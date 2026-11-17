Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शिशु का हृदय, संतुलन, मस्तिष्क विकास रेडिएशन से बाधित।

Giving Birth in Space: अंतरिक्ष में बच्चे को जन्म देना वैज्ञानिक रूप से काफी मुश्किल और जोखिम भरा माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भावस्था और प्रसव की प्रक्रिया पृथ्वी की स्थिति से बिल्कुल अलग माहौल में होगी. इसमें दो बड़ी चुनौतियां हैं. पहली है माइक्रोग्रेविटी और दूसरी है कॉस्मिक रेडिएशन. यह दोनों स्थिति गर्भधारण और भ्रूण के विकास से लेकर प्रसव और शिशु के विकास तक कई चरणों को प्रभावित कर सकती हैं.

अंतरिक्ष में गर्भधारण करना मुश्किल क्यों है?

माइक्रोग्रेविटी की वजह से शुक्राणुओं की रफ्तार में बाधा आ सकती है. गुरुत्वाकर्षण से मिलने वाली दिशा ना होने की वजह से स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है. इससे फर्टिलाइजेशन की संभावना 30% से 50% तक कम हो सकती है.

प्रक्रिया सिर्फ फर्टिलाइजेशन पर ही खत्म नहीं होती. कम गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल में अंडे का परिपक्व होना और गर्भाशय में भ्रूण का स्थापित होना भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है.‌ इन्हीं वजहों से गर्भधारण और गर्भावस्था की शुरुआती चरण पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं.





कॉस्मिक रेडिएशन गर्भावस्था को कैसे प्रभावित कर सकता है?

पृथ्वी हमें अंतरिक्ष में मौजूद कॉस्मिक रेडिएशन के एक बड़े हिस्से से बचाती है. इस सुरक्षा कवच के बाहर रेडिएशन का स्तर काफी ज्यादा होता है. रेडिएशन शुक्राणु और भ्रूण के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे प्रजनन और शुरुआती विकास को लेकर बड़ी चिंता पैदा हो सकती है.

गर्भाशय की मांसपेशियों रेडिएशन का असर गर्भपात या फिर वक्त से पहले प्रसव यानी प्रीमेच्योर डिलीवरी के जोखिम को बढ़ा सकता है. यही वजह है कि सिर्फ प्रसव के वक्त ही नहीं बल्कि पूरी गर्भावस्था के दौरान रेडिएशन का संपर्क एक बड़ी चिंता बन जाता है.

प्रसव की प्रक्रिया मुश्किल क्यों हो सकती है?

माइक्रो ग्रेविटी की वजह से नेचुरल डिलीवरी और सर्जिकल प्रक्रिया दोनों को ही संभालना मुश्किल हो जाता है. खून और शरीर के दूसरे तरल पदार्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरह व्यवहार नहीं करते और हवा में तैर सकते हैं. इससे मेडिकल प्रक्रिया या फिर प्रसव के दौरान इन लिक्विड पदार्थ को संभालना मुश्किल हो जाता है.

एक और चिंता मां की बोन डेंसिटी को लेकर है. अंतरिक्ष में हड्डियों की डेंसिटी तेजी से कम हो सकती है जिससे प्रसव के दौरान पेल्विक हड्डी यानी कि कूल्हे की हड्डी के टूटने का खतरा बढ़ सकता है. इन सभी समस्याओं की वजह से प्रसव चिकित्सकीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों पर असर



माइक्रोग्रेविटी में पल रहे बच्चे के कंकाल और मांसपेशियों पर वैसा प्राकृतिक शारीरिक दबाव नहीं पड़ेगा जैसा कि पृथ्वी पर पल रहे बच्चे पर पड़ता है. इस लगातार दबाव के बिना हड्डी और मांसपेशी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगी और कमजोर रह सकती हैं.

अगर बच्चा बाद में पृथ्वी पर वापस आता है तो इससे गंभीर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं. पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में सीधे खड़े होना और चलना काफी मुश्किल हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर का विकास ऐसी स्थिति में नहीं हुआ जो इस जरूरत के लिए तैयार कर सके.





अंतरिक्ष में बच्चे का चेहरा और सिर

माइक्रोग्रेविटी में खून और शरीर के दूसरे तरल पदार्थ सामान्य तरीके से शरीर के नीचे की तरफ नहीं जाते. इसके बजाय ये सभी तरल पदार्थ शरीर के ऊपरी हिस्से और सिर की तरफ जा सकते हैं. इससे बच्चे का चेहरा सूजा हुआ या फिर फूला हुआ लग सकता है और खोपड़ी के आस-पास दबाव बढ़ सकता है.

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दिल, संतुलन और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा?

गुरुत्वाकर्षण इस बात को प्रभावित करता है कि दिल पूरे शरीर में खून कैसे पहुंचाता है. माइक्रोग्रेविटी में दिल को गुरुत्वाकर्षण के उलट खून पंप करने की जरूरत नहीं होती. यही वजह है कि दिल की मांसपेशियां खासकर लेफ्ट वेंट्रीकल शायद ठीक से विकसित न हो पाएं.

वेस्टीबुलर सिस्टम शरीर के संतुलन को बनाए रखता है. इस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है. इससे बच्चों के बैठने और घुटनों के बल चलने जैसे कौशल के विकास में देरी हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि संतुलन के लिए जिम्मेदार अंग उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जैसे वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में करते हैं.

जन्म के बाद कॉस्मिक रेडिएशन एक और बड़ी चिंता हो सकती है. कॉस्मिक रेडिएशन की किरण के लगातार संपर्क में रहने से शिशु के विकसित हो रहे दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है. इसके बाद उसकी याददाश्त, सीखने की क्षमता और व्यवहार पर असर पड़ सकता है.

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