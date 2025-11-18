हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBlood Money: कितने मुस्लिम देशों में नहीं लागू है ब्लड मनी, क्यों होता है इसका विरोध?

Blood Money: कितने मुस्लिम देशों में नहीं लागू है ब्लड मनी, क्यों होता है इसका विरोध?

Blood Money: ब्लड मनी को दियाह भी कहा जाता है. आइए जानते हैं क्यों होता है इसका विरोध और किन देशों में नहीं लागू होता ब्लड मनी का कानून.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 18 Nov 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

Blood Money: ब्लड मनी जिसे इस्लामी कानून में 'दियाह' भी कहा जाता है, हत्या या फिर शारीरिक क्षति के मामलों में अपराधी या फिर उसके परिवार द्वारा पीड़ित के परिवार को दिया जाने वाला एक आर्थिक मुआवजा है. यह प्रथा इस्लामी न्याय शास्त्र में काफी गहराई तक समाई हुई है और कुरान में भी इसका उल्लेख है. अपने धार्मिक आधार के बावजूद भी ब्लड मनी का मुद्दा काफी विवादों से भरा है और कई मुस्लिम देशों में इसे लागू नहीं किया जाता. इसकी वजह समझने के लिए आइए जानते हैं ब्लड मनी के बारे में पूरी जानकारी.

इस्लामी कानून में ब्लड मनी 

इस्लामी परंपरा में ब्लड मनी को बदले की भावना को खत्म करने के तौर पर दिखाया गया है. ब्लड मनी के पीछे का मूल विचार पीड़ित के परिवार को बदला लेने के बजाय सुलह और माफी का रास्ता दिखाना है. जब भी कोई व्यक्ति मारा जाता है या फिर घायल होता है तो पीड़ित का परिवार पहले से तय एक आर्थिक मुआवजा स्वीकार करना चुन सकता है. ऐसे मामलों में अगर परिवार अपनी इच्छा से अपराधी को माफ कर दे तो उसे कड़ी सजा, यहां तक की मौत की सजा से भी बचाया जा सकता है. इसमें मुआवजे की राशि देश के कानूनी ढांचे, शरिया सिद्धांत या फिर दोनों परिवारों के बीच बातचीत के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. 

मुस्लिम देश जहां पर ब्लड मनी लागू नहीं 

  • तुर्की 
  • इंडोनेशिया 
  • बांग्लादेश 
  • ट्यूनीशिया

ब्लड मनी का विरोध क्यों 

वैसे तो कई मुस्लिम देश ब्लड मनी को कानूनी मान्यता देते हैं लेकिन इसके बावजूद भी मानवाधिकार कार्यकर्ता और वैश्विक संगठन की बढ़ती संख्या इसके खिलाफ तर्क दे रही है. इसकी सबसे बड़ी आलोचना इस चीज को लेकर होती है कि एक अमीर अपराधी कठोर सजा से बचने के लिए अपने पैसे को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकता है. वहीं गरीब के पास यह रास्ता नहीं होता जिस वजह से न्याय में असंतुलन पैदा होता है. 

इसी के साथ एक और गंभीर चिंता है. यह चिंता है कमजोर समूहों पर पड़ने वाला दबाव. जिन भी परिवारों के पास संसाधन नहीं है उन्हें ब्लड मनी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है. इस चीज का खतरा तब और बढ़ जाता है जब आरोपी शक्तिशाली हो. इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि महिलाओं या फिर गैर मुसलमानों के लिए ब्लड मनी की राशि मुस्लिम पुरुषों की तुलना में कम आंकी जाती है. इससे भेदभाव और लैंगिक असामान्यता के सवाल उठते हैं.

ये भी पढ़ें: क्या ट्रेन में कुत्तों को ले जा सकते हैं, जानें क्या है भारतीय रेलवे का नियम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 18 Nov 2025 11:24 AM (IST)
Tags :
Blood Money Diyya Law Muslim Countries Law
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़: 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को मार गिराया-सूत्र
छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़: 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को मार गिराया-सूत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
बॉलीवुड
Dhurandhar Cast Fees: धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़: 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को मार गिराया-सूत्र
छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़: 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को मार गिराया-सूत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
बॉलीवुड
Dhurandhar Cast Fees: धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Toilet Day 2025: इस देश में बना है टॉयलेट म्यूजियम, देखने वालों को देने पड़ते हैं इतने पैसे
इस देश में बना है टॉयलेट म्यूजियम, देखने वालों को देने पड़ते हैं इतने पैसे
लाइफस्टाइल
24 hours before Death: मौत से 24 घंटे पहले दिखने लगते हैं ये 3 लक्षण, जान लें क्या-क्या होता है महसूस?
मौत से 24 घंटे पहले दिखने लगते हैं ये 3 लक्षण, जान लें क्या-क्या होता है महसूस?
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget