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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndian Navy Ships Names: INS विक्रांत से INS अरिदमन तक...कैसे रखे जाते हैं नेवी के वॉरशिप के नाम, इसमें INS का क्या मतलब?

Indian Navy Ships Names: INS विक्रांत से INS अरिदमन तक...कैसे रखे जाते हैं नेवी के वॉरशिप के नाम, इसमें INS का क्या मतलब?

Indian Navy Ships Names: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि भारतीय नौसेना में जहाजों का नाम कौन रखता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Apr 2026 02:29 PM (IST)
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  • INS भारतीय नौसेना के सभी जहाजों का प्रतीक है।
  • जहाजों के नामकरण के लिए नौसेना नोमेनक्लेचर का पालन होता है।
  • विमान वाहक, पनडुब्बियों के नाम शक्ति, इतिहास से रखे जाते हैं।
  • नदी, पहाड़, द्वीप, जीव नामकरण में अहम भूमिका निभाते हैं।

Indian Navy Ships Names: भारतीय नौसेना में हर जंगी जहाज का एक ऐसा नाम होता है जो उसकी ताकत, इतिहास और मकसद को दिखाता है. हर जहाज के नाम से पहले इस्तेमाल होने वाला INS यानी इंडियन नेवल शिप इसी बात का प्रतीक है. लेकिन इन जहाजों का नाम यूं ही नहीं रख दिया जाता. इसके लिए एक तय सिस्टम का पालन किया जाता है जिसे नेवल नोमेनक्लेचर कहते हैं. 

क्या है INS का मतलब? 

INS शब्द का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना के सभी चालू जहाजों के लिए किया जाता है. यह इस बात को दिखाता है कि वह जहाज भारत के नौसैनिक बेड़े का एक सक्रिय हिस्सा है. ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में यूएसएस या फिर यूनाइटेड किंगडम में एचएमएस का इस्तेमाल होता है.

कैसे रखा जाता है जहाज का नाम?

भारतीय नौसेना एक साफ पैटर्न का पालन करती है. एक ही श्रेणी के जहाजों के नाम अक्सर एक जैसे विषय या फिर शुरुआती अक्षरों वाले होते हैं. इससे पूरे बेड़े में एक जैसी पहचान और एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलती है. 

विमान वाहक जहाज 

भारत के विमान वाहक जहाजों के नाम आमतौर पर वीरता, ताकत और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर रखे जाते हैं. जैसे INS विक्रांत का मतलब है बहादुर और यह समुद्र में ताकत का प्रतीक है. ठीक इसी तरह INS विक्रमादित्य का नाम भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है. 

पनडुब्बियों के नाम 

आम पनडुब्बियों के नाम अक्सर समुद्री जीवों या फिर समुद्र से जुड़ी चीजों के नाम पर रखे जाते हैं. INS शल्की या फिर INS सिंधुघोष जैसे नाम छिपकर चलने की क्षमता, गहराई और पानी के नीचे अपनी धाक जमाने की ताकत को दिखाते हैं.

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परमाणु पनडुब्बियों के नाम 

इसी तरह भारत की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के नाम रखने का तरीका थोड़ा अलग होता है. इनका नाम भी ताकत, विनाश और अपनी धाक जमाने की क्षमता को दर्शाता है. जैसे  INS अरिदमन का मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला.

इसी के साथ फ्रिगेट और विध्वंसक जैसे जंगी जहाजों के नाम अक्सर नदी, पहाड़ या फिर हथियारों के नाम पर रखे जाते हैं. जैसे INS ब्रह्मपुत्र या फिर INS शिवालिक. ये भारत के भूगोल और ताकत को दिखाते हैं. वहीं अगर गश्ती जहाजों के नाम की बात करें तो वे आमतौर पर भारत के द्वीपों के नाम पर रखे जाते हैं.

इन नामों का फैसला कौन करता है?

नाम रखने की प्रक्रिया को नौसेना की एक अंदरूनी समिति संभालती है. आखरी मंजूरी आमतौर पर रक्षा मंत्रालय या फिर भारत के राष्ट्रपति की तरफ से मिलती है. इससे यह पक्का होता है कि हर नाम देश के गौरव और नौसेना की परंपराओं के हिसाब से ही हो.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 02:29 PM (IST)
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Indian Navy Ships Names Ins Meaning Vikrant Ship
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