस करना होगा ये काम
जनरल नॉलेज
SPG कमांडो को एक साल में कितनी दारू मिलती है, कितना होता है लिकर कोटा?
SPG कमांडो को एक साल में कितनी दारू मिलती है, कितना होता है लिकर कोटा?
जनरल नॉलेज
Indian Navy Ships Names: INS विक्रांत से INS अरिदमन तक...कैसे रखे जाते हैं नेवी के वॉरशिप के नाम, इसमें INS का क्या मतलब?
INS विक्रांत से INS अरिदमन तक...कैसे रखे जाते हैं नेवी के वॉरशिप के नाम, इसमें INS का क्या मतलब?
जनरल नॉलेज
Anti Defection Law: दुनिया के इन देशों में बहुत सख्त है दल-बदल कानून, पार्टी छोड़ते ही चली जाती है सदस्यता
दुनिया के इन देशों में बहुत सख्त है दल-बदल कानून, पार्टी छोड़ते ही चली जाती है सदस्यता
Advertisement

वीडियोज

Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला?
Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला? | BJP | TMC | News
Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान की जिसने की हालत खराब, रूस ने भेजा वो S-400 डिफेंस सिस्टम, भारत 5 और मंगाएगा
पाकिस्तान की जिसने की हालत खराब, रूस ने भेजा वो S-400 डिफेंस सिस्टम, भारत 5 और मंगाएगा
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी, AIMIM की भी एंट्री, कांग्रेस-आप का बुरा हाल
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी, AIMIM की भी एंट्री, कांग्रेस-आप का बुरा हाल
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
क्रिकेट
Watch: 'भारत के सभी गेंदबाजों से नफरत...मौका मिले तो...', पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उगला जहर; वीडियो हुआ वायरल
Watch: 'भारत के सभी गेंदबाजों से नफरत...मौका मिले तो...', पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उगला जहर; वीडियो हुआ वायरल
साउथ सिनेमा
राजामौली की 'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
विश्व
गाजा, ईरान और लेबनान... क्या जंग करवाकर भी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे नेतन्याहू? इजरायल के दो पूर्व PM हुए एकजुट
गाजा-ईरान जंग के बाद भी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे? नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल के दो पूर्व PM एकजुट
ट्रैवल
Summer Travel Destinations: बढ़ती गर्मी के बीच देश की ये जगहें अब भी हैं कूल-कूल, जानें कहां है सबसे कम टेंपरेचर?
बढ़ती गर्मी के बीच देश की ये जगहें अब भी हैं कूल-कूल, जानें कहां है सबसे कम टेंपरेचर?
एग्रीकल्चर
अनार, ड्रैगन फ्रूट या फिर पपीता, किस फसल में होगी किसानों की ज्यादा कमाई?
अनार, ड्रैगन फ्रूट या फिर पपीता, किस फसल में होगी किसानों की ज्यादा कमाई?
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget