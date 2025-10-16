Virat Kohli Property: दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में से एक और भारत के क्रिकेट स्टार विराट कोहली न सिर्फ मैदान पर अपने दमदार प्रदर्शन के लिए बल्कि मैदान के बाहर अपनी आलीशान जीवनशैली के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है. हाल ही में विराट कोहली ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अपनी गुरुग्राम वाली प्रॉपर्टी को अपने बड़े भाई विकास कोहली को सौंप दी है. इसी बीच आइए जानते हैं भारत और विदेश में विराट कोहली के पास कितनी प्रॉपर्टी है.

गुरुग्राम में कोठी

गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 में स्थित 10000 वर्ग फुट में फैली यह विशाल कोठी विराट कोहली की सबसे आलीशान संपत्तियों में से एक है. इस कोठी में एक निजी स्विमिंग पूल और मॉडर्न जिम भी है. विराट कोहली ने यही संपत्ति अपने बड़े भाई विकास कोहली को दे दी है. आपको बता दें कि इस कोठी की कीमत 80 करोड़ रुपए है.

मुंबई अपार्टमेंट

इसी के साथ विराट कोहली का मुंबई में भी एक निवास स्थान है. यह वर्ली में ओमकार 1973 टावर्स में स्थित है. 7,171 वर्ग फुट का यह अपार्टमेंट सी फेसिंग है जिसकी कीमत लगभग 34 करोड़ रुपए है. यह अपार्टमेंट 35 में मंजिल पर है और इसमें चार बेडरूम, एक टेरेस गार्डन और एक निजी जिम भी है. विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भारत में अपना ज्यादातर समय यहीं पर बिताते हैं.

अलीबाग बंगला

विराट कोहली ने अलीबाग के आवास विलेज में एक शांत हॉलीडे बंगला भी खरीदा हुआ है. शहरी जीवन की भाग दौड़ से दूर यह जगह छुट्टियां मनाने के लिए चुनी गई है। 32 करोड़ रुपए का यह विला हरियाली से घिरा हुआ है और यहां की आधुनिक वास्तुकला और खुली जगह इस संपत्ति को सादगी और भव्यता का एक अनोखा मेल प्रदान करती है.

विदेश में संपत्ति

हाल के वर्षों में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने लंदन में भी काफी समय बिताया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जोड़े का नॉटिंग हिल या सेंट जॉन्स वुड जैसे महंगे इलाकों में एक घर भी है. इसी के साथ आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम आठ मैच खेलने जा रही है. इनमें से तीन वन-डे और पांच टी20 मैच होंगे. 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होनी है और यह मैच पर्थ में खेला जाएगा. इस सीरीज से विराट कोहली और रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं.

