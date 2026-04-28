INS विक्रांत से INS अरिदमन तक...कैसे रखे जाते हैं नेवी के वॉरशिप के नाम, इसमें INS का क्या मतलब?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom INS भारतीय नौसेना के सभी जहाजों का प्रतीक है।

जहाजों के नामकरण के लिए नौसेना नोमेनक्लेचर का पालन होता है।

विमान वाहक, पनडुब्बियों के नाम शक्ति, इतिहास से रखे जाते हैं।

नदी, पहाड़, द्वीप, जीव नामकरण में अहम भूमिका निभाते हैं।

Indian Navy Ships Names: भारतीय नौसेना में हर जंगी जहाज का एक ऐसा नाम होता है जो उसकी ताकत, इतिहास और मकसद को दिखाता है. हर जहाज के नाम से पहले इस्तेमाल होने वाला INS यानी इंडियन नेवल शिप इसी बात का प्रतीक है. लेकिन इन जहाजों का नाम यूं ही नहीं रख दिया जाता. इसके लिए एक तय सिस्टम का पालन किया जाता है जिसे नेवल नोमेनक्लेचर कहते हैं.

क्या है INS का मतलब?

INS शब्द का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना के सभी चालू जहाजों के लिए किया जाता है. यह इस बात को दिखाता है कि वह जहाज भारत के नौसैनिक बेड़े का एक सक्रिय हिस्सा है. ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में यूएसएस या फिर यूनाइटेड किंगडम में एचएमएस का इस्तेमाल होता है.

कैसे रखा जाता है जहाज का नाम?

भारतीय नौसेना एक साफ पैटर्न का पालन करती है. एक ही श्रेणी के जहाजों के नाम अक्सर एक जैसे विषय या फिर शुरुआती अक्षरों वाले होते हैं. इससे पूरे बेड़े में एक जैसी पहचान और एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलती है.

विमान वाहक जहाज

भारत के विमान वाहक जहाजों के नाम आमतौर पर वीरता, ताकत और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर रखे जाते हैं. जैसे INS विक्रांत का मतलब है बहादुर और यह समुद्र में ताकत का प्रतीक है. ठीक इसी तरह INS विक्रमादित्य का नाम भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है.

पनडुब्बियों के नाम

आम पनडुब्बियों के नाम अक्सर समुद्री जीवों या फिर समुद्र से जुड़ी चीजों के नाम पर रखे जाते हैं. INS शल्की या फिर INS सिंधुघोष जैसे नाम छिपकर चलने की क्षमता, गहराई और पानी के नीचे अपनी धाक जमाने की ताकत को दिखाते हैं.

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परमाणु पनडुब्बियों के नाम

इसी तरह भारत की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के नाम रखने का तरीका थोड़ा अलग होता है. इनका नाम भी ताकत, विनाश और अपनी धाक जमाने की क्षमता को दर्शाता है. जैसे INS अरिदमन का मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला.

इसी के साथ फ्रिगेट और विध्वंसक जैसे जंगी जहाजों के नाम अक्सर नदी, पहाड़ या फिर हथियारों के नाम पर रखे जाते हैं. जैसे INS ब्रह्मपुत्र या फिर INS शिवालिक. ये भारत के भूगोल और ताकत को दिखाते हैं. वहीं अगर गश्ती जहाजों के नाम की बात करें तो वे आमतौर पर भारत के द्वीपों के नाम पर रखे जाते हैं.

इन नामों का फैसला कौन करता है?

नाम रखने की प्रक्रिया को नौसेना की एक अंदरूनी समिति संभालती है. आखरी मंजूरी आमतौर पर रक्षा मंत्रालय या फिर भारत के राष्ट्रपति की तरफ से मिलती है. इससे यह पक्का होता है कि हर नाम देश के गौरव और नौसेना की परंपराओं के हिसाब से ही हो.

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