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सबसे कम उम्र में किस देश की लड़कियां मां बन जाती हैं, देखें फर्टिलिटी रेट

Early Motherhood: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर काफी कम उम्र में ही लड़कियां मां बन जाती हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश और वहां के फर्टिलिटी रेट के बारे में.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 20 Sep 2026 07:20 PM (IST)
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  • नाइजर और माली में लड़कियां सबसे कम उम्र में मां बनती हैं।
  • बाल विवाह, गरीबी और शिक्षा की कमी प्रमुख कारण हैं।
  • मोजाम्बिक, अफगानिस्तान में भी किशोरावस्था में गर्भावस्था एक चुनौती।
  • कम उम्र मातृत्व से मां-शिशु स्वास्थ्य को गंभीर खतरा।

Early Motherhood: कई देशों में खासकर सब सहारा अफ्रीका में कम उम्र में मां बना और टीनएज प्रेगनेंसी आज भी सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी चिंता है. बाल विवाह, शिक्षा तक सीमित पहुंच, गरीबी और स्वास्थ्य सेवा की कमी जैसी वजहें लड़कियों के काफी कम उम्र में मां बनने की वजह बनती हैं. नाइजर और माली जैसे देशों में पहली बार मां बनने की औसत उम्र सबसे कम दर्ज की गई है. इसी के साथ सोमालिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा है. इसके उलट दक्षिण कोरिया में दुनिया की सबसे कम फर्टिलिटी रेट है. 

नाइजर और माली में कम उम्र में मां बनना

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ग्लोबल डेटा और वर्ल्ड एटलस की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजर और माली उन देशों में शामिल हैं जहां लड़कियां सबसे कम औसत उम्र में मां बनती हैं. इन देशों में पहली बार मां बनने की औसत उम्र लगभग 18 से 18.6 साल है. 

दोनों देशों में 15 से 19 साल की उम्र में 16% से ज्यादा किशोर लड़कियां हर साल बच्चे को जन्म देती हैं. कम उम्र में शादी, शिक्षा के सीमित मौके और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी टीनएज प्रेगनेंसी और कम उम्र में मां बनने से जुड़े कारण है. 


सबसे कम उम्र में किस देश की लड़कियां मां बन जाती हैं, देखें फर्टिलिटी रेट

मोजाम्बिक और अफगानिस्तान में कम उम्र में गर्भावस्था 

मोजाम्बिक में भी टीनएज मदरहुड की दर काफी ज्यादा है. 15 से 19 साल की उम्र के लगभग 46% लड़कियां या तो पहले ही मां बन चुकी हैं या फिर गर्भवती हैं. सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां साथ ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर तक सीमित पहुंच इस स्थिति की वजह है. 

अफगानिस्तान एक और ऐसा देश है जहां कम उम्र में शादी की वजह से काफी कम उम्र में मां बनने की स्थिति बन सकती है. कई ग्रामीण इलाकों में लड़कियां 13 से 15 साल की उम्र के बीच पहली बार मां बनती हैं. किशोरावस्था में गर्भावस्था से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है क्योंकि शरीर शायद बच्चों को जन्म देने के लिए पूरी तरह से विकसित न हुआ हो. मैटरनल हेल्थकेयर तक सीमित पहुंच इन खतरों को और बढ़ा सकती है. 


सबसे कम उम्र में किस देश की लड़कियां मां बन जाती हैं, देखें फर्टिलिटी रेट

ज्यादा फर्टिलिटी रेट वाले देश 

नाइजर में दुनिया की सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट में से एक है जो हर महिला लगभग 6.7 से 7 बच्चे होने का अनुमान है. बाल विवाह, गरीबी और शिक्षा तक सीमित पहुंच इस ऊंची दर से जुड़े कारण हैं. सोमालिया की फर्टिलिटी रेट लगभग 5.7 से 6.1 होने का अनुमान है. सीमित स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक रीति रिवाज देश के डेमोग्राफिक पैटर्न पर असर डालते हैं. अफगानिस्तान की फर्टिलिटी रेट लगभग 4.84 है. यहां कुछ समुदायों में रूढ़िवादी परंपराएं और कम उम्र में शादी परिवार के गठन पर असर डालते हैं. ज्यादा फर्टिलिटी रेट का मतलब यह नहीं होता कि हर लड़की किशोरावस्था में ही मां बन जाती है. हालांकि कुछ इलाकों में कम उम्र में शादी, बच्चे पैदा करने के सीमित विकल्प और अपर्याप्त हेल्थ केयर की वजह से कम उम्र में गर्भवती होने की संभावना बढ़ सकती है. 

दक्षिण कोरिया में फर्टिलिटी रेट सबसे कम है 

ज्यादा फर्टिलिटी रेट वाले देशों के उलट दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट में से एक है. इसका फर्टिलिटी रेट गिरकर लगभग 0.78 हो गया है जो हर महिला पर लगभग 2.1 बच्चों के रिप्लेसमेंट लेवल से काफी कम है. दक्षिण कोरिया का कम फर्टिलिटी रेट एक अलग तरह की डेमोग्राफिक चुनौती को दिखाता है. इसमें देर से शादी, परिवार को लेकर बदलती पसंद और आर्थिक दबाव जैसी वजह शामिल हैं.

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कम उम्र में मां बनने से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम

कम उम्र में मां बनने से युवा माताओं और उनके बच्चों दोनों के लिए गंभीर जोखिम हो सकते हैं. किशोर लड़कियों को गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं का ज्यादा जोखिम हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता. जब हेल्थकेयर सेवाएं सीमित होती हैं तो ये जोखिम और भी गंभीर हो सकते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 07:20 PM (IST)
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