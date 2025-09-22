हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWater Bottle Price: रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?

Water Bottle Price: जीएसटी सुधारों के बाद रेल नीर की कीमतों में आई गिरावट से यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. चलिए जानें कि क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी सस्ता होगा.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Sep 2025 07:23 PM (IST)

Water Bottle Price: इंडियन रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है. जीएसटी दरों में की गई कटौती के बाद रेलवे बोर्ड ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर रेल नीर की कीमतों में कमी का ऐलान किया है. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार, अब एक लीटर क्षमता वाली रेल नीर की बोतल के दाम कम हो गए हैं. चलिए जानें कि क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी सस्ता होगा.

कितने में मिलेगी रेल नीर

आईआरसीटीसी की मानें तो रेल नीर की बोतल 15 रुपये की बजाय 14 रुपये में उपलब्ध होगी. इसी तरह, आधा लीटर यानी 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत भी कम की गई है. पहले यह बोतल 10 रुपये में मिलती थी, जबकि अब इसका दाम घटाकर 9 रुपये कर दिया गया है. रेलवे का कहना है कि यह फैसला यात्रियों को किफायती दरों पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है. ऐसे में रेल नीर की बोतल पर अब 1 रुपये बचेंगे.

बाकी ब्रांड की बॉटल के क्या हैं रेट?

रेलवे का कहना है कि नई कीमतें देश भर के रेलवे परिसरों और ट्रेनों में बेची जाने वाली सभी ब्रांडों की अन्य शॉर्टलिस्टेड पैकेज्ड पेयजल बोतलों पर भी लागू होगा. लेकिन निजी पैकेज्ड वाटर ब्रांड्स जैसे बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना जैसी इन कंपनियों ने किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. 

आमतौर पर एक लीटर की बिसलेरी बोतल 20 रुपये में, किनले और बेली लगभग 20 रुपये में जबकि, एक्वाफिना 20 से 22 रुपये में बिकती है. रेलवे के इस कदम के बाद यात्रियों के बीच यह उम्मीद बढ़ी है कि निजी कंपनियां भी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कीमतों पर पुनर्विचार कर सकती हैं.

बढ़ सकती है रेल नीर की डिमांड

रिपोर्ट्स की मानें तो रेल नीर की कीमतों में कमी से यात्रियों के बीच इसकी मांग और बढ़ सकती है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रा करते समय बोतलबंद पानी खरीदते हैं. हालांकि, निजी कंपनियां अक्सर अपनी ब्रांड वैल्यू और वितरण लागत का हवाला देकर कीमतों में बदलाव से बचती रही हैं. 

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 22 Sep 2025 07:23 PM (IST)
Water Bottle INDIAN RAILWAYS Rail Neer Water Bottle Price
Embed widget