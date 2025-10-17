Gujarat Cabinet Expansion: गुजरात में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है. इसके लिए 16 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और आज नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. आपको बता दें कि करीब 25 नए मंत्री शामिल होने जा रहे हैं. इसी बीच रिवाबा जडेजा जो गुजरात की जामनगर नॉर्थ सीट से विधायक हैं, उन्हें बतौर महिला और युवा नेता के तौर पर कैबिनेट में जगह मिल सकती है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा के पत्नी रिवाबा जडेजा की कमाई कहां-कहां से होती है.

राजनीतिक कैरियर में सफलता

रिवाबा जडेजा जामनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं. उन्हें निर्वाचन प्रतिनिधियों को मिलने वाले अलग-अलग भत्तों के साथ वेतन भी मिलता है. इसी के साथ अगर वें कैबिनेट मंत्री हैं तो उनका काम उनकी आधिकारिक आय में वृद्धि कर सकता है.

पारिवारिक व्यवसाय से आय

राजनीति के अलावा रिवाबा परिवार के व्यवसाय में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं. जामनगर के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट जड्डूज फूड फील्ड में उनकी 50% की हिस्सेदारी है. यह व्यवसाय आय का एक स्थिर स्रोत तो है ही साथ ही रिवाबा जडेजा की उद्यमशीलता कौशल को भी दर्शाता है. इस व्यवसाय के जरिए उन्होंने अपने राजनीतिक करियर से हटकर अपनी आय में बढ़ोतरी और विविधता लाई है.

पारिवारिक संपत्ति और संपदा

रिवाबा जडेजा की आय पारिवारिक संपत्तियों से भी है. इन संपत्तियों में चल और अचल दोनों शामिल हैं. चुनावों के दौरान घोषित यह संपत्तियां उनकी व्यक्तिगत आय से अलग है लेकिन जडेजा परिवार की कुल संपत्ति में योगदान करती हैं. इसके अलावा उनके पति रविंद्र जडेजा की कमाई और निवेश परिवार की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करते हैं. 2022 के गुजरात चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के अनुसार उन्होंने अपनी ₹6.20 लाख की वार्षिक आय को घोषित किया था. के मुताबिक उनके पास ₹34.80 लाख के सोने, ₹14.80 लाख के हीरे और लगभग आठ लाख के चांदी के आभूषण थे.

कैसे हुई राजनीतिक सफर की शुरुआत

रिवाबा मार्च 2019 में भाजपा में शामिल हो गई थी. आपको बता दें कि रिवाबा भाजपा में शामिल होने से पहले राजपूत समुदाय समूह, करणी सेना की महिला शाखा की प्रमुख भी थीं. उन्होंने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जामनगर उत्तर सीट से भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा. इस चुनाव में उन्होंने 88,110 वोट हासिल किया और विधायक के रूप में शपथ ली. अब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें गुजरात सरकार में मंत्री पद मिल सकता है.