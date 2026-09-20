सबसे कम उम्र में किस देश की लड़कियां मां बन जाती हैं, देखें फर्टिलिटी रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नाइजर और माली में लड़कियां सबसे कम उम्र में मां बनती हैं।

बाल विवाह, गरीबी और शिक्षा की कमी प्रमुख कारण हैं।

मोजाम्बिक, अफगानिस्तान में भी किशोरावस्था में गर्भावस्था एक चुनौती।

कम उम्र मातृत्व से मां-शिशु स्वास्थ्य को गंभीर खतरा।

Early Motherhood: कई देशों में खासकर सब सहारा अफ्रीका में कम उम्र में मां बना और टीनएज प्रेगनेंसी आज भी सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी चिंता है. बाल विवाह, शिक्षा तक सीमित पहुंच, गरीबी और स्वास्थ्य सेवा की कमी जैसी वजहें लड़कियों के काफी कम उम्र में मां बनने की वजह बनती हैं. नाइजर और माली जैसे देशों में पहली बार मां बनने की औसत उम्र सबसे कम दर्ज की गई है. इसी के साथ सोमालिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा है. इसके उलट दक्षिण कोरिया में दुनिया की सबसे कम फर्टिलिटी रेट है.

नाइजर और माली में कम उम्र में मां बनना

ग्लोबल डेटा और वर्ल्ड एटलस की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजर और माली उन देशों में शामिल हैं जहां लड़कियां सबसे कम औसत उम्र में मां बनती हैं. इन देशों में पहली बार मां बनने की औसत उम्र लगभग 18 से 18.6 साल है.

दोनों देशों में 15 से 19 साल की उम्र में 16% से ज्यादा किशोर लड़कियां हर साल बच्चे को जन्म देती हैं. कम उम्र में शादी, शिक्षा के सीमित मौके और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी टीनएज प्रेगनेंसी और कम उम्र में मां बनने से जुड़े कारण है.





मोजाम्बिक और अफगानिस्तान में कम उम्र में गर्भावस्था

मोजाम्बिक में भी टीनएज मदरहुड की दर काफी ज्यादा है. 15 से 19 साल की उम्र के लगभग 46% लड़कियां या तो पहले ही मां बन चुकी हैं या फिर गर्भवती हैं. सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां साथ ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर तक सीमित पहुंच इस स्थिति की वजह है.

अफगानिस्तान एक और ऐसा देश है जहां कम उम्र में शादी की वजह से काफी कम उम्र में मां बनने की स्थिति बन सकती है. कई ग्रामीण इलाकों में लड़कियां 13 से 15 साल की उम्र के बीच पहली बार मां बनती हैं. किशोरावस्था में गर्भावस्था से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है क्योंकि शरीर शायद बच्चों को जन्म देने के लिए पूरी तरह से विकसित न हुआ हो. मैटरनल हेल्थकेयर तक सीमित पहुंच इन खतरों को और बढ़ा सकती है.





ज्यादा फर्टिलिटी रेट वाले देश

नाइजर में दुनिया की सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट में से एक है जो हर महिला लगभग 6.7 से 7 बच्चे होने का अनुमान है. बाल विवाह, गरीबी और शिक्षा तक सीमित पहुंच इस ऊंची दर से जुड़े कारण हैं. सोमालिया की फर्टिलिटी रेट लगभग 5.7 से 6.1 होने का अनुमान है. सीमित स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक रीति रिवाज देश के डेमोग्राफिक पैटर्न पर असर डालते हैं. अफगानिस्तान की फर्टिलिटी रेट लगभग 4.84 है. यहां कुछ समुदायों में रूढ़िवादी परंपराएं और कम उम्र में शादी परिवार के गठन पर असर डालते हैं. ज्यादा फर्टिलिटी रेट का मतलब यह नहीं होता कि हर लड़की किशोरावस्था में ही मां बन जाती है. हालांकि कुछ इलाकों में कम उम्र में शादी, बच्चे पैदा करने के सीमित विकल्प और अपर्याप्त हेल्थ केयर की वजह से कम उम्र में गर्भवती होने की संभावना बढ़ सकती है.

दक्षिण कोरिया में फर्टिलिटी रेट सबसे कम है

ज्यादा फर्टिलिटी रेट वाले देशों के उलट दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट में से एक है. इसका फर्टिलिटी रेट गिरकर लगभग 0.78 हो गया है जो हर महिला पर लगभग 2.1 बच्चों के रिप्लेसमेंट लेवल से काफी कम है. दक्षिण कोरिया का कम फर्टिलिटी रेट एक अलग तरह की डेमोग्राफिक चुनौती को दिखाता है. इसमें देर से शादी, परिवार को लेकर बदलती पसंद और आर्थिक दबाव जैसी वजह शामिल हैं.

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कम उम्र में मां बनने से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम

कम उम्र में मां बनने से युवा माताओं और उनके बच्चों दोनों के लिए गंभीर जोखिम हो सकते हैं. किशोर लड़कियों को गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं का ज्यादा जोखिम हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता. जब हेल्थकेयर सेवाएं सीमित होती हैं तो ये जोखिम और भी गंभीर हो सकते हैं.

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