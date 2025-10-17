हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGujarat Cabinet Expansion: रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनेंगी गुजरात सरकार में मंत्री, जानें कहां-कहां से होती है उनकी कमाई

Gujarat Cabinet Expansion: रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनेंगी गुजरात सरकार में मंत्री, जानें कहां-कहां से होती है उनकी कमाई

Gujarat Cabinet Expansion: रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात सरकार में मंत्री बन सकती हैं. आइए जानते हैं कहां-कहां से होती है उनकी कमाई.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 17 Oct 2025 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

Gujarat Cabinet Expansion: गुजरात में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है. इसके लिए 16 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और आज नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. आपको बता दें कि करीब 25 नए मंत्री शामिल होने जा रहे हैं. इसी बीच रिवाबा जडेजा जो गुजरात की जामनगर नॉर्थ सीट से विधायक हैं, उन्हें बतौर महिला और युवा नेता के तौर पर कैबिनेट में जगह मिल सकती है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा के पत्नी रिवाबा जडेजा की कमाई कहां-कहां से होती है.

राजनीतिक कैरियर में सफलता 

रिवाबा जडेजा जामनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं. उन्हें निर्वाचन प्रतिनिधियों को मिलने वाले अलग-अलग भत्तों के साथ वेतन भी मिलता है. इसी के साथ अगर वें कैबिनेट मंत्री हैं तो  उनका काम उनकी आधिकारिक आय में वृद्धि कर सकता है. 

पारिवारिक व्यवसाय से आय

राजनीति के अलावा रिवाबा परिवार के व्यवसाय में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं. जामनगर के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट जड्डूज फूड फील्ड में उनकी 50% की हिस्सेदारी है. यह व्यवसाय आय का एक स्थिर स्रोत तो है ही साथ ही रिवाबा जडेजा की उद्यमशीलता कौशल को भी दर्शाता है. इस व्यवसाय के जरिए उन्होंने अपने राजनीतिक करियर से हटकर अपनी आय में बढ़ोतरी और विविधता लाई है.

पारिवारिक संपत्ति और संपदा 

रिवाबा जडेजा की आय पारिवारिक संपत्तियों से भी है. इन संपत्तियों में चल और अचल दोनों शामिल हैं. चुनावों के दौरान घोषित यह संपत्तियां उनकी व्यक्तिगत आय से अलग है लेकिन जडेजा परिवार की कुल संपत्ति में योगदान करती हैं. इसके अलावा उनके पति रविंद्र जडेजा की कमाई और निवेश परिवार की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करते हैं. 2022 के गुजरात चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के अनुसार उन्होंने अपनी ₹6.20 लाख की वार्षिक आय को घोषित किया था. के मुताबिक उनके पास ₹34.80 लाख के सोने, ₹14.80 लाख के हीरे और लगभग आठ लाख के चांदी के आभूषण थे.

कैसे हुई राजनीतिक सफर की शुरुआत 

रिवाबा मार्च 2019 में भाजपा में शामिल हो गई थी. आपको बता दें कि रिवाबा भाजपा में शामिल होने से पहले राजपूत समुदाय समूह, करणी सेना की महिला शाखा की प्रमुख भी थीं.  उन्होंने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जामनगर उत्तर सीट से भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा. इस चुनाव में उन्होंने 88,110 वोट हासिल किया और विधायक के रूप में शपथ ली.  अब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें गुजरात सरकार में मंत्री पद मिल सकता है.

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में कोठी, मुंबई में आलीशान घर... जानें देश-विदेश में कहां-कहां है विराट कोहली की प्रॉपर्टी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 17 Oct 2025 11:22 AM (IST)
Tags :
Gujarat Cabinet Expansion Gujarat Cabinet Ravindra Jadeja Wife
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
सबरीमाला सोना चोरी मामला: SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को किया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश
सबरीमाला सोना चोरी मामला: SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को किया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
सबरीमाला सोना चोरी मामला: SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को किया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश
सबरीमाला सोना चोरी मामला: SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को किया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
ओटीटी
Kishkindhapuri OTT Release: ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म, टीवी प्रीमियर की डिटेल भी जानें
ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म
शिक्षा
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
हेल्थ
Universal Kidney: अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget