MS धोनी ने अब तक नहीं खेला IPL 2026 का एक भी मैच, क्या इन्हें पूरी फीस देगा CSK?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धोनी आईपीएल 2026 के लिए 4 करोड़ रुपये की पूरी रिटेंशन फीस लेंगे।

चोटिल होने के बावजूद, नियमों के तहत धोनी की बेस सैलरी सुरक्षित है।

धोनी को मैच फीस नहीं मिलेगी क्योंकि वे कोई मैच नहीं खेले।

खिलाड़ियों का इंश्योरेंस चोट से होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई करता है।

MS Dhoni Salary: आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले एम एस धोनी को चोट लग गई थी. इसकी वजह से वे शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाए. हाल ही में वे पूरी तरह से फिट हो गए हैं और चेपॉक में गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले मैच से पहले उन्होंने ट्रेनिंग भी की है. हालांकि इस सीजन में वे अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी ने खुद ही अभी ना खेलने का फैसला किया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि ना खेलने के बावजूद भी क्या उन्हें पूरी सैलरी मिलेगी.

पूरी रिटेंशन फीस की गारंटी

उम्मीद है कि एम एस धोनी को आईपीएल 2026 के लिए उनके पूरे 4 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा. चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें एक अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर रिटेन किया था. क्योंकि वे सीजन की शुरुआत से ही टीम का हिस्सा थे इस वजह से आईपीएल के नियमों के तहत उनकी बेस सैलरी सुरक्षित रहती है. भले ही वे चोट के वजह से मैच ना खेल पाएं.

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उनकी सैलरी पर असर क्यों नहीं पड़ता?

बीसीसीआई और आईपीएल के नियमों के मुताबिक एक बार जब कोई खिलाड़ी आधिकारिक तौर पर टीम का हिस्सा बन जाता है और सीजन के दौरान उपलब्ध रहता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट की रकम सुरक्षित रहती है. टूर्नामेंट के दौरान चोट लगने पर सैलरी में कटौती नहीं होती. इसका मतलब है कि धोनी को उनकी 4 करोड़ रुपये की रिटेंशन फीस पूरी मिलेगी.

मैच फीस की बात अलग

जहां बेस सैलरी तय होती है वहीं मैच फीस का हिसाब अलग होता है. आईपीएल 2026 से खिलाड़ियों को हर मैच के लिए ₹7.5 लाख ज्यादा मिलते हैं. लेकिन यह तभी मिलता है जब वे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हों या फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में उतरें. क्योंकि धोनी ने अब तक कोई भी मैच नहीं खेला इसलिए उन्हें उन मैचों के लिए यह मैच फीस नहीं मिलेगी.

चोट से होने वाले नुकसान की भरपाई

एक और जरूरी बात है इंश्योरेंस. आईपीएल के खिलाड़ियों का इंश्योरेंस होता है. जिसके तहत अगर कोई खिलाड़ी चोट की वजह से मैच नहीं खेल पता तो अक्सर फ्रेंचाइजी को उसकी भरपाई मिल जाती है. इससे यह पक्का होता है कि खिलाड़ी की कमाई और टीम की फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों ही स्थिर बनी रहे.

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