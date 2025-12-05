इंडिगो से पहले भारत में किन-किन एयरलाइंस का बज चुका बाजा? यहां देख लें पूरी लिस्ट

पिछले दो दिनों से देश के अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है. इसके चलते देश के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर भारी संख्या में लोग फंसे हुए हैं. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट ने आधी रात तक इंडिगो की सभी घरेलू उड़ानों को सस्पेंड कर दिया. भीड़ को काबू में रखने के लिए यह कदम उठाया गया जबकि अन्य सभी एयरलाइंस पहले की तरह उड़ान भर्ती रही.

इंडिगो के संकट के बीच एक बार फिर भारतीय एविएशन सेक्टर की चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी भारत में कई एयरलाइंस तेज उड़ान भरने के बाद अचानक धराशायी हो गई है. दरअसल, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट है हालांकि, भारत में कई एयरलाइंस आर्थिक संकट कर्ज और प्रबंधन के कारण टिक नहीं पाई. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इंडिगो से पहले भारत में किन-किन एयरलाइंस का बाजा बज चुका है.

वायुदूत- 1981 से 1997

सरकार की साझेदारी से शुरू हुई यह क्षेत्रीय एयरलाइन वायुदूत कभी मुनाफा नहीं कमा पाई थी. वहीं कम पैसेंजर लोड और घाटे के चलते 1997 में इस एयरलाइन को बंद करना पड़ा था.

मोदीलुफ्ट- 1993 से 1996

दिल्ली बेस्ट इस प्राइवेट एयरलाइन ने लुफ्थांसा के साथ पार्टनरशिप करके दमदार शुरुआत की थी, लेकिन एयरलाइन बाजार के बड़े कंपटीशन और आर्थिक संकट के कारण 1996 में इसे भी बंद करना पड़ा था.

दमानिया एयरवेज- 1993 से 1997

1993 में उड़ान भरने वाली दमानिया एयरवेज एयरलाइन शुरू से ही लोकप्रिय रही, हालंकि लगातार बढ़ते खर्च और घाटे की वजह से 1997 में इसका सफर खत्म हो गया था.

ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन- 1992 से 1996

ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन भारत की पहली नेशनल लेवल प्राइवेट एयरलाइन थी, जिसने बोइंग 737 से शुरुआत की थी. हालांकि को प्रबंधन और वित्तीय संकट की वजह से इसे भी 1996 में बंद करना पड़ा था.

एनईपीसी एयरलाइंस- 1993 से 1997

चेन्नई बेस्ट एनईपीसी एयरलाइन ने घरेलू और इंटरनेशनल दोनों उड़ाने चलाई, लेकिन भारी कर्ज और मिस मैनेजमेंट के चलते 1997 में इसका ऑपरेशन भी बंद करना पड़ा.

एयर सहारा- 1993 से 2007

एयर सहारा भारत की तेजी से उभरती हुई एयरलाइन थी. इस एयरलाइन की पकड़ घरेलू और इंटरनेशनल रूट पर मजबूत थी. लेकिन आर्थिक संघर्ष के कारण 2007 में जेट एयरवेज ने इसे खरीद लिया था.

जेट एयरवेज-1993 से 2019

जेट एयरवेज देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन थी, जो अपनी सर्विस और कनेक्टिविटी के लिए मशहूर थी. लेकिन बढ़ते कर्ज और लगातार घाटे के कारण 2019 में इसका ऑपरेशन बंद करना पड़ा. इसके बाद यह दिवालिया प्रक्रिया में भी चली गई थी.

किंगफिशर एयरलाइन- 2005 से 2012

विजय माल्या की ओर से शुरू की गई यह एयरलाइन शुरुआत में बहुत लग्जरी सर्विस के लिए मशहूर थी. लेकिन भारी कर्ज मिस मैनेजमेंट और बढ़ते नुकसान के कारण 2012 में इसकी उड़ाने बंद करनी पड़ी थी.

एयर डेक्कन- 2003 से 2007

भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन एयर डेक्कन थी. यह एयरलाइन छोटे शहरों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी. लेकिन लगातार आर्थिक मुश्किलों के चलते 2007 में यह किंगफिशर को बेच दी गई.

पैरामाउंट एयरवेज- 2005 से 2010

चेन्नई आधारित इस एयरलाइंस के पास एम्ब्रेयर और बोइंग विमान थे, लेकिन भारी कर्ज और वित्तीय संकट की वजह से 2010 में इसका सफर खत्म हो गया था.

एयर कोस्टा- 2013 से 2017

एयर कोस्टा एक रिजनल एयरलाइन थी, जिसने शुरुआत में अच्छे संकेत दिए. लेकिन हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट और कम पैसेंजर ट्रैफिक के कारण 2017 में इसे बंद करना पड़ा था.

पिछले 5 सालों में भी बंद हुए सात ऑपरेटर

सरकार के अनुसार, पिछले पांच सालों में 7 एयरलाइन हेरिटेज एविएशन, टर्बो मेघा एयरवेज, जेक्सस एयर सर्विसेज, डेक्कन चार्टर्स, एयर ओडिशा, जेट एयरवेज और जेट लाइट पूरी तरह बंद हो चुकी है.

