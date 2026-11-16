एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को 19 नवंबर को चीन और रूस के राष्ट्रपतियों शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि चीन के शेनझेन में होने वाली इस अहम बैठक में डिन्यूक्लियराइजेशन के साथ ईरान और यूक्रेन से जुडे संघर्षों पर भी चर्चा होगी.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले चीन ने कहा था कि तीनों नेता वैश्विक शांति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे. यह एजेंडा इस तरफ संकेत करता है कि बैठक में वैश्विक सुरक्षा और भू-राजनीतिक चुनौतियों पर प्रमुखता से फोकस किया जाएगा.

बैठक को लेकर चीन ने क्या कहा?

हालांकि, यह पहली बार होगा जब चीन, रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे. बैठक को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन से इतर ट्रंप और पुतिन की मेजबानी करेंगे. चीन 18-19 नवंबर को 33वीं एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसमें इस समूह के 21 सदस्य देशों के नेता भी शामिल होंगे.

यूक्रेन और ईरान युद्ध संग डिन्यूक्लिराइजेशन पर होगी चर्चा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (16 सितंबर, 2026) को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ बैठक में रूस-यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करेंगे. एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा, ‘हम अपने पंसदीदा विषय यूक्रेन पर बातचीत करेंगे. यूक्रेन हार रहा है.’ उन्होंने यह भी कहा, ‘रूस हर महीने 25 हजार सैनिकों को खो रहा है और तीनों नेता इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे.'

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब उनके प्रशासन के अधिकारियों ने कहा था कि तीनों नेता डिन्यूक्लियराइजेशन और ईरान युद्ध पर चर्चा करेंगे, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध को बातचीत से बाहर रखेंगे. हालांकि, AP के रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने खुद ही इस बात को साफ कर दिया है कि ईरान युद्ध और डिन्यूक्लियराइजेशन भी बैठक के एजेंडे में शामिल होंगे.

उन्होंने कहा है कि बैठक में अर्थव्यवस्था और व्यापार पर भी चर्चा होगी. इस दौरान उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ संभावित मुलाकात के संकेत भी दिए हैं.

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