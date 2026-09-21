इस देश में पैसे की जगह चलते हैं पत्थर, वहां क्यों नहीं पहुंचा मॉनेटरी सिस्टम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज भी प्रमुख सांस्कृतिक लेनदेन में पत्थर महत्वपूर्ण हैं।

Yap Island: प्रशांत महासागर में स्थित यप द्वीप पर पारंपरिक रूप से बड़े पत्थरों का इस्तेमाल मुद्रा के तौर पर किया जाता रहा है. राई स्टोन्स के नाम से जाने जाने वाले यह बड़े गोल चूना पत्थर के डिस्क बीच में छेद वाले होते हैं और इनका वजन कई टन हो सकता है. हालांकि रोजमर्रा के लेनदेन के लिए अब आधुनिक मुद्रा का इस्तेमाल होता है लेकिन द्वीप पर राई स्टोन्स की सांस्कृतिक और पारंपरिक भूमिका आज भी जरूरी है.

राई स्टोन्स क्या है?

यह चूना पत्थर के बड़े डिस्क होते हैं जिनका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से यप द्वीप पर धन के प्रतीक और जरूरी लेनदेन को आसान बनाने के लिए किया जाता था. इनके बड़े आकार और वजन की वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी मुश्किल था. इससे एक अनोखी मौद्रिक प्रणाली बनी जिसमें मालिकाना हक बदलने के लिए भौतिक रूप से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं थी.

आज द्वीप पर लगातार खरीदारी के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता है. हालांकि यह पत्थर अभी भी जरूरी सामाजिक और सांस्कृतिक लेनदेन से जुड़े हुए हैं. इनमें शादियां, जमीन के सौदे, विवाद का निपटारा और बड़े राजनीतिक समझौते शामिल हैं.







बिना भौतिक जगह बदलने वाली मुद्रा प्रणाली

इन पत्थरों की प्रणाली में ओपन लेजर के विचार से एक दिलचस्प समानता है. क्योंकि पत्थर काफी भारी थे इस वजह से मालिकाना हक बदलने पर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना व्यावहारिक रूप से मुमकिन नहीं था. इसके बजाय जब कोई लेनदेन होता था तो पत्थर आमतौर पर वहीं रहता था जहां वह था. समुदाय सामूहिक जानकारी और मौखिक समझौते के जरिए मलिक आना हक में बदलाव को मान्यता देता था.

इस तरह हर कोई प्रभावी रूप से जानता था कि किसी व्यक्ति या फिर परिवार के पास किसी खास पत्र का मालिकाना हक है, बिना इसके की पत्थर को भौतिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए. यहां तक कि जिन मामलों के पत्थर खो गया था या फिर परिवहन के दौरान समुद्र में डूब गया वहां भी समुदाय की साझा समझ के जरिए से उसके मालिकाना हक और मूल्य को मान्यता दी जा सकती थी.

ये पत्थर मूल्यवान क्यों थे?

इन पत्थरों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चूना पत्थर इस द्वीप पर प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं था. द्वीपवासियों को पलाऊ तक सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी जहां वे बड़े पत्थरों को तराशते थे और नांव से वापस लाते थे. इस यात्रा में काफी शारीरिक मेहनत और खतरा शामिल था. यही वजह है कि इस पत्थर का मूल्य सिर्फ उसके आकार से नहीं बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रयास और पारंपरिक रूप से उसके परिवहन के दौरान उठाए गए जोखिम और गई जान से भी जुड़ा था.





प्रूफ ऑफ वर्क के समान प्रणाली

इन पत्थरों को प्राप्त करने की प्रक्रिया की तुलना अक्सर आधुनिक काम के प्रमाण की अवधारणा से की गई है. इसका इस्तेमाल बिटकॉइन जैसी कुछ क्रिप्टोकरंसी द्वारा किया जाता है. काम के प्रमाण सिस्टम में वैल्यू बनाने या फिर उसे वेरीफाई करने के लिए रिसोर्स और कंप्यूटेशनल मेहनत की जरूरत होती है. इसी तरह इन पत्थरों को हासिल करने में भी काफी ज्यादा शारीरिक मेहनत, रिसोर्स और जोखिम शामिल था.

इन पत्थरों को बनाने और लाने-ले जाने में जो मुश्किल आती थी उसी से इनकी अहमियत तय होती थी. हालांकि यह तुलना काफी बड़ी मिसाल है. राई स्टोन्स सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क और क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी के बजाय कम्युनिटी की मानता और सामाजिक सहमति पर आधारित था.

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आधुनिक पैसे यहां क्यों नहीं चल पाए?

यह द्वीप रोजमर्रा की खरीदारी के लिए अमेरिकी डॉलर पर डिपेंड हो गया है इस वजह से यह कहना गलत होगा कि आधुनिक मॉनेटरी सिस्टम कभी इस द्वीप तक नहीं पहुंचा. हालांकि पैसे का मतलब सिर्फ सामान खरीदना-बेचना नहीं है. कुछ बड़े लेनदेन जैसे की शादी, जमीन का लेनदेन, या फिर कोई विवाद सुलझाने के लिए आज भी इन पत्थरों का ही इस्तेमाल किया जाता है.

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