सोनिया के बुक लॉन्च में पहुंचे अमरिंदर सिंह कांग्रेस में होंगे शामिल? बोले- 'एक बार...'

दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के लॉन्च इवेंट में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी शिरकत की. इस दौरान उन्होंने किताब की काफी तारीफ की. वहीं उन्होंने फिर से कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं के सवाल का भी जवाब दिया.

दरअसल, जब उनसे पूछा गया कि क्या वे फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, "एक बार जब आप कोई फैसला ले लेते हैं, तो बाद में जाकर शिकायत नहीं करनी चाहिए. मैं ऐसा नहीं मानता. जहां तक मेरी बात है, मैं यहाँ सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आया हूं.''

मैं इस परिवार को कई सालों से जानता हूं- कैप्टन अमरिंदर सिंह

उन्होंने आगे कहा, "मैं इस परिवार को कई सालों से जानता हूं. हमारे बीच बहुत करीबी रिश्ता है. किसी ने मुझसे कभी यह नहीं पूछा कि मुझे उनके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं. उनके साथ मेरी बातचीत पूरी तरह से सामाजिक रही है. उन्होंने कभी मुझसे उनके साथ जुड़ने के लिए नहीं कहा, और न ही ऐसा न करने की कोई सलाह दी."

हम सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए हैं- कैप्टन अमरिंदर

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा, "हम यहां एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए हैं. इसमें राजनीतिक मुद्दों की क्या बात है? यह एक सामाजिक कार्यक्रम है. उदाहरण के लिए, जब मैंने अपनी किताबें लॉन्च की थीं, तो सोनिया जी उनमें से तीन लॉन्च में शामिल हुई थीं. कई अन्य देशों में, लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा से अलग हटकर भी सामाजिक रूप से मिलते-जुलते रहते हैं."

राहुल गांधी ने कैप्टन और अपने पिता की बातचीत का सुनाया किस्सा!

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज (16 नवंबर) अपने संबोधन के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र करते हुए अपनी मां और दिवंगत पिता राजीव गांधी की बात बताई. उन्होंने कहा, ''किस्सा अमरिंदर सिंह से जुड़ा है, आप यकीन नहीं करेंगे, आप मेरी बहन से भी पूछ सकते हैं. इत्तेफाक से, मेरे पिताजी फोन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से बात कर रहे थे, इसी दौरान मां कुछ कहना चाह रही थीं. उन्होंने अपनी बात तीन-चार बार दोहराई, जिससे पापा परेशान हो गए और उन्हें गुस्सा आ गया. मैंने उन्हें सिर्फ एक बार लड़ते हुए देखा है. बस, यही वह लड़ाई थी.''

'गुरु नानक देव की जयंती पर खुले करतारपुर कॉरिडोर', CM मान की PM मोदी से अपील