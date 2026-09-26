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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजखुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, क्या है प्रोसीजर?

खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, क्या है प्रोसीजर?

भारत में नई एयरलाइन शुरू करने के लिए कम से कम 100 से 150 करोड़ के शुरुआती निवेश और मंत्रालय से NOC व DGCA से एयर ऑपरेटर परमिट की सख्त प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Sep 2026 11:03 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की पहली घरेलू एयरलाइन, शंख एयर के डायरेक्टर्स के ठिकानों पर आईटी विभाग ने कार्रवाई शुरू की है. इसके बाद से ही शंख एयरलाइन का नाम चर्चा में आ गया है. बता दें, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयर को हरी झंडी दी थी. ऑटो ड्राइवर से लेकर एयरलाइन खोलने वाले श्रवण कुमार विश्वकर्मा की कहानी वाकई दिलचस्प है. हालांकि, आयकर विभाग की कार्रवाई ने कई सवाल भी खड़े किए हैं.

ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत में अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कितने रुपयों की जरूरत होती है और इसके लिए सरकार से कौन-कौन सी मंजूरियां लेनी पड़ती हैं.

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एयरलाइन शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए?

एविएशन बिजनेस में कदम रखना बहुत भारी निवेश की मांग करता है क्योंकि इसमें हर स्तर पर बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है. अगर कोई व्यक्ति भारत में एक बड़े स्तर की राष्ट्रीय एयरलाइन शुरू करना चाहता है, तो उसे कम से कम 500 करोड़ से 1500 करोड़ के शुरुआती निवेश की जरूरत पड़ती है. हालांकि, सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजनाओं के तहत अगर कोई केवल चुनिंदा क्षेत्रीय रूट्स के लिए छोटे विमानों के साथ रीजनल कम्यूटर एयरलाइन शुरू करना चाहता है, तो यह काम थोड़े कम बजट के साथ भी मुमकिन हो सकता है.

इस बिजनेस में सबसे बड़ा निवेश विमानों को खरीदने या उन्हें अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से किराए पर लेने में होता है. इसके अलावा अनुभवी पायलटों और क्रू मेंबर्स की भारी-भरकम सैलरी, विमानों का नियमित रखरखाव और मेंटेनेंस, रोजाना का हवाई ईंधन, एयरपोर्ट्स पर पार्किंग स्लॉट हासिल करने की फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसी चीजों में शुरुआती दौर में ही करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं.

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क्या है एयरलाइन शुरू करने का सरकारी प्रोसीजर?

भारत में आसमान में विमान उड़ाने से पहले जमीन पर कागजी और कानूनी प्रक्रियाओं की एक बहुत लंबी और जटिल श्रृंखला को पार करना पड़ता है, जिसमें आमतौर पर 18 महीने से लेकर 3 साल तक का समय लग जाता है. सबसे पहले कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत अपनी कंपनी को एक एविएशन फर्म के रूप में रजिस्टर कराना होता है, जिसमें पूरा बिजनेस प्लान और रूट्स की रूपरेखा तय की जाती है. 

कंपनी रजिस्टर होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एयरलाइन से जुड़ा पूरा ब्योरा सौंपना होता है, जहां मंत्रालय सुरक्षा और वित्तीय स्थिति की बारीकी से जांच करने के बाद कंपनी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जारी करता है, जैसा हाल ही में शंख एयर को मिला है.

एनओसी मिलने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट हासिल करना होता है, जिसकी प्रक्रिया चार कड़े चरणों में चलती है और इसमें पायलटों की योग्यता जांच, विमानों का सेफ्टी ऑडिट और डेमो फ्लाइट्स शामिल होती हैं. इसके साथ ही, एयरलाइन की सुरक्षा व्यवस्था, स्टाफ के बैकग्राउंड और सुरक्षा नियमों के कड़े पालन को सुनिश्चित करने के लिए ब्यूरो ऑफ से अंतिम सुरक्षा मंजूरी लेनी अनिवार्य होती है, जिसके बाद ही कोई एयरलाइन उड़ान भर सकती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Shankh Airline How To Start Airline
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