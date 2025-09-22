हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGST 2.0 Consumer Rights: क्या सामान की कीमतें बढ़ाकर जीएसटी कटौती को बेअसर कर सकती हैं कंपनियां, ऐसे मामलों को कैसे रोकेगी सरकार?

GST 2.0 Consumer Rights: क्या सामान की कीमतें बढ़ाकर जीएसटी कटौती को बेअसर कर सकती हैं कंपनियां, ऐसे मामलों को कैसे रोकेगी सरकार?

GST 2.0 Consumer Rights: जीएसटी में आज से बदलाव हो चुका है और सरकार ने नए जीएसटी रिफॉर्म्स (जीएसटी 2.0) लागू किए हैं. लेकिन क्या कंपनी कीमतों को बढ़ाकर कटौती को बेअसर कर सकती हैं? आइए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Sep 2025 05:55 PM (IST)

GST 2.0 Consumer Rights: 22 सितंबर से भारतीय सरकार द्वारा नए जीएसटी रिफॉर्म्स (जीएसटी 2.0) लागू किए गए हैं. इन नए सिस्टम के तहत अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब्स हैं. एक है 5% और दूसरा 18%. अब 12% और 18% स्लैब को खत्म कर दिया गया है. इस रिफॉर्म का उद्देश्य टैक्स को आसान बनाना और घरेलू सामान पर मासिक बचत प्रदान करना है. हालांकि इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या कंपनियां इस लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगी? या फिर वे कीमतों को बढ़ाकर जीएसटी में कटौती को खत्म कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

क्या कंपनियां जीएसटी में कटौती को खत्म कर सकती हैं? 

दरअसल कंपनियां लाभ मार्जिन को बनाए रखने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है. इसके बाद जीएसटी में कटौती का अपेक्षित लाभ खत्म ही हो जाएगा. इसी के साथ कंपनियों को अपनी कीमतें तय करने की आजादी है. इतना ही नहीं बल्कि छोटी वस्तुओं के लिए कभी-कभी कंपनियां कीमत के बजाए मात्रा को बदल देती हैं. इससे उपभोक्ता को कम लाभ मिलता है. 

सरकार के उपाय 

इन सभी परेशानियों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त निगरानी और प्रवर्तन तंत्र लागू किया है. दरअसल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण अपनी पहल पर या फिर किसी भी कंज्यूमर की शिकायत के आधार पर मूल्य उल्लंघन की जांच कर सकता है. इसी के साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने भी 54 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की 6 महीने तक निगरानी के आदेश दिए हैं.

इतना ही नहीं बल्कि पुराने स्टॉक के लिए कंपनियों को 31 दिसंबर 2025 तक ओरिजिनल एमआरपी के साथ संशोधित कीमतों वाले स्टीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है. इसी के साथ जीएसटी नेटवर्क और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का इस्तेमाल करके यह पक्का करने के लिए फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जीएसटी टैक्स में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है या नहीं.

जीएसटी का लाभ न मिलने पर कैसे करें शिकायत 

अगर आपको पता चलता है कि कोई कंपनी जीएसटी में हुई कटौती का लाभ नहीं दे रही है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. शिकायत करने के लिए आप 17 भाषाओं में उपलब्ध टोल फ्री नंबर 1915 या फिर 1800114000 पर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से सीधा संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट या फिर उमंग एप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. 

टैक्स से संबंधित मामलों की शिकायत के लिए जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. टैक्स पेयर अपना GSTIN, मोबाइल नंबर और समस्या का विवरण देकर समाधान पा सकता है.

यह भी पढ़ें: दुनिया का यह देश करता है सबसे ज्यादा इनोवेशन, किस पायदान पर आता है भारत?

Published at : 22 Sep 2025 05:55 PM (IST)
Tags :
Consumer Rights GST Rate Cut GST 2.0
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में Ranbir Kapoor के सिगरेट पीने पर विवाद, NHRC ने कहा- 'एक्टर-प्रोड्यूसर पर केस दर्ज करो'
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रणबीर कपूर के सिगरेट पीने पर विवाद, NHRC ने कहा- 'केस दर्ज करो'
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में Ranbir Kapoor के सिगरेट पीने पर विवाद, NHRC ने कहा- 'एक्टर-प्रोड्यूसर पर केस दर्ज करो'
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रणबीर कपूर के सिगरेट पीने पर विवाद, NHRC ने कहा- 'केस दर्ज करो'
विश्व
ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, बढ़ा दी इजरायल की टेंशन
ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, बढ़ा दी इजरायल की टेंशन
जम्मू और कश्मीर
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
जनरल नॉलेज
Air India Cockpit: कॉकपिट के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-सी चीज आती है किस काम?
कॉकपिट के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-सी चीज आती है किस काम?
ट्रेंडिंग
आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget